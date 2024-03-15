林正峰白色情人節開直播同高海寧狂放閃　傾到臉都紅網民：磕糖了

TVB劇集《新聞女王》去年播出成為全城熱話，除了佘詩曼登上女王寶座外，亦連帶有不少CP彈出，其中一對就是王偉（林正峰 飾演）與許詩晴（高海寧 飾演）。在年初的《萬千星輝頒獎典禮》後，不少粉絲在場地等候自己的偶像，而林正峰路過時，高海寧的粉絲因為久久沒有見人，所以就問一下林正峰她走了沒有。林正峰立即幫她們問一下，這個貼心的行為被網民在社交平台轉發，被網民標注他絕對是個暖男。

高Ling與素顏的阿佘以及同劇的林正峰合照。(高海寧ig)

早前TVB公布會開拍《新聞女王2》，而劇中的大部分角色都會保留，不少網民都希望王偉與許詩晴這對CP可以繼續在續集內出現。昨日（14日）是白色情人節，林正峰在社交平台開了直播，問大家會怎樣過，而高海寧卻突然加入直播，最初林正峰還猜不到那個人是高海寧，因為她不是用自己的社交平台跟林正峰連線，加上這個號當時沒有露臉，只有語音連線。

林正峰白色情人節開LIVE同粉絲聊天。(小紅書直播截圖)

高海寧卻突然加入直播，最初林正峰還猜不到那個人是高海寧。(小紅書直播截圖)

最後是粉絲認得高海寧的聲線再留言給林正峰才知道，林正峰當時聊了一會就開始臉紅了，連高海寧都問他：「你為什麼臉紅？耳朵都紅了！」之後高海寧因為要工作所以就先掛了，而林正峰則開始解釋：「因為這裡好熱，加上我穿得有點多。」他解釋自己臉紅的原因，但粉絲們都不相信，覺得他是因為與高海寧聊天才會臉紅的，亦有不少網民大讚這對CP很甜：「磕糖了」、「我很愛這對CP」、「希望新聞女王2還可以看到他們」等。

最後是粉絲認得高海寧的聲線再留言給林正峰才知道，林正峰當時聊了一會就開始臉紅了。(小紅書直播截圖)