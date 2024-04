溏心風暴｜39歲中仔溫家恆原來冇失蹤　驚變爆肌男模網民唔認得

《溏心風暴》系列曾是TVB神劇之一,第二輯《溏心風暴之家好月圓》大結局最高收視錄得50點,平了當年韓劇《大長今》創下的收視紀錄。相隔16年,劇中大部分主角目前仍活躍於演藝圈,唯獨是「甘家」其中一位角色,荷媽(李司棋飾)與Jo飽(夏雨飾)的細仔「中仔」(溫家恆飾),拍完此劇不久即變成娛樂圈失蹤人口。原來他現時已經變成一位爆肌大隻佬,更沒有退出幕前,不時都有接拍平面廣告!



溫家恆當年在《家好月圓》海報左上位置。(myTV SUPER)

《溏心風暴之家好月圓》的中仔,拍完這套劇不久便絕跡幕前。(電視截圖)

近期網上多了不少與《溏心風暴》有關的專頁,把當年經典場合及金句製成Meme圖,而其中一個與「中仔」有關的貼文,竟召喚到本尊蒲頭留言。話說中仔當年在劇中戲份不多、演技亦偏生硬,唯獨其中一幕講述在英國讀書的他自知不是讀書材料、半途放棄學位,偷偷回港,令Jo鮑極之反對,全家唯獨得荷媽一人力撐中仔決定,他激動咆哮:「你哋一個二個唔好啄住荷媽喇!荷媽贊成我唔讀落去係啱㗎!」被網民喻為「中仔演藝生涯演技大爆發嘅5秒鐘。」

溫文的中仔忽然大叫:「你哋一個二個唔好啄住荷媽喇!荷媽贊成我唔讀落去係啱㗎!」(電視截圖)

中仔這場戲完整版足足有3分幾鐘,被喻為是他短暫演藝生涯中的「演技大爆發」。(電視截圖)

中仔最後終於谷出眼淚。(電視截圖)

原po主問有冇人知道中仔去咗邊,有人透露其近況,然後竟引來溫家恆留言:他說:「lol love u all🥰 (some of u are shady AF but love it😂)❤」撳入中仔IG一睇,現時39歲的他已從當年的青靚文淨𡃁仔,搖身一變成爆肌大隻仔,更常常除衫騷肌,身形更勝當年!

網民成功召喚到「中仔」上水。(IG@moonlight.resonance.lover)

中仔近照,其實五官並冇走樣,但同當年劇中髮型就好唔同。(IG@vforvincentw)

比起五官,最大變化應該是身型!現時的溫家恆已是大隻仔!(IG@vforvincentw)

溫家恆現時已甚少同圈中人聯絡,除了陳法拉,他不止一次貼出與對方的合照。(IG@vforvincentw)

《家好月圓》中陳法拉與溫家恆飾演兩姊弟,而法拉亦一直稱呼他「細佬」。(IG@vforvincentw)

當年中仔在TVB沒太多作品,除了主持過《東張西望》和拍過《溏心風暴之家好月圓》外,就只於《刑警》及《洪武三十二》擔任閒角,然後便消失於TVB,曾退居幕後做電影、演唱會的製作公司。但原來他至今仍然有留在幕前,擔任模特兒工作,曾參與電訊供應商、珠寶品牌、證券公司、港鐵等廣告,稱得上是廣告商寵兒。其實溫家恆的容貌變化不大,甚至比實際年齡後生,但可能是髮型、身材等轉變,多數人睇完廣告都認不出相中人正正是當年的「中仔」,並感到非常驚訝!

大家認唔認得出溫家恆?(IG@vforvincentw)

有幾分似李治廷。(IG@vforvincentw)

中仔12年前的照片,已是現時的髮型,跟「中仔」的瀏海造型很不一樣。(IG@vforvincentw)

溫家恆原來仍然活躍幕前,只是已轉職模特兒,近年常常幫不少大牌子拍廣告。(IG@vforvincentw)

中仔為證券公司拍攝的廣告。(IG@vforvincentw)