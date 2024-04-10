獨家｜翟威廉親證跟TVB完約　自由身接Job兼做生意：換個合作方式

撰文：鄧穎琪
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翟威廉參與《2010年香港先生選舉》，以大熱姿態成為「八料冠軍」後正式加入TVB，雖然經常獲安排扮演「渣男」角色，亦未有擔正，但他就表示不介意。近日熱播的劇集《逆天奇案2》中他都有份演出，不過《01娛樂》收到消息指，翟威廉近日已低調跟無綫完約，他亦向記者證實，上月底39歲生日當天，正式與TVB結束13年賓主關係，雙方換個方式合作。

翟威廉10年參選《香港先生》入行，當年是八料冠軍，自此簽約做TVB藝人。
近日播出的《逆天奇案2》，都有翟威廉份，他飾演古惑仔，與林景程大打出手。（電視截圖）

翟威廉指自己近日太忙，亦失去了玩IG的熱情，所以一直未正式公布離巢消息，講到離開的原因，他否認與工作機會有關，並幫舊公司講好話說：「其實公司都畀好多機會我，唔係太關事，本身我冇乜特別怨言，有啱又唔啱，每間公司都有。」他續說現時不是與TVB完全斷絕，始終這個行頭很窄，將來做外判劇或其他節目，也可能會接到TVB的工作，「TVB某程度上做咗咁多年，換過合作方式，唔再做員工，但係因為我哋每年都要喺嗰度搞Band show，同埋邵氏嗰啲劇我都仲係拍緊嘅，Keep住有做，只係自由啲可以周圍去唔同地方拍。」

翟威廉認為，雖然此刻不是TVB員工、冇合約在身，但仍然大把合作機會。（資料圖片）
翟威廉認為，每間公司都一定有其政策或改動的地方，自己都做老闆所以好明白，所以對舊公司冇乜怨言。（資料圖片/葉志明攝）

問到傾約時對方有冇開出條件挽留，翟威廉就認為：「續約最緊要睇返工作模式，而家有好多嘢我都已經自己做，自己出去接 Show，出面有脈絡同經理人，冇所謂嘅，遲早嘅事，兩邊我都冇所謂，我諗對佢嚟講都冇乜所謂，留又得去又得，大家都傾完都覺得，不如各自做，大家好做啲。」

翟威廉坦言很多時都自己接show，出面有人脈，所以去或留都冇所謂，但經與TVB商討後，換個合作方式更好。（資料圖片/葉志明攝）

他表示還有好幾套劇未出街，包括王心慰監製的《異空感應》、《非份之罪》；林志華監製的《非常檢控觀》等，目前他仍在拍攝《執法者們》，相信將來都有機會再與舊同事合作，「始終香港藝能界咁細，某程度好多製作都有關係，就算我哋喺出面接Job，都成日撞到啲Friend，話晒做咗10幾年。」

翟威廉近年常被安排做「渣男」角色，但他曾表示不介意。（《妳不是她》截圖）
翟威廉拍攝的《非份之罪》還未出街，劇中他與譚凱琪飾演夫妻。（Instagram：chakwilliam）

由參選《香港先生》至今都13、14年，講到離開TVB的感受，他坦言感觸：「我都差唔多做咗13年，好多識得嘅人，見到好多變遷，我身邊好多朋友都係TVB，都有Keep住聯絡呀，玩呀，始終香港而家都好難做，不論係藝能界，好多界別都好難做，睇吓大家點樣謀求個更好嘅模式，要生存落去或者點樣製作，或者點樣有更多好嘅機遇。」他覺得返內地工作都是好機遇，而本土節目亦可以有其他發展空間，需要慢慢研究。

除了TVB工作，翟威廉在外頭也有接司儀工作。（Instagram：chakwilliam）
翟威廉本身都有做老闆，最近零售業生意大受打擊，雖然他的舖頭捱得過疫情，但早前都轉戰樓上舖。（資料圖片）

翟威廉本身都有接不同的司儀工作，曾在日本留學的他，近年忙於打理日本清酒的生意，早前更獲日本大町市委任為首位外籍觀光大使，講到未來的幕前、幕後發展動向，他表示外頭工作都多，又謂：「咩都有，本身我自己都已經做緊生意，搞清酒，日本生意多多，日本藝能界嘅工作都有，有喺出面接下Band show，亦都有做開經理人嘅搵返我。你知我不嬲都冇乜所謂，傾得啱嘅，逐個project咁計都得。」

翟威廉曾在日本出道做藝人，節目組形容他是「香港型男代表」，不過他覺得以外國人身份在日本演藝圈發展，發揮始終有限，於是回港。（電視截圖）
翟威廉不純粹依靠幕前工作搵錢，他亦忙於打理日本清酒生意。（Instagram：chakwilliam）
翟威廉早前獲委任為日本大町市觀光大使，並登上當地報紙。（Instagram：chakwilliam）
翟威廉曾做導遊帶團遊日本，行程由他本人設計。（Instagram：chakwilliam）
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