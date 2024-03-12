印度向中國手機生產商提三大條件　促進分銷本地化

據印度《今日商業》網站11日援引印度《經濟時報》報道，印度政府要求vivo、OPPO等中國智能手機品牌做出3項「重要改變」，以促使其在印度的分銷結構本地化。



報道稱，首先，印度政府希望這些中國手機企業讓印度人出任當地分公司的管理層。據《經濟時報》，小米（印度）已聘請了印度籍經理，但有業內高管表示，「中國管理層仍然說了算」。OPPO、vivo尚無相關動作，OPPO旗下Realme仍由中國籍高層管理。

其次，印度政府希望這些品牌逐漸用印度分銷商取代中國分銷商。據悉，vivo和OPPO在印度各邦合作的分銷公司都由中國人擁有和管理，但從4月起，vivo將在新德里、旁遮普邦、哈里亞納邦改與印度企業進行代理合作，OPPO也已在德里設立類似的經銷網絡。

據兩名公司高管稱，應印度政府要求，上述中企預計將在印全國推廣這一分銷模式。這些高管透露，vivo預計吸收原本中國分銷商的印度員工，或將他們安置到他們指定的當地分銷商中，原本在印的中國員工則只能回國。

針對小米、Realme等一開始就選擇指定印度公司進行分銷的品牌，印度政府提出的第三項要求是，必須找印度本地代工廠。根據《經濟時報》最近的一篇報道，OPPO、vivo和Realme已經開始或正在開始與Dixon Technologies、Karbonn Group等本土製造商合作生產智能手機。

《經濟時報》稱，OPPO和vivo都沒有回應詢問。不過，前述一名高管表示，OPPO和vivo都面臨着分銷本地化的「巨大壓力」，「事實上，人們還廣泛聽說，其中一些中國分銷商已經收到了執法局的通知，內容是針對這兩間公司正在進行的調查」。

圖為OPPO智能手機Find N3宣傳照，2024年3月11日上載社交平台。（X @oppo）

自2020年中印發生邊境衝突後，印度加強了對中國企業和投資的審查。近年來，包括華為、小米、中興、OPPO在內的中國廠商均受到印度相關部門調查，且遭到追繳稅款、扣押資產、凍結銀行賬戶等處罰。

《經濟時報》8日報道也提到，由於印度政府拒絕簽發新簽證，許多疫情期間回國的中企員工遲遲未能入境印度，這也影響了中國經銷商的業務營運。2023年6月，印度政府還被曝對小米、OPPO、Realme和Vivo等提出多項要求，包括任命印度籍人士擔任行政總裁、營運總監、財務總監和技術總監等關鍵職位。

美國石英財經網（Quartz）當時指出，印度政府此舉正值中國智能手機製造商主導印度市場之際。根據行業追蹤機構Counterpoint Research的最新數據，2023年，三星（Samsung）以18%的份額領跑印度智能手機市場，但vivo以17%的份額緊隨其後，小米佔16.5%，Realme佔12%，OPPO佔10.5%，4間中國企業的市場份額共計達到56%。

據路透社此前報道，在智能手機領域，許多關鍵零部件都來自中國供應商。小米印度公司總裁穆拉里什南（Muralikrishnan B.）2月在一封信中曾表達擔心，「鑑於在印度的企業，特別是那些具有中國背景的公司所面臨的挑戰，零部件供應商對在印度建立業務持憂慮態度」。

2023年年底，印度執法局以所謂「洗錢」為由逮捕了vivo印度分公司的兩名高級員工和一名顧問。在當事人提出質疑後，印度一間法院認定此次逮捕「非法且無效」，下令放人。2024年1月，印度執法局在首都新德里、哈里亞納邦、旁遮普邦和古吉拉特邦等地的19個地點進行了突擊搜查，以調查與中國人有關聯的企業是否涉及「洗錢」。

針對印度逮捕兩名vivo公司員工一事，中國外交部發言人毛寧此前回應表示，中方正密切關注上述情況，「中國政府堅定支持中國企業維護自身的合法權益，我們敦促印方充分認識中印經貿合作互利共贏的本質，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、透明、非歧視的營商環境。中國駐印度使領館將繼續依法依規為所涉中國公民提供領事保護與協助。」

本文獲「觀察者網」授權轉載

