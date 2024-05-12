蘇韻姿離巢搬屋仍難捨《愛回家》　儲1800份劇本鋪屋企地板超壯觀

蘇韻姿早前宣布已跟TVB約滿，但合約期的8年間，《愛．回家之開心速遞》中的熊心如一角必定是她的代表作。16年選港姐入行的蘇韻姿，雖然無三甲名次，但挾住加拿大皇后大學戲劇學士學位背景，很快已有機會入劇組，更憑熊心如（紅衫魚）一角成功入屋，連續三年獲提名《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女配角」，亦先後入圍過兩次「飛躍進步女藝員」，所以自從她消失於劇組以來，觀眾也常常表示不捨，希望等到她「回家」。

熊心如是蘇韻姿代表作，她離開《愛．回家》劇組後，觀眾大感不捨。

有網民說，熊心如（蘇韻姿）飛池子孝（阮政峰）是最好睇的一集。（IG@andreaso）

儘管蘇韻姿離巢後，仍跟劇中熊家的家人聚會，感動得又喊又笑，但不能回家已是無法改變的事實，熊心如正式成絕響。暫時回復自由身的蘇韻姿，宣布加盟了謝東閔和吳業坤的音樂學院，開設音樂劇兒童歌唱班，並會以全英文授課，跟熊心如一樣，戲裡戲外都做老師。她透露自己一向喜歡小朋友，亦對教育有興趣，之前要開劇，時間不穩定未敢輕易執起教鞭，不過覺得現時是最好的時機。

即使已離巢，但熊家仍然為蘇韻姿慶祝生日，令她感動不已。（IG@andreaso）

蘇韻姿離巢後除了做司儀，亦宣布將會教小朋友唱歌。（IG@andreaso）

而近日蘇韻姿除了轉工外，亦順道搬屋，趁機斷捨離，她在執屋之際就執拾出1,800集《愛．回家》劇本，更用它們來鋪地板，非常誇張！每本劇本的右上角都親手寫住「蘇韻姿 Andrea So」，她影低一箱箱整齊擺放的劇本，逐本在地板上密鋪，砌成一面打卡牆，她躺在上面自拍，又拿著第一集【有你．真好！】主題的劇本。她寫下：「紀念一下超過1800集嘅劇本，感謝您熊心如🫶🏻搬屋先有呢個空間可以攞晒咁多年儲落嚟嘅劇本出嚟，但係我吉咗嘅房間都唔夠擺😌」從劇本的保存整齊程度，足見蘇韻姿對這個「家」確實很深感情！

除了工作上有大變動外，蘇韻姿亦趁機搬屋。（IG@andreaso）

蘇韻姿用紙箱整齊地擺放了1800集《愛．回家》劇本。（IG@andreaso）

她用劇本鋪成地板。（IG@andreaso）

第一集的劇本！（IG@andreaso）

以劇本拼出打卡牆。（IG@andreaso）

網民都歎為觀止，大讚是壯舉，指這些劇本都見證著她努力的成果，很多人留言鼓勵，說：「永遠的⋯心如、三姨 要記得在香港娛樂圈初起步，學走路的階段⋯ ⋯這個純真努力的自己🫶🏻😊 🧐總覺得⋯ 你的發揮、前景應該不止這個層次 💪🏻加油啊🥰 期待欣賞到你在不同平台及界別的演出🥳」、「好懷念紅衫魚呀😭😭😭畢竟當初都係因為呢個角色先開始鐘意妳❣️❣️❣️」