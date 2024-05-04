芷珊約您｜蔡一智大爆結婚烏龍事　證婚律師口誤爆笑料

無綫節目《芷珊約您》明晚（5日）播出第三集的嘉賓是組合草蜢，芷珊除了會到他們綵排現場探班，更會飛到台灣直擊他們的高雄巨蛋演唱會，草蜢更是首個在高雄巨蛋開騷的香港組合，相當威水。草蜢三子蔡一智、蔡一傑和蘇志威成軍39年，相隔30年再赴高雄開騷的三子全力投入綵排和公演，務求展現出對舞台的專業和執着。

傑仔為了開騷可以去到好盡，他大爆籌備演唱會期間會瘋狂做運動保持最佳狀態，他說：「我限定自己9點、10點一定要起身，跟住出去就跑山，然後食少少嘢，跟住喺GYM度做3、4個鐘頭，跟住去排舞，排大概4個零鐘頭，之後我7點半一定要走，跟住我求其食碗嘢，再去游水一個鐘，最高紀錄係9個字內游咗3,000米，跟住返屋企跑步6、7k，好似運動員咁。」運動量非常誇張！

今集嘉賓係草蜢。

開騷前20小時，綵排氣氛突然變得緊張，三子直言也有衝突時，但絕無隔夜仇，阿智笑言：「對於我哋嚟講係『開會』，對人哋嚟講就係鬧交，我哋開會係用好進取方法，快、靚、正，咪就係直接講囉！」到正式開騷30分鐘前，芷珊突擊三子準備情況，阿智開騷前會拉筋做熱身，阿細會閉目模擬開騷情況，傑仔則會刷牙，他笑言：「呢個係羅文教我嘅，刷牙時係按摩咗啲牙肉，出嚟聲音係會圓潤啲。」到正式開騷時，三子使盡渾身解數又唱又跳，歌迷High爆由頭跳到落尾，氣氛熾熱。去到尾聲時，有不少粉絲不捨落淚，草蜢三子亦感動得差點唱不下去，場面感人。

阿智開騷前會拉筋。

芷珊分別與草蜢三子進行深情專訪。三子的緣份從童年開始，阿智笑言：「我哋係隔籬鄰舍，我媽大肚時，到佢阿媽（蘇志威媽媽）大肚，我媽就生咗我，佢媽就生咗佢哥哥，然之後我媽又大肚，佢媽又大肚，跟住佢媽生咗蘇志威，我媽就生咗蔡一傑。」雖然草蜢出道多年，但一智笑言有不少人會撈亂他們，就連證婚律師也曾搞錯，一智說：「我結婚時，個證婚律師話周雪芳小姐，你願唔願意嫁畀蔡一傑，全場人（笑到）仆低晒！」草蜢三兄弟無分彼此，就連歌酬都存入共同帳戶，並由數口精的蘇老闆負責管數，蘇老闆笑言：「佢哋兩個唔知有幾錢，只係得我知有幾錢，由入行到依家都係，用咗去邊會寫低晒，因為我哋三兄弟，唔想話你欠我、我欠你咁，用一本簿寫住晒，依家啲簿仲喺度。」