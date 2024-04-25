溏心風暴｜39歲中仔溫家恆原來冇失蹤　驚變爆肌男模網民唔認得

《溏心風暴》系列曾是TVB神劇之一，第二輯《溏心風暴之家好月圓》大結局最高收視錄得50點，平了當年韓劇《大長今》創下的收視紀錄。相隔16年，劇中大部分主角目前仍活躍於演藝圈，唯獨是「甘家」其中一位角色，荷媽（李司棋飾）與Jo飽（夏雨飾）的細仔「中仔」（溫家恆飾），拍完此劇不久即變成娛樂圈失蹤人口。原來他現時已經變成一位爆肌大隻佬，更沒有退出幕前，不時都有接拍平面廣告！



溫家恆當年在《家好月圓》海報左上位置。（myTV SUPER）

《溏心風暴之家好月圓》的中仔，拍完這套劇不久便絕跡幕前。（電視截圖）

近期網上多了不少與《溏心風暴》有關的專頁，把當年經典場合及金句製成Meme圖，而其中一個與「中仔」有關的貼文，竟召喚到本尊蒲頭留言。話說中仔當年在劇中戲份不多、演技亦偏生硬，唯獨其中一幕講述在英國讀書的他自知不是讀書材料、半途放棄學位，偷偷回港，令Jo鮑極之反對，全家唯獨得荷媽一人力撐中仔決定，他激動咆哮：「你哋一個二個唔好啄住荷媽喇！荷媽贊成我唔讀落去係啱㗎！」被網民喻為「中仔演藝生涯演技大爆發嘅5秒鐘。」

溫文的中仔忽然大叫：「你哋一個二個唔好啄住荷媽喇！荷媽贊成我唔讀落去係啱㗎！」（電視截圖）

中仔這場戲完整版足足有3分幾鐘，被喻為是他短暫演藝生涯中的「演技大爆發」。（電視截圖）

中仔最後終於谷出眼淚。（電視截圖）

原po主問有冇人知道中仔去咗邊，有人透露其近況，然後竟引來溫家恆留言：他說：「lol love u all🥰 (some of u are shady AF but love it😂)❤」撳入中仔IG一睇，現時39歲的他已從當年的青靚文淨𡃁仔，搖身一變成爆肌大隻仔，更常常除衫騷肌，身形更勝當年！

網民成功召喚到「中仔」上水。（IG@moonlight.resonance.lover）

中仔近照，其實五官並冇走樣，但同當年劇中髮型就好唔同。（IG@vforvincentw）

比起五官，最大變化應該是身型！現時的溫家恆已是大隻仔！（IG@vforvincentw）

溫家恆現時已甚少同圈中人聯絡，除了陳法拉，他不止一次貼出與對方的合照。（IG@vforvincentw）

《家好月圓》中陳法拉與溫家恆飾演兩姊弟，而法拉亦一直稱呼他「細佬」。（IG@vforvincentw）

當年中仔在TVB沒太多作品，除了主持過《東張西望》和拍過《溏心風暴之家好月圓》外，就只於《刑警》及《洪武三十二》擔任閒角，然後便消失於TVB，曾退居幕後做電影、演唱會的製作公司。但原來他至今仍然有留在幕前，擔任模特兒工作，曾參與電訊供應商、珠寶品牌、證券公司、港鐵等廣告，稱得上是廣告商寵兒。其實溫家恆的容貌變化不大，甚至比實際年齡後生，但可能是髮型、身材等轉變，多數人睇完廣告都認不出相中人正正是當年的「中仔」，並感到非常驚訝！

大家認唔認得出溫家恆？（IG@vforvincentw）

有幾分似李治廷。（IG@vforvincentw）

中仔12年前的照片，已是現時的髮型，跟「中仔」的瀏海造型很不一樣。（IG@vforvincentw）

溫家恆原來仍然活躍幕前，只是已轉職模特兒，近年常常幫不少大牌子拍廣告。（IG@vforvincentw）

中仔為證券公司拍攝的廣告。（IG@vforvincentw）