中年好聲音2｜肥媽慶功上竟為譚輝智激動爆粗：呢餐我請，唔係TVB

《中年好聲音2登峯之戰》於24日晚舉行，8個月的旅程正式劃上句號，而節目組亦在TVB飯堂舉行慶功宴，作為評判之一的肥媽，一向熱心照料身邊人，當晚她非常有心請台前幕後食嘢，不過有爆料人就向《01娛樂》稱，肥媽當晚竟因譚輝智爆粗。

古淖文奪得《中年好聲音2》冠軍，相識多年的肥媽當然替他非常高興。（資料圖片/陳順禎攝）

《中年好聲音2登峯之戰》結束後，台前幕後在TVB飯堂慶功。（肥媽fb）

有知情人士向《01娛樂》爆料，指當晚慶功由肥媽包辦膳食，肥媽亦都有拍片介紹，她安排了燒味、意粉、泰式雞、印尼飯等到會，在片中她大讚：「好食㗎啲嘢！」有人問這些是否肥媽最愛的食物，她即答：「佢哋最鍾意食咋！」可見她的確很疼錫一班參賽者。

有報料人稱，肥媽在慶功宴上被一句說話搞到唔開心。（資料圖片/陳順禎攝）

肥媽在慶功宴請大家食飯，悉心為一眾參賽者準備他們喜歡的菜式。（肥媽fb）

她在鏡頭前吃燒鵝髀吃得津津有味。（肥媽fb）

不過知情人士就說，席間竟有人不知就裡，無禮地說食物不好吃；此話最終傳到肥媽耳中，她委屈又激動，而與她情同母子的古淖文，見狀立即飛撲上前安慰。當晚在場的陳蒨葶，接受《01娛樂》訪問時說：「慶功係肥媽萬歲嘅，佢準備咗燒味、串燒、泰國嘢，好好食。」問她有否聽聞有人投訴食物難食，她卻說：「咁又冇喎。（咁有冇見到肥媽因為咁樣而好激動唔開心？）吓，唔係啩？咁又真係冇留意喎，因為我哋最後尾先知原來係阿媽萬歲。」

報料人說，肥媽得知有人嫌食物難食，相當激動，但古淖文立即上前安慰。（肥媽fb）

陳蒨葶（右二）說，自己沒留意到肥媽有否被激親，但她就覺得到會食物好好味。（資料圖片/陳順禎攝）

不過，另一位在場人士卻爆出另一版本，她指當晚肥媽的確有一下激動爆粗，但原因原來非常窩心。該名知情人士指，當晚場內不止《中年好聲音2》台前幕後，飯堂內還有其他TVB員工，而亞軍的譚輝智做完訪問後饑腸轆轆，去到飯堂準備起筷，卻不停被人捉住合照，肥媽擔心他肚餓，即發脾氣謂：「你畀佢食嘢先啦X！」肥媽又豪氣地說：「我真金白銀請㗎，唔係TVB請㗎，你哋話好唔好食先？」大家都異口同聲說很好味，知情人士續說，當晚的食物確實不錯，「燒味好正，個飯都幾好食，同埋個泰式拼盤砌得幾靚！」

肥媽發脾氣爆粗，原來是不想譚輝智餓親！（資料圖片/陳順禎攝）

慶功宴上，譚輝智的確不停被捉住合照。（TVB）

雖然外間一直認為肥媽偏心相識多年的古淖文，加上譚輝智最後一回合選唱《記憶棉》惹來肥媽失望負評，指他唱「自殺歌」，更謂：「你玩我哋咩，有乜理由必殺歌揀呢隻，玩嘢咩而家？你係玩緊我哋丫知唔知啊輝智？佢死唔畀佢死咩？你冇理由揀呢隻。」不過從慶功上的表現所見，肥媽私下其實很愛護每位學員。