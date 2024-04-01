Loong 9專訪｜文佐匡負評不斷認衰仔　冼靖峰黃奕斌：冇諗過退團

「Loong 9」的第一次。(梁碧玲 攝)

第一次接觸滾軸溜冰的冼靖峰、黃奕斌及文佐匡，最初穿上滾軸溜冰鞋時連站都站不穩，但經過一段時間他們耐心的學習後，屢次嘗試最後終於可以在滾軸溜冰場內自由行走。他們一次又一次的失敗再嘗試的心，就有如他們加入Loong 9後面對一次又一次的負評，但都逆難而上，最終定能成功。



冼靖峰、黃奕斌及文佐匡逆難而上，最終定能成功。。(梁碧玲 攝)

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》已經於月初（9日）在澳門圓滿結束，並成功在65位練習生中選出9位成員正式出道，分別是奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁，並把團名命名為「Loong 9」。Loong 9自成團後話題一直不斷，不論在成員上或是能力上網民都有著不同的見解，自然引起不少的紛爭。Loong 9成員下月就出發內地準備閉關集訓，在出發閉關前香港成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌就接受《香港01》的專訪。

香港成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌就接受《香港01》的專訪。(梁碧玲 攝)

三位成員因為比賽而熟悉？

冼靖峰表示自己與黃奕斌同是《聲夢傳奇1》出身：「我哋都係紅組，係同一team啦，我哋有兩round係同一個團隊入面一齊比賽，我哋有合作過，但冇同一個舞台solo較量過，咁我同啊Sean就係《聲夢2》嘅時候度認識。」他表示當時其實並不熟悉對方是誰，直至到一個節目才把他們串連在一起。文佐匡就覺得是《亞洲超星團》這個節目把他們的關係拉近，現在更成為了團員：「因為每一日都要見對方！」

冼靖峰、文佐匡同黃奕斌都係第一次接觸滾軸溜冰。(梁碧玲 攝)

對於《亞洲超星團》這個比賽的感想

《亞洲超星團》由去年7月開始在內地進行集訓及錄影，直至11月底才播出預錄部分，至3月才正式舉行決賽，整個過程歷時大概大半年。冼靖峰表示能力上有很大的轉變，因為多接觸了跳舞，跳得愈來愈好，而唱歌方面則可以嘗試更多不同的風格。除了能力上有轉變外他亦提到心態上都有改變：「因為玩咗比賽之後，呢大半年嚟一直都搵方法去improve自己。」

冼靖峰除了能力上有轉變外心態上都有改變。(梁碧玲 攝)

黃奕斌說因為參加了比賽，所以看到自己的不足，繼而去學更多的東西，希望之後可以在團隊內發揮出來。而心態上面他亦說到有變化：「因為好多時唔可以意識到自己有咩不足係好大嘅問題。」

黃奕斌因為參加了比賽而看到自己的不足。(梁碧玲 攝)

文佐匡就覺得參加比賽之後，不論在什麼方面都有進步，但得到最多的就是心態：「因為唔止係台上面有壓力點樣去面對，點樣面對老師嘅評論，點樣面對fans嘅評論。」除此之外他更學會面對不同的波折，加速他的成長。

文佐匡學會面對不同的波折，加速他的成長。(梁碧玲 攝)

對團名「Loong 9」有什麼感覺？

三人對於「Loong 9」這個團名沒有比我們大家早知道，他們也是在台上被公布的時候知道的：「我哋喺台上面突然之間講咗，Loong 9！」冼靖峰表示其實都很驚訝：「因為我地都係同觀眾同一時間知道呢個名，我地冇預先知道呢個名。其實我覺得玩呢個節目又或者呢個show嘅時候，最開心反而係好多時我哋知道嘅資訊同觀眾知道嘅資訊都係同一時間知道，所以我地react嗰個timing都係一樣㗎！」

三人對於「Loong 9」這個團名沒有比我們大家早知道。(梁碧玲 攝)

冼靖峰說到在成團當日曾表達過對團名的感覺，他覺得團名其實很有意思：「之後落嚟再諗裡面嘅含義會唔會係more than……淨係睇到嘅事呢！我覺我係一個好好嘅講法，就係我哋9個人都好似一條龍咁，各自都走出自己一條好光榮嘅大道。」

冼靖峰覺得團名很有意思。(梁碧玲 攝)

黃奕斌說知道團名一出來的時候會有不少的迴響：「對於我哋做artist嚟講，做團體嚟講都係一件好事，一個好嘅開頭。我自己本身都係好信風水嘅，見到好多人都係以風水角度去講呢個名，好似又幾好咁喎，老實講，係愈來愈鍾意呢個名。」

黃奕斌原來都好信風水。(梁碧玲 攝)

文佐匡覺得這個名字一出來就有不同的聲音是一件好事，因為即使不知道團員有誰都知道有這個團體，會有利於大家之後更了解他們。

文佐匡覺得有不同聲音是一件好事。(梁碧玲 攝)

而有關他們的外號是什麼龍，到底是他們自己改還是被安排，他們一致的說是被通知的，一知道就已經上網搜尋有關他們外號的龍有什麼意思。冼靖峰是妙音龍子，而文佐匡就是迅猛龍，黃奕斌則是翼龍，他們均表示這個外號都不是自己取的。黃奕斌就覺得：「我覺得係其實佢都好大程度上係話畀我聽我地每個人有自己風格，自己特色，喺自己嗰方面可 以突出到自己之餘都可以幫助到個團隊有更加多唔同嘅可能性，所以so far我對於無論係自己個外號定係個團名我覺得係滿意嘅。」

冼靖峰是妙音龍子，而文佐匡就是迅猛龍，黃奕斌則是翼龍。(梁碧玲 攝)

文佐匡覺得外號出來後亦有不少的聲音：「呢個名出到嚟係一個好大嘅noise嘅，所以其實係一件好事啦，對我地嚟講，我地去到邊，即係人哋起碼知道呢一個團嘅存在先，可能唔知道我地團入面有邊幾個，但係知道呢個團，咁起碼有做呢一個first step。」他說自己很喜歡他的外號「迅猛龍」，因為：「佢係恐龍界別最聰明嗰隻啦，因為佢係所有恐龍入面最smart嘅，嗰隻恐龍對我嚟講係最吸引我嘅！我要成為佢！」可見文佐匡的上進心很強，希望把自己變得更加好。

文佐匡上進心很強，希望把自己變得更加好。(梁碧玲 攝)

「Loong 9」一開始就已經超多負評，會否因此而失落

一向強心臟的冼靖峰說：「其實我覺得冇話開唔開心，因為其實名只係一個人地去認得你，或者稱呼你一個外號，呢個外號亦都唔代表你本身係點樣。因為我覺得其實尤其是我哋係表演團體，表演團體嘅名只係人地一個名去認住你，咁實際上我覺得最緊要都係回歸返表演本身，如果你表演係好睇你啲歌係好聽，其實人地就會覺得你係好。」

冼靖峰一向強心臟。(梁碧玲 攝)

黃奕斌亦覺得團名只是大家認識他們的開始，並不是一切：「最終佢哋要了解我哋本身都係要提返我哋表演，可能睇返我哋之後出道嘅歌，或者係我哋之後有嘅舞台，咁我覺得呢個先係最重要比觀眾認識到，同埋fans認識到我哋嘅方式。所以我覺得呢個團名對我自己個人嚟講，同埋我相信對大家嚟講都唔係一個好大嘅影響。」

黃奕斌亦覺得團名只是大家認識他們的開始。(梁碧玲 攝)

文佐匡覺得有負評就是好：「其實有啲負評，其實係good thing嚟嘅。我覺得係我哋嘅作品，係去介紹我哋個人嘅魅力俾大家，而唔係個團名，個團名係淨係代表我哋九個。」他們都希望透過作品而令大家去認識他們。

文佐匡希望透過作品而令大家去認識佢。(梁碧玲 攝)

說到他們即將到內地與其餘六人一同集訓，他們怕不怕因為種種細節而發生磨擦

冼靖峰不怕之餘反而十分期待跟他們六人合作：「我反而特別期待同佢哋六位合作，因為其實我自己喺個比賽入面已經喺唔同round其實都係睇過佢哋唔同表演，其實我覺得佢哋都會掉返轉知道我哋各自都會知道我哋大家強項係邊弱項係邊，咁所以再合作嘅時候反而係會更加有默契啦。」

冼靖峰都唔怕同其餘六人集訓而發生磨擦。(梁碧玲 攝)

黃奕斌則歡迎爭辯？他覺得有爭辯就等於大家都很想去做好那一件事：「因為有爭辯證明大家都對呢樣嘢好在意，好想做好佢，咁多兩個唔同意見碰撞嘅時候我哋先會知究竟邊個更加適合去做呢一part，或者係邊個嘅諗法邊個idea更加適合呢一part。其實因為最終我哋大家都係希望佢團結，所以我覺得有時候爭辯避免唔到，只不過我哋係用咩態度去面對呢個問題。」他覺得這種的爭辯最後都會是為團隊帶來好處，令團隊有更好的一面呈現。

黃奕斌好歡迎爭辯，因為有爭辯就等於大家都很想去做好那一件事。(梁碧玲 攝)

文佐匡提到自己在之前節目中經歷了一些不好的事情，例如爭位置及踢枱等行為：「因為可能一開始我自己個人經歷咗啲唔好嘅事情啦，就係因為爭位置啊然後呢啲跟住就嘈交。咁obviously 嗰陣時經歷咗呢啲嘢之後呢，亦都教識咗我點樣去處理下一次。咁其實而家係一個團隊，所以我覺得我哋應該已經係比較了解對方㗎啦，就會冇乜呢啲爭辯啦，同埋大家應該已經知道點樣處理。」果然經一事長一智，當初的文佐匡已經脫變，慢慢已經不再是當初大家看到的黃毛小子。

當初的文佐匡已經脫變，慢慢已經不再是當初大家看到的黃毛小子。(梁碧玲 攝)

冼靖峰與文佐匡自加入「Loong 9」後，不論能力及出道排名等都備受爭議，他們又怎樣去看這一件事？

從選秀開始已經受盡不少負評的冼靖峰表示大家的負評就是對他們的寄語：「我覺得呢一個其實係一個expectation，人哋會expect入咗團嘅人，一定要具備啲乜嘢資格，但係我反而係反轉睇，呢個expectation其實係人哋想我希望入咗團之後，我可以去到呢個標準。」每次將不少的負評轉化為動力亦是他經常掛在嘴邊，更會把每一個負評去吸收。

冼靖峰與文佐匡自加入「Loong 9」後，不論能力及出道排名等都備受爭議。(梁碧玲 攝)

文佐匡就因為在總決賽時被人踢爆有人花50萬「買票」一事而被網民圍攻，更指他不應出現在團體內，基本上所有難聽的說話他都聽過了，對於這些狠話他都表示無奈：「有一啲負評呢，咁係確實係真嘅，即係例如我踢桌呢個事情呀，確實係我自己做錯咗啦，咁呢一啲佢哋講嘅負評，我係會去考慮去思考去諗點樣做好啲，下一次去進步自己嘅成長。」當場踢桌這一件事在錄影時發生，直至播出已經相隔了一段時間，他在這段時間就想辦法去改善自己的問題：「咁如果見到呢啲負評，obviously我係會有影響，會唔開心㗎啦。但係真嘅負評，即係講緊真實嘅嘢，呢一啲會令到我，畀我一個motivation去做得更好然後唔止證明俾觀眾睇，亦都要係證明俾我自己睇。我係成長咗，我係每日有進步嘅，而唔係原地踏步緊。」

可以見到文佐匡的脾氣因為這段時間的經歷而收歛了不少，所謂經一事長一智，相信文佐匡已經領悟到不少的真諦。雖然他提到一開始情緒的確為此而受到影響，但久而久之這些負評、狠話，就已經變成每日都出現的事情，最重要的是自己怎樣去消化一件事，說到底還是心態的問題。

文佐匡基本上所有難聽的說話他都聽過了。(梁碧玲 攝)

至於黃奕斌是三人之中負評最少的一位，對於這他又會否有僥倖的心態？黃奕斌就覺得自己喜歡看負評：「因為你會發覺其實好多負評，你係從中間用另外一個角度睇，你好似掉返轉你可以吸收到佢。即係可能講緊嗰樣嘢可能係真實發生係你身上嘅問題，而你自己好多時你自己唔會去諗呢啲嘢，咁我覺得係佢會幫到我。」

黃奕斌是三人之中負評最少的一位。(梁碧玲 攝)

至於由「Loong 9」成團後一直負評不斷，他們三人是否有一刻感到自己加入錯誤？

冼靖峰就不覺得是一個錯誤，因為即使負評再多都不能逃避，要自己有能力去消化：「我覺得每一個artist，都要識得去消化每一個comments，有時我哋刻意唔去睇個comments又唔得，因為我哋都要知道。究竟我哋唔好成日活喺自己，好似活喺烏托邦咁樣。」他覺得作為新人的他，早一點去面對這些事情，有能力去消化這些事，都是一件好事。他續說：「因為有呢一啲階段先代表，你會有成長嘅可能性，因為有呢啲負評，我哋可能會情緒低落過。但係我覺得，喊完，情緒低落完，企返起身之後，其實就係要去面對更加多嘅挑戰。」他仍然在這個情況之下尋求突破，把自己推向更高峰。

三人是否有一刻感到自己加入「Loong 9」是錯誤。(梁碧玲 攝)

文佐匡認為大家怎麼說其實控制不了，只是做好自己的一部分就行：「有言論係一定嘅事情，You cannot control，咁只能夠做好我自己。然後畀大家睇到我哋九個人，我哋個人嘅魅力，我哋個人自己有嘅獨特嘅實力，同埋獨特嘅地方。」

文佐匡認為大家怎麼說其實控制不了。(梁碧玲 攝)

黃奕斌都覺得負評可以加速成長：「我本身係個情緒係好開心好幸福嘅，咁我覺得有負評呢樣嘢對於我哋嚟講，呢個noise可以令到我哋成長更加多，同埋呢個noise亦都證明，係而家呢一刻係有好多人關注緊呢件事，which is對我哋嚟講係一種嘗試。同埋我哋越早越到遇到負評呢樣嘢，我覺得係對於我哋講成長嚟講係一件好好的事，所以我覺得老實講我冇一刻係諗過要退團或後悔嘅呢件事！」從黃奕斌堅定不移的眼神中，可以看得出他的男團火很猛烈，亦很期待未來的路。

黃奕斌都覺得負評可以加速成長。(梁碧玲 攝)

面對著種種的壓力，自己又會怎樣去化解？

冼靖峰就會去聽歌，用歌聲來解決不開心的情緒：「冇嘢係解決唔到！就好似情緒咁樣，你一定搵到個出口，搵到個出口搵到個抒發點，基本上自己就會好。」黃奕斌會在家中跟自己的愛貓玩：「我會捉咗我隻屋企隻貓出嚟之後，開始攬住佢，因為我發覺其實好似攬住某一樣嘢，即係譬如小動物呀或者啲公仔呢。個心情好似係你有咗一個依靠，跟住你會放鬆咗好多。」文佐匡就會選擇大吃一頓：「唔開心嗰陣時就食啦，跟住見到啲負評嘅時候食啦。」除了大吃一頓，他會找朋友傾訴，講完之後就能平伏心情。

面對著種種的壓力，最好嘅解決方法又係咩？(梁碧玲 攝)

有關未來「Loong 9」的新動向是什麼？

他們均表示暫時未知道下一步是什麼，暫時只知道將會到北京進行密鑼緊鼓的集訓，之後還有機會出團歌：「第一首團歌其實係最能夠證明，我哋九個人嘅想法嘅一首歌，所以要好好咁做。」至於將來Loong 9會走出什麼風格時，他們覺得：「我覺得我哋團體風格係等到我哋大家一齊合併，可能有個不同chemistry之後，先可以定到我哋究竟係咩風格。」

「Loong 9」的新動向。(梁碧玲 攝)

Sean ：

Hair：Jaffy Wong (k11 Hair Corner)

Make Up： Kiya Hung @ King’s Makeup



Hugo，Archie：

Hair： Hugo Poon @ PRIVATE i salon

Makeup：Wasabi Cheung @ KingsMakeup



場地鳴謝：

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