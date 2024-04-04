女星被黑道上門追債　親妹以她名義借高利貸　靠一物發現事有蹊蹺

薔薔（林嘉凌）3月31日在頻道上分享一段自己被黑道上門討債的影片，過程中薔薔極力對抗，氣嗆黑道，場面超火爆，後來薔薔發現有許多不對勁的細節，才知道一切都是團隊在搞鬼。



團隊先是跟薔薔的妹妹、爸爸串通，設定妹妹在外以薔薔的名義借高利貸180萬元（台幣、下同），之後在找來假黑道上門討債。事實上，薔薔不是第一次被團隊惡整，去年愚人節前夕，團隊告訴薔薔她的愛犬「栗子」被綁架，讓薔薔在車上崩潰狂哭，更急著要報警抓嫌犯，當時薔薔爸也配合演出。

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這次薔薔爸和妹妹聯手出擊，讓薔薔再次掉入圈套，一開始薔薔開心地錄製頻道影片，突然被電鈴打斷表情非常不悅，看到黑道拿著妹妹的借據竟寫著自己的名字，氣到講話結巴，開腳坐著直嗆：「你去找她，是不同人，你跟我拿幹嘛？」此時假黑道已被薔薔的氣勢嚇到說不出話。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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就在假黑道要求薔薔打給妹妹求證時，薔薔瞬間暴氣起身嗆聲：「你以為我怕你是不是啊？你用假借條弄我！怎樣怎樣怎樣！重點就不是我。」薔薔爸趕緊拉住她，出聲緩頰，此時薔薔發現假黑道口袋塞了假槍，忍不住憋笑，直要對方拿過來檢查，沒想到此時假黑道要求她陪老闆吃飯抵債含利息200萬，但薔薔不妥協，直說錢不夠，眼見快演不下去，妹妹才出聲：「愚人節快樂！」結束這場整人計畫。

【同場加映】薔薔埃及旅遊搭上恐怖列車 唔止勁污糟仲被車長騷擾「試圖摸胸」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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