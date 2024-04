專訪｜周殷廷谷底翻身上位　反對盲目追星︰偶像都會吸毒呃女仔

周殷廷(YANTING/ YT)近日宣布開騷,這個名字對某些人來說以為是新人,但其實他已經出道9年了。早在16年左右已訪問過仍是新人的他,後來見YT消失於幕前,心想他可能已退出這個圈了,殊不知21年忽然間一曲《遲了悔改》突然爆紅,更在YouTube累積過千萬點擊。

然後,筆者陸續見到很多人在連登討論區、IG、網台叫他為「YT大哥」,說替他抱不平、覺得YT被低估等等,「復出」兩年間,YT可說是「鹹魚翻生」成了不少年輕樂迷的新偶像。原來消失的幾年,他經歷了人生低谷,面對事業、愛情雙重打擊後,YT也徹徹底底變了另一個人,看完這個訪問,你或許會明白為什麼他進化成後生仔口中的「YT大哥」。

有人以為周殷廷是樂壇新人,其實他早在15年已經出道,不過中間曾消失幕前幾年。(梁碧玲攝)

曾被擊潰放棄歌手夢 等足9年終於開騷

訪問中,YT不時講起「命」這個字,他說以前不信命,認為命運就是掌握在自己手中,但經歷過低潮,不由得他不認命,「命就係包含住你嘅努力、你嘅運氣,你嘅所有嘢。每一樣嘢,喺唔同時刻、唔同時機、做唔同嘅嘢,製造出嚟一個好巧妙嘅Design。」YT於九展Star Hall開騷,門票火速完售,換轉以前肯定不會爆場,這大抵都是命運,以前明顯時不與他,而現在,時機到了。

周殷廷(前排右六)是16年出道的環球新人,當年曾出席公司的「升球儀式」。(資料圖片/符祥定攝)

問到這個開騷機會是否等了很久,他說以前有人路過或在其他場合聽到他唱歌、知道他是誰,與現時自己開個人演唱會是完全不同的感覺:「People come for You,and you only,呢樣嘢由我15歲話想做歌手,但係我唔識音樂,我冇任何嘅樂器、樂理,到我識唱歌,然後一步一步,諗會唔會去到有一日可以擁有一個自己嘅個人演唱會,呢個諗法從來喺我心中,其實係一步一步嘅嘢,冇得話一步登天。」

YT曾以為自己的歌手生涯經已完結,但早前宣布5月開演唱會的他,兩場門票火速售罄,一切都是時也命也。

事業愛情雙重打擊 慘遭拍拖16年女友拋棄

然而,他一度覺得自己歌手的命已經完結了,2018年,YT獲公司告知不能再出歌,「嗰時公司都話可能我哋資源要收緊,冇得出歌,唔係因為有咩問題,純粹係一個遊戲,每一次都輸嘅時候,你會選擇唔玩呢個遊戲,在商言商我覺得係好Make sense嘅嘢,只係咁啱受靶嘅係我,可能會唔開心,但係logical嘅,所以我會接受。」

出道早期的周殷廷,雖然18年環球說接下來不再替他出歌,但他理解公司這個商業決定。(資料圖片)

那段時期可謂屋漏兼逢夜雨,正當YT心想:「既然唱唔到歌,算啦,我返新加坡求婚啦。」時,拍拖16年的初戀女友卻竟跟他說:「對唔住,我唔愛你喇。」一句說話將YT打落谷底,甚至快把他的人生擊潰,「嗰陣時我喺度諗,咁個人生係為乜,我人生有咩意義?我花費一生嘅時間話我要追尋個夢想,我做唔到,我以為陪伴住我可以一齊成長嘅人,喺我想像到嘅所有未來都有呢個畫面,我冇咗呢個畫面,其實我活嚟做咩?所有嘢都冇咗意義。」

YT努力工作、打拼,希望可以為女友帶來一個家,以為自己會事業有成,結果失敗;以為自己能組織美滿家庭,結果同樣失敗,他說:「原來我嘗試Fight for一樣嘢,就會真真正正失去呢一樣嘢。」(梁碧玲攝)

因打擊日喊夜喊 信心被擊潰想過自毀

雙重打擊為YT帶來行屍走肉的生活,他致電公司和所有合作夥伴,跟他們說:「我唔再返嚟喇,歌手呢個生涯、呢個命,對我嚟講已經完咗。」當時YT每日陷入反思和質疑,他如此形容:「嗰時我每一日起身喊,企喺度行路喊,瞓覺之前喊……我會喺街嗰度行三四個鐘,我喺度諗,我做錯咗啲咩呢?點解我會睇得咁錯呢?點解我會睇唔到我應該要睇嘅嘢呢?」曾經他是一個很難纏的人,相信很多人都聽過他逐間逐間唱片公司拍門送Demo的故事,即使接待員收下Demo,他仍覺得不夠,為了不讓自己的作品石沉大海,他在門口等候,要等到有A&R(藝人製作部)的負責人親自收下,他才肯罷休。YT曾說:「我唔係最叻嗰個,但我係最唔會放棄嗰一個。」

《遲了悔改》為YT帶來意想不到的成功,但當時他已決定離開樂壇,覺得歌手生涯已完結,所以即使公司叫他回來,他也一度拒絕。而3年後,《遲了悔改》在YouTube已錄得逾千萬點擊。(YouTube:universalmusichk)

然而,成為了歌手後的星途卻未如他所想,現實一盆冷水照頭淋,YT已不再相信自己,「我覺得我得,但我事業唔得,我覺得我愛情揸得好緊,一定會有未來,我冇咗呢樣嘢,只代表咗我嘅Vision(視野)出現咗問題,我睇嘅嘢係錯,我睇嘅呢張紙係白色,原來佢唔係白色,我所有嘢要重新去Reframe(重構)。」當他深信是對的,卻變成是錯,他難免懷疑自己。而問到那段時期可想過離開這世界,他答:「絕對,絕對有想毀滅世界同毀滅自己嘅想法。」

周殷廷曾經痛苦到想毀滅世界,也連同自己一同毀滅。(梁碧玲攝)

因朋友兒子一句話落淚 重新振作回香港

每個人都會有失意的時候,覺得眼前這個難關大概怎樣都跨不過去,然而,有時候開竅或想通,可以只是一霎眼的事。講到當日如何從低谷重新站起來,靠的竟然是好朋友兒子的一句話。在新加坡那段時期,YT一心做返個普通人,生活就是幫朋友湊仔、一齊整餅,「有一日我接佢小朋友放學,一打開門佢話『Uncle!』跟住攬住我,嗰陣時我開始喺度喊,我個Friend問點解你喊,我話呢個應該就係我爸爸接我放學嘅時候嘅感覺。我話我要返去,所以我同咗我嗰段關係嘅另一半講,我曾經係你嘅愛人,但係我仍然係我父母嘅仔,仍然係我阿哥個細佬,我要返去搵我屋企人,然後我就返咗嚟香港。」

在最難過的時候,周殷廷卻意外地被朋友兒子的一句說話拯救。(梁碧玲攝)

YT手上有很多戒指,原來全部都有意思,他說:「我覺得人生之中要有好多嘢去抓住你,去令你知道人生有好多唔同緊要嘅嘢,我成日話有三樣嘢係任何錢同榮耀買唔到嘅,健康嘅身體,愛你嘅家庭,同埋平靜嘅心態。」手上的戒指正正代表他的哲學,在YT最失意時,他從好友、家人、哲學上找到答案,對他來說,這些亦是教他應付不同情緒的武器,幫助他時常提醒自己。

YT手上有很多戒指,原來全部都有意思,亦是靠戒指上的信念抓住自己。(梁碧玲攝)

YT特別提到自己做畀自己的北斗星戒指,他說:「以前我哋喺海上導航,我哋向住北斗星,我哋要搵到人生嘅目標,但係左右有佢嘅拋錨,佢Anchor,無論係茫茫嘅大海之中,你要搵到你嘅光,你要搵到你嘅方向,你要成為風,但係你要隨風而去。」(梁碧玲攝)

當談到是否因為那段難過的時期已經過去,放下了、釋懷了才能坦然把這段往事道來,原來亦與手上的戒指有關,YT說戒指象徵著正義、勇氣、平衡、智慧四種美德,「我每一次都會講真話,最真誠嘅嘢,好赤裸地攞出嚟。係咪好痛苦?好痛苦,但係我成日同人講『The truth will set you free, I am now free.』」說實話,很難相信YT是「A1」(單身,只拍過一次拖),甚至被人狠飛,他卻說今時今日認識他的人,不了解未跌倒時的他,也不明白他的陰暗面。

YT外表不羈,男女Fans通殺,實在難以想像34歲的他只拍過一次拖,重點是——目前單身。他坦言愴難適應一段新感情,不過相信緣份要來的時候,自然就會「Oh sh*t, I'm in love.」(梁碧玲攝)

新歌《三生有幸》MV中,周殷廷留下一封信,他坦指這正代表自己正式放低舊情。現時YT與青梅竹馬的女友仍是朋友,對方更在群組聊天室表示:「你個MV女主角應該搵我做吖嘛。」 (MV截圖)

反對粉絲盲目追捧偶像 自揭從小陰暗面

儘管他說得上是不少人的偶像,他卻嚴正地反對大家盲目追捧任何明星、歌手作偶像,認真有點「倒米」,「大家睇到只係你想投射出嚟心中嘅一個模樣,但你嘅偶像係咪真係如你所想?係咪真係咁孝順?係咪真係咁乖?真係冇做壞事?係咪冇吸毒?係咪唔去呃女仔上床?每一個人都有呢樣嘢。佢唔畀你知,我哋投射到佢係一個天使,我覺得唔應該,所以我成日都同人講千祈唔好盲目地去追任何明星、歌手,任何人都好。」他告誡大家,可以欣賞一個人的才華、手藝,但要理性地知道一個人是否值得自己崇拜,別被自己的大話蒙騙到。

換言之,YT也不怕人知道,自己都有陰暗面,他續道:「我極度極度之憤怒,我係有一個想毁滅好多嘢嘅憤怒。」原來他自小被欺負,小學時因言語不通被欺負,同學說:「你好似狗呀,唔好跟住嚟啦,好煩呀!」、到中學想打籃球,老師說:「你垃圾㗎喎,點打籃球呀?」而之後他想做歌手,夢想一樣被踐踏、恥笑,他說:「我好不憤、好嬲,我覺得我好想毀滅你哋呀,但其實唔係因為佢哋錯,係因為佢哋啱呀,我真係未夠好,個問題係出於我嘅自尊心。」

周殷廷說話不怕得罪人,講到追星現象,他直言偶像都有陰暗面,並說:「你嘅偶像係咪真係如你所想?係咪真係咁孝順?係咪真係咁乖?真係冇做壞事?係咪冇吸毒?係咪唔去呃女仔上床?每一個人都有呢樣嘢」(梁碧玲攝)

痛定思痛換來人生轉變 擺脫自以為是、自我中心

經歷鉅變後,YT終於意識到自己最大盲點就是自尊,他因自以為是而接近一無所有,後來終於學懂接受、放低執著和自我,也學懂聽別人的話,他用揸船來形容人與人的關係,「原來身邊嘅人唔係我船上面嘅一個船員,以前佢哋離開,我會問點解你走啊?點解你跳船啊?你係我船員嚟㗎,我會好心痛,但係我發覺唔係喎,原來佢係一隻船,我係一隻船。我哋有幸喺今日一齊行,去到有一日你搵到你更開心嘅方向,你更想去嘅地方,你去嗰度,我真心祝福你,由心底裡我希望你好。我繼續行我嘅,你繼續行你嘅,我哋人生當中有一個好好嘅美好回憶。」

以下的一番話,可說是畢生受用的哲理,YT講到做人不應逃避自己的陰暗面,而是與它共存,「我哋要Integrate我哋嘅陰暗面,唔好避咗佢,因為咩為之一個好人,好人係需要有陰暗面,而佢可以抗衡、控制到佢,佢先有一個選擇嘅權利去做一個好人。如果你從來冇陰暗面嘅話,你只係一個冇選擇過嘅人,你只係一個天真嘅人,你唔可以稱之為一個好人。你天生係壞,但係你透過自己嘅能力去令到自己變得好,呢個先係好。所以我好接受我嘅陰暗面,如果冇呢樣嘢佢唔會畀到個選擇我去做一個好嘅人。」

周殷廷經歷完接近一無所有的低谷,整個人脫胎換骨,更學懂與陰暗面共存,他說:「我好接受我嘅陰暗面,如果冇呢樣嘢佢唔會比到個選擇我去做一個好嘅人。」(梁碧玲攝)

解釋「YT大哥」起源 與大小YouTuber合作原因

變得成熟、謙卑的YT,近年在網上各大知名與不知名的YouTube頻道「老是常出現」,哪怕頻道訂閱者人數不多,YT一樣樂於受訪或合作拍片,叫他數數《三生有幸》宣傳期做了幾多個訪問,YT說:「唔記得,過去兩個月係Non-stop每一日都返工開工,而一日坐低有5至7個訪問,咁就你當7×30×2囉,都無限咁多條片咁滯。」幾百個訪問中,YT說有部分是自己邀請的,身兼導演、Marketing、創意總監、歌手等崗位的他,不時dm各大YouTuber及專頁,他說:「我純粹同佢講:『我好欣賞,好鍾意你嘅Content,好想同你合作、向你學習你Channel嘅嘢,你唔需要Promote我,我只係上嚟睇吓你點做。』」他說自己當初都受過一些大Channel幫助,是自己幸運,所以都想用餘力幫助其他小Channel。

周殷廷在宣傳期接受了幾百個訪問,而且更親自做埋Marketing,覺都唔瞓,好勤力!(梁碧玲攝)

講到合作得最多的頻道,必數JFFT,問到為何上完JFFT的節目會多了「YT大哥」之名,他說自己上去做分享,「講咗好多經」,大家就覺得他好似大哥哥,但「YT大哥哥」比較不順口,於是便變成「YT大哥」。其實他曾經有點抗拒的,「我唔覺得有任何人應該要叫大哥大哥,咩大哥啫?你做咩大哥,你照住人哋?你做過啲咩?憑咩要人哋叫你大哥,我覺得呢樣嘢唔好,但係如果大家真心覺得呢個係我大哥,咁我就要做一個大哥嘅榜樣。」因此他常常以兄長般的經驗,把一些自己年少時未想通、現時學懂了的道理分享畀年輕的網友。

與JFFT合作後,YT人氣急升,更多了很多年輕支持者。(JFFLive)

真名上連登面對Hater 結局逆轉成功圈粉

除了YouTube和私訊,連登也是另一個YT與網民交流的渠道,他甚至用真名「Yanting周殷廷」上連登,成功推到爆Post。雖然他幾乎全程用英文,但識自嘲識玩膠,令平時的鍵盤戰士和Haters都馬上「笠水」,YT就說,其實都有鬧自己的留言,不過結局最終卻逆轉,他說:「有一個鬧我,話『周殷廷,算啦!廢㗎!《遲了悔改》都彈唔起,收檔啦!』我好記得佢講呢句說話,然後我好正面亦都好直接咁覆佢,我話『Hey brother』,我希望如果有朝一日你遇到人生最低谷嘅時候,你唔好覺得呢個就係最後一次,而呢一次冇嘅話就會輸,廢,因為如果你咁樣嘅話,你一世都唔會走出呢個低谷。我希望你會記得、明白到,就算幾低,都會過去,都會有希望,而我希望我可以令到你相信呢樣嘢,我唔希望你會有呢個低谷,但係我希望如果有朝一日真係咁發生嘅話,你唔好放棄,And then he tells me, I am now your fan.」

周殷廷用真名上連登開Post,更做標題黨,好識玩!(連登討論區)

儘管靠講經成功圈粉,不過「逢紅必反」是連登定律,見他新歌上了YouTube熱門首位、舊歌又破千萬Views、演唱會又秒速賣完飛,連登果然開始有風向說「覺唔覺得YT Overrated?」面對這即將發生的危機,YT笑說自己從未上過神壇,又謂:「如果佢哋反嘅時候,我會好開心,我會更加大大力上連登冚返佢哋轉頭,呢個就係我期待嘅畫面,我成日話我最鄙視就係連登仔,當然我就係最大嘅連登仔,所以我好enjoy呢個遊戲。」

周殷廷不但親自上連登覆留言,就連平常的私訊,他都一一回覆及轉發,極之珍惜每一個支持者!(梁碧玲攝)

