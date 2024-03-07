俄羅斯稱擊斃一批欲襲擊猶太教堂的ISIS恐怖分子

俄羅斯聯邦安全局3月7日，擊斃一批欲對莫斯科猶太教堂實施恐怖襲擊的伊斯蘭國武裝分子。



路透社引述俄羅斯聯邦安全局3月7日報道，一個位於莫斯科西南部卡盧加（Kaluga）的伊斯蘭國（ISIS）組織，一直計劃在莫斯科一座猶太教堂內射殺猶太教徒。聯邦安全局對該組織成員採取行動，「恐怖分子在被捕期間對安全局官員進行武裝抵抗，結果被還擊壓制。」

安全局發現並撿獲槍枝、彈藥以及用於製造簡易爆炸裝置的部件。俄羅斯紅星電視台發佈一段影片，畫面顯示一間房屋內有兩句具屍體，旁邊還有搜查過程中發現的槍枝、彈藥和刀具。

安全局沒有透露此次行動中有多少人死亡。報道稱，這些武裝分子是ISIS組織阿富汗分支的成員，但沒有披露他們的國籍身份。

在3月早些時候，俄羅斯聯邦安全局稱，在回教徒佔多數的印古什（Ingushetia）南部地區打死6名疑似ISIS的武裝分子。

以哈衝突爆發後，世界多地的回教徒和猶太群體之間關係緊張，多國爆發相關示威或發生仇恨暴力事件。

在俄羅斯，回教徒和猶太社區之間時有衝突。2023年10月，一架飛機從以色列特拉維夫抵達俄羅斯回教徒聚居的高加索地區達吉斯坦（Dagestan），反以色列及猶太團體在機場停機坪示威抗議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

