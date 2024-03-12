日本床蝨侵襲電車嚇壞乘客　有人寧願「被罰企」　回家入屋前剝衫

曾在歐洲和韓國發生的床蝨（臭蟲）危機，已在包括東京、大阪、神奈川在內多地「複製」，而且這種床蝨很頑強，不怕任何普通殺蟲劑。日本人為之緊張，在社交媒體上紛紛表示擔憂，有人說在電車上不敢坐，有人直言進家門前先脫衣。



開發臭蟲消滅劑的アース製薬2月29日宣布，公司收到的有關臭蟲的查詢急增。大多數人提出的問題看來都是出國旅行時他們該做什麼，才能避免「惹蟲上身」。公司稱，2023年12月的諮詢數量達到284人次，是2022年同月的4倍。

根據FNN Prime Online報道，東京的三間酒店1月房間內發現50隻床蝨。由此看來，隱藏在海外遊客的行李的個案還不少。

此外日本民眾相當關心的，是很多人每天都得搭乘的電車已出現蟲蹤。

東京一對夫婦坐地鐡、JR宇都宮線回家時驚見車廂座位上有一隻疑似床蝨。除了JR宇都宮線，也有人發文稱，東京其他地鐵路線的車廂中都有發現疑似床蝨，包括上野東京線、湘南新宿線、高崎線、東海道線等，當中不乏港人到東京旅遊的熱門路線。

3月10日，有人在社交媒體X上發布JR列車上發現床蝨並附有照片，很多人在網上表示擔憂憂：

「我害怕坐在座位上。」

「我害怕床蝨，所以即使火車上有空座位，我也不會坐下。」

「對於火車上的床蝨我無能為力……？我不可能一早一夜都在車廂內只站不坐……沒辦法，只好在回家時在門口把衣服脫了……」

「我有點猶豫要不要搭火車，因為我太害怕床蝨了。」

日媒《女性自身》12日稱向JR東日本進行查詢，但未知以下的回覆，能否將即將到日本旅行的港人安心？

目前，還沒有乘客評論或相關員工報告火車上有床蝨。我們無法證實該帖文的事實，但鑑於最近出現的帖文，請特別注意車內是否有床蝨，我們正在通知相關部門進行清理。

關於車內的清潔，考慮到乘客的健康，我們不使用化學劑殺蟲，而是在日常清潔中使用工具清除座椅表面的污垢，並重點進行隨身攜帶的吸塵機，每個月清潔一次。

JR東日本稱，萬一發現床蝨等害蟲，會在車內採用煙燻滅蟲。

▼根據網民自製的床蝨地圖，床蝨遍布日本多個大城市和人口密集地區，如東京、大阪、名古屋等地，點擊就能看到什麼地方、設施有床蝨，當中包括港人旅遊熱門地點。

地圖引起網民熱議，有人說「大阪動物園前的飯店好多，那邊飯店都很便宜」、「好可怕」，以及「超噁心」等。

「日本床蝨地圖」除了遊客常到的熱門地點，亦有不少熱門酒店，例如香港人最愛的東京新宿歌舞伎町APA飯店，還有大阪天滿橋京阪飯店都在2023年都出現過床蝨而被記載在地圖上，不過酒店對此都表示已徹底清潔乾淨。