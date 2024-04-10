專訪｜周殷廷谷底翻身上位　反對盲目追星︰偶像都會吸毒呃女仔

周殷廷（YANTING/ YT）近日宣布開騷，這個名字對某些人來說以為是新人，但其實他已經出道9年了。早在16年左右已訪問過仍是新人的他，後來見YT消失於幕前，心想他可能已退出這個圈了，殊不知21年忽然間一曲《遲了悔改》突然爆紅，更在YouTube累積過千萬點擊。

然後，筆者陸續見到很多人在連登討論區、IG、網台叫他為「YT大哥」，說替他抱不平、覺得YT被低估等等，「復出」兩年間，YT可說是「鹹魚翻生」成了不少年輕樂迷的新偶像。原來消失的幾年，他經歷了人生低谷，面對事業、愛情雙重打擊後，YT也徹徹底底變了另一個人，看完這個訪問，你或許會明白為什麼他進化成後生仔口中的「YT大哥」。

場地：Creobybrentwood



有人以為周殷廷是樂壇新人，其實他早在15年已經出道，不過中間曾消失幕前幾年。（梁碧玲攝）

曾被擊潰放棄歌手夢 等足9年終於開騷

訪問中，YT不時講起「命」這個字，他說以前不信命，認為命運就是掌握在自己手中，但經歷過低潮，不由得他不認命，「命就係包含住你嘅努力、你嘅運氣，你嘅所有嘢。每一樣嘢，喺唔同時刻、唔同時機、做唔同嘅嘢，製造出嚟一個好巧妙嘅Design。」YT於九展Star Hall開騷，門票火速完售，換轉以前肯定不會爆場，這大抵都是命運，以前明顯時不與他，而現在，時機到了。

周殷廷（前排右六）是16年出道的環球新人，當年曾出席公司的「升球儀式」。（資料圖片/符祥定攝）

問到這個開騷機會是否等了很久，他說以前有人路過或在其他場合聽到他唱歌、知道他是誰，與現時自己開個人演唱會是完全不同的感覺：「People come for You，and you only，呢樣嘢由我15歲話想做歌手，但係我唔識音樂，我冇任何嘅樂器、樂理，到我識唱歌，然後一步一步，諗會唔會去到有一日可以擁有一個自己嘅個人演唱會，呢個諗法從來喺我心中，其實係一步一步嘅嘢，冇得話一步登天。」

YT曾以為自己的歌手生涯經已完結，但早前宣布5月開演唱會的他，兩場門票火速售罄，一切都是時也命也。

事業愛情雙重打擊 慘遭拍拖16年女友拋棄

然而，他一度覺得自己歌手的命已經完結了，2018年，YT獲公司告知不能再出歌，「嗰時公司都話可能我哋資源要收緊，冇得出歌，唔係因為有咩問題，純粹係一個遊戲，每一次都輸嘅時候，你會選擇唔玩呢個遊戲，在商言商我覺得係好Make sense嘅嘢，只係咁啱受靶嘅係我，可能會唔開心，但係logical嘅，所以我會接受。」

出道早期的周殷廷，雖然18年環球說接下來不再替他出歌，但他理解公司這個商業決定。（資料圖片）

那段時期可謂屋漏兼逢夜雨，正當YT心想：「既然唱唔到歌，算啦，我返新加坡求婚啦。」時，拍拖16年的初戀女友卻竟跟他說：「對唔住，我唔愛你喇。」一句說話將YT打落谷底，甚至快把他的人生擊潰，「嗰陣時我喺度諗，咁個人生係為乜，我人生有咩意義？我花費一生嘅時間話我要追尋個夢想，我做唔到，我以為陪伴住我可以一齊成長嘅人，喺我想像到嘅所有未來都有呢個畫面，我冇咗呢個畫面，其實我活嚟做咩？所有嘢都冇咗意義。」

YT努力工作、打拼，希望可以為女友帶來一個家，以為自己會事業有成，結果失敗；以為自己能組織美滿家庭，結果同樣失敗，他說：「原來我嘗試Fight for一樣嘢，就會真真正正失去呢一樣嘢。」（梁碧玲攝）

因打擊日喊夜喊 信心被擊潰想過自毀

雙重打擊為YT帶來行屍走肉的生活，他致電公司和所有合作夥伴，跟他們說：「我唔再返嚟喇，歌手呢個生涯、呢個命，對我嚟講已經完咗。」當時YT每日陷入反思和質疑，他如此形容：「嗰時我每一日起身喊，企喺度行路喊，瞓覺之前喊……我會喺街嗰度行三四個鐘，我喺度諗，我做錯咗啲咩呢？點解我會睇得咁錯呢？點解我會睇唔到我應該要睇嘅嘢呢？」曾經他是一個很難纏的人，相信很多人都聽過他逐間逐間唱片公司拍門送Demo的故事，即使接待員收下Demo，他仍覺得不夠，為了不讓自己的作品石沉大海，他在門口等候，要等到有A&R（藝人製作部）的負責人親自收下，他才肯罷休。YT曾說：「我唔係最叻嗰個，但我係最唔會放棄嗰一個。」

《遲了悔改》為YT帶來意想不到的成功，但當時他已決定離開樂壇，覺得歌手生涯已完結，所以即使公司叫他回來，他也一度拒絕。而3年後，《遲了悔改》在YouTube已錄得逾千萬點擊。（YouTube：universalmusichk）

然而，成為了歌手後的星途卻未如他所想，現實一盆冷水照頭淋，YT已不再相信自己，「我覺得我得，但我事業唔得，我覺得我愛情揸得好緊，一定會有未來，我冇咗呢樣嘢，只代表咗我嘅Vision（視野）出現咗問題，我睇嘅嘢係錯，我睇嘅呢張紙係白色，原來佢唔係白色，我所有嘢要重新去Reframe（重構）。」當他深信是對的，卻變成是錯，他難免懷疑自己。而問到那段時期可想過離開這世界，他答：「絕對，絕對有想毀滅世界同毀滅自己嘅想法。」

周殷廷曾經痛苦到想毀滅世界，也連同自己一同毀滅。（梁碧玲攝）

因朋友兒子一句話落淚 重新振作回香港

每個人都會有失意的時候，覺得眼前這個難關大概怎樣都跨不過去，然而，有時候開竅或想通，可以只是一霎眼的事。講到當日如何從低谷重新站起來，靠的竟然是好朋友兒子的一句話。在新加坡那段時期，YT一心做返個普通人，生活就是幫朋友湊仔、一齊整餅，「有一日我接佢小朋友放學，一打開門佢話『Uncle！』跟住攬住我，嗰陣時我開始喺度喊，我個Friend問點解你喊，我話呢個應該就係我爸爸接我放學嘅時候嘅感覺。我話我要返去，所以我同咗我嗰段關係嘅另一半講，我曾經係你嘅愛人，但係我仍然係我父母嘅仔，仍然係我阿哥個細佬，我要返去搵我屋企人，然後我就返咗嚟香港。」

在最難過的時候，周殷廷卻意外地被朋友兒子的一句說話拯救。（梁碧玲攝）

YT手上有很多戒指，原來全部都有意思，他說：「我覺得人生之中要有好多嘢去抓住你，去令你知道人生有好多唔同緊要嘅嘢，我成日話有三樣嘢係任何錢同榮耀買唔到嘅，健康嘅身體，愛你嘅家庭，同埋平靜嘅心態。」手上的戒指正正代表他的哲學，在YT最失意時，他從好友、家人、哲學上找到答案，對他來說，這些亦是教他應付不同情緒的武器，幫助他時常提醒自己。

YT手上有很多戒指，原來全部都有意思，亦是靠戒指上的信念抓住自己。（梁碧玲攝）

YT特別提到自己做畀自己的北斗星戒指，他說：「以前我哋喺海上導航，我哋向住北斗星，我哋要搵到人生嘅目標，但係左右有佢嘅拋錨，佢Anchor，無論係茫茫嘅大海之中，你要搵到你嘅光，你要搵到你嘅方向，你要成為風，但係你要隨風而去。」（梁碧玲攝）

當談到是否因為那段難過的時期已經過去，放下了、釋懷了才能坦然把這段往事道來，原來亦與手上的戒指有關，YT說戒指象徵著正義、勇氣、平衡、智慧四種美德，「我每一次都會講真話，最真誠嘅嘢，好赤裸地攞出嚟。係咪好痛苦？好痛苦，但係我成日同人講『The truth will set you free, I am now free.』」說實話，很難相信YT是「A1」（單身，只拍過一次拖），甚至被人狠飛，他卻說今時今日認識他的人，不了解未跌倒時的他，也不明白他的陰暗面。

YT外表不羈，男女Fans通殺，實在難以想像34歲的他只拍過一次拖，重點是——目前單身。他坦言愴難適應一段新感情，不過相信緣份要來的時候，自然就會「Oh sh*t, I'm in love.」（梁碧玲攝）

新歌《三生有幸》MV中，周殷廷留下一封信，他坦指這正代表自己正式放低舊情。現時YT與青梅竹馬的女友仍是朋友，對方更在群組聊天室表示：「你個MV女主角應該搵我做吖嘛。」 （MV截圖）

反對粉絲盲目追捧偶像 自揭從小陰暗面

儘管他說得上是不少人的偶像，他卻嚴正地反對大家盲目追捧任何明星、歌手作偶像，認真有點「倒米」，「大家睇到只係你想投射出嚟心中嘅一個模樣，但你嘅偶像係咪真係如你所想？係咪真係咁孝順？係咪真係咁乖？真係冇做壞事？係咪冇吸毒？係咪唔去呃女仔上床？每一個人都有呢樣嘢。佢唔畀你知，我哋投射到佢係一個天使，我覺得唔應該，所以我成日都同人講千祈唔好盲目地去追任何明星、歌手，任何人都好。」他告誡大家，可以欣賞一個人的才華、手藝，但要理性地知道一個人是否值得自己崇拜，別被自己的大話蒙騙到。

換言之，YT也不怕人知道，自己都有陰暗面，他續道：「我極度極度之憤怒，我係有一個想毁滅好多嘢嘅憤怒。」原來他自小被欺負，小學時因言語不通被欺負，同學說：「你好似狗呀，唔好跟住嚟啦，好煩呀！」、到中學想打籃球，老師說：「你垃圾㗎喎，點打籃球呀？」而之後他想做歌手，夢想一樣被踐踏、恥笑，他說：「我好不憤、好嬲，我覺得我好想毀滅你哋呀，但其實唔係因為佢哋錯，係因為佢哋啱呀，我真係未夠好，個問題係出於我嘅自尊心。」

周殷廷說話不怕得罪人，講到追星現象，他直言偶像都有陰暗面，並說：「你嘅偶像係咪真係如你所想？係咪真係咁孝順？係咪真係咁乖？真係冇做壞事？係咪冇吸毒？係咪唔去呃女仔上床？每一個人都有呢樣嘢」（梁碧玲攝）

痛定思痛換來人生轉變 擺脫自以為是、自我中心

經歷鉅變後，YT終於意識到自己最大盲點就是自尊，他因自以為是而接近一無所有，後來終於學懂接受、放低執著和自我，也學懂聽別人的話，他用揸船來形容人與人的關係，「原來身邊嘅人唔係我船上面嘅一個船員，以前佢哋離開，我會問點解你走啊？點解你跳船啊？你係我船員嚟㗎，我會好心痛，但係我發覺唔係喎，原來佢係一隻船，我係一隻船。我哋有幸喺今日一齊行，去到有一日你搵到你更開心嘅方向，你更想去嘅地方，你去嗰度，我真心祝福你，由心底裡我希望你好。我繼續行我嘅，你繼續行你嘅，我哋人生當中有一個好好嘅美好回憶。」

以下的一番話，可說是畢生受用的哲理，YT講到做人不應逃避自己的陰暗面，而是與它共存，「我哋要Integrate我哋嘅陰暗面，唔好避咗佢，因為咩為之一個好人，好人係需要有陰暗面，而佢可以抗衡、控制到佢，佢先有一個選擇嘅權利去做一個好人。如果你從來冇陰暗面嘅話，你只係一個冇選擇過嘅人，你只係一個天真嘅人，你唔可以稱之為一個好人。你天生係壞，但係你透過自己嘅能力去令到自己變得好，呢個先係好。所以我好接受我嘅陰暗面，如果冇呢樣嘢佢唔會畀到個選擇我去做一個好嘅人。」

周殷廷經歷完接近一無所有的低谷，整個人脫胎換骨，更學懂與陰暗面共存，他說：「我好接受我嘅陰暗面，如果冇呢樣嘢佢唔會比到個選擇我去做一個好嘅人。」（梁碧玲攝）

解釋「YT大哥」起源 與大小YouTuber合作原因

變得成熟、謙卑的YT，近年在網上各大知名與不知名的YouTube頻道「老是常出現」，哪怕頻道訂閱者人數不多，YT一樣樂於受訪或合作拍片，叫他數數《三生有幸》宣傳期做了幾多個訪問，YT說：「唔記得，過去兩個月係Non-stop每一日都返工開工，而一日坐低有5至7個訪問，咁就你當7×30×2囉，都無限咁多條片咁滯。」幾百個訪問中，YT說有部分是自己邀請的，身兼導演、Marketing、創意總監、歌手等崗位的他，不時dm各大YouTuber及專頁，他說：「我純粹同佢講：『我好欣賞，好鍾意你嘅Content，好想同你合作、向你學習你Channel嘅嘢，你唔需要Promote我，我只係上嚟睇吓你點做。』」他說自己當初都受過一些大Channel幫助，是自己幸運，所以都想用餘力幫助其他小Channel。

周殷廷在宣傳期接受了幾百個訪問，而且更親自做埋Marketing，覺都唔瞓，好勤力！（梁碧玲攝）

講到合作得最多的頻道，必數JFFT，問到為何上完JFFT的節目會多了「YT大哥」之名，他說自己上去做分享，「講咗好多經」，大家就覺得他好似大哥哥，但「YT大哥哥」比較不順口，於是便變成「YT大哥」。其實他曾經有點抗拒的，「我唔覺得有任何人應該要叫大哥大哥，咩大哥啫？你做咩大哥，你照住人哋？你做過啲咩？憑咩要人哋叫你大哥，我覺得呢樣嘢唔好，但係如果大家真心覺得呢個係我大哥，咁我就要做一個大哥嘅榜樣。」因此他常常以兄長般的經驗，把一些自己年少時未想通、現時學懂了的道理分享畀年輕的網友。

與JFFT合作後，YT人氣急升，更多了很多年輕支持者。（JFFLive）

真名上連登面對Hater 結局逆轉成功圈粉

除了YouTube和私訊，連登也是另一個YT與網民交流的渠道，他甚至用真名「Yanting周殷廷」上連登，成功推到爆Post。雖然他幾乎全程用英文，但識自嘲識玩膠，令平時的鍵盤戰士和Haters都馬上「笠水」，YT就說，其實都有鬧自己的留言，不過結局最終卻逆轉，他說：「有一個鬧我，話『周殷廷，算啦！廢㗎！《遲了悔改》都彈唔起，收檔啦！』我好記得佢講呢句說話，然後我好正面亦都好直接咁覆佢，我話『Hey brother』，我希望如果有朝一日你遇到人生最低谷嘅時候，你唔好覺得呢個就係最後一次，而呢一次冇嘅話就會輸，廢，因為如果你咁樣嘅話，你一世都唔會走出呢個低谷。我希望你會記得、明白到，就算幾低，都會過去，都會有希望，而我希望我可以令到你相信呢樣嘢，我唔希望你會有呢個低谷，但係我希望如果有朝一日真係咁發生嘅話，你唔好放棄，And then he tells me, I am now your fan.」

周殷廷用真名上連登開Post，更做標題黨，好識玩！（連登討論區）

儘管靠講經成功圈粉，不過「逢紅必反」是連登定律，見他新歌上了YouTube熱門首位、舊歌又破千萬Views、演唱會又秒速賣完飛，連登果然開始有風向說「覺唔覺得YT Overrated？」面對這即將發生的危機，YT笑說自己從未上過神壇，又謂：「如果佢哋反嘅時候，我會好開心，我會更加大大力上連登冚返佢哋轉頭，呢個就係我期待嘅畫面，我成日話我最鄙視就係連登仔，當然我就係最大嘅連登仔，所以我好enjoy呢個遊戲。」

周殷廷不但親自上連登覆留言，就連平常的私訊，他都一一回覆及轉發，極之珍惜每一個支持者！（梁碧玲攝）

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