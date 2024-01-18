萬千星輝2023｜林正峰三度獲提名男飛躍　再次失落：來年繼續努力

無綫（TVB）的《萬千星輝頒獎禮2023》日前（14日）正式舉行，而各個獎項中，「飛躍進步男藝員」十強包括有：陳浚霆、周吉佩、周奕瑋、許文軒、孔德賢、林正峰、林景程、馬貫東 、吳業坤、阮浩棕及容天佑，林正峰已經三次獲提名「飛躍進步男藝員」一獎，但可惜再次失落這個獎，他今日在社交平台發文感謝去年所遇到的角色：「感恩2023年遇到的角色和工作，已經心滿意足，來年繼續努力。」



林正峰連續兩個獎項都有入圍 ，分別是「最佳男主持」及「飛躍進步男藝人」。(葉志明 攝)

29歲的林正峰（Niklas）今年憑《有種好男人》、《新四十二章》、《新聞女王》、《獎門人感謝祭系列》、《TVB繼續創新節目巡禮2024》、《萬千星輝賀台慶》、《溜走的真味》等節目被提名「飛躍進步男藝員」一獎，他於2017加入TVB，最初他於清談節目《#後生仔傾吓偈》中成為其中一名意見領袖，他於翌年疑因討論男生下體話題時說粗言穢語而受到關注。林正峰直至2021年4月正式簽約成為TVB經理人合約藝人，他亦是監製林肯的常用演員。

林正峰最近憑台慶劇《新聞女王》中飾演王偉一角而爆紅。(葉志明 攝)

林正峰於2018年參演了首部電視劇《救妻同學會》，之後2020年亦參演過《香港愛情故事》，當中飾演「邱凱傑」而為人認知。之後亦拍過不少的作品，例如有：《青年心城之撐起青春》、《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《雙生陌生人》、《回歸》、《美麗戰場》、《愛·回家之開心速遞》、《有種好男人》、《新四十二章》、《新聞女王》等劇集，而他亦於2021年憑《青年心城之撐起青春》中飾演「林少峰」而被提名「飛躍進步男藝員」一獎進入最後6強，而2022年他再次獲提名「飛躍進步男藝員」，故此今年是他三度被提名這個獎項。

2021年「飛躍進步男藝員」獎競爭相當激烈，由於出現同分關係，最終有六名候選人殺入五強，分別為林正峰、羅天宇、馬貫東、丁子朗、黃庭鋒及胡鴻鈞。

林正峰同游嘉欣自《#後生仔傾吓偈》已經開始合作，之後仲一齊拍過《香港愛情故事》以及《青年心城之撐起青春》，真係常伴你左右。(ig圖片）

林正峰這數年間的進步也顯而易見，除了多外拍劇外，亦有不少主持人的工作，如：《8個紀錄的誕生 2017 TVB大專紀實短片比賽》、《金豬報喜迎新歲》、《香港原味道》、《2019勁歌金曲優秀選第一回》、《眼睛去旅行》、《安樂蝸》、《TVB 2024節目巡禮感謝祭》、《獎門人感謝祭系列》、《萬千星輝賀台慶》、《溜走的真味》等等的節目，還有不少的綜藝節目。

林正峰亦有不少主持人的工作。（陳順禎攝）

林正峰除了是一名演員及主持外，亦是一名社工，他畢業於香港大學社會工作及社會行政學系，做兼職社工以便發展演藝事業。原來他很小的時候，已經對演藝事業充滿興趣，他在讀書期間已經參演過不少劇社或其他劇團主辦的作品。