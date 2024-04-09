蘇韻姿正式宣布離開效力8年TVB：係時候跳出舒適圈接受新挑戰

蘇韻姿16年選港姐入行，雖然無三甲名次，但挾住加拿大皇后大學戲劇學士學位背景，她很快已有機會入劇組，憑《愛．回家之開心速遞》熊心如（紅衫魚）一角成功入屋，不過去年初她被指因工作態度不佳遭雪藏，至去年中後期才逐步解凍，接拍《非份之罪》、《黑色月光》等兩套劇集，但同時《01娛樂》卻獨家報道她被TVB官網除名的消息，她昨日回覆時說：「☺️好快會有消息update大家，多謝你」。而今日（9日）蘇韻姿正式宣布離巢，與TVB結束8年賓主關係。

蘇韻姿飾演的熊心如，原本是《愛．回家》靈魂人物。（劇照）

蘇韻姿去年底開始有劇拍，包括《非份之罪》。（資料圖片）

蘇韻姿的IG上，已沒有經理人聯絡資料。（IG@andreaso_）

蘇韻姿貼上8年前參選港姐遞表所用的照片，直言是時候跳出舒適圈，又多謝一度被指將她雪藏的曾勵珍（珍姐）、高層樂易玲（樂小姐）、曾志偉、以及監製和導演等。她說：「相信喺未來大家一定能夠再遇到，亦都想藉呢個機會衷心祝福所有朋友，能夠在自己嘅舞台上發光發亮。❤️」

蘇韻姿當年就是用這張相遞交選港姐的表格。（IG@andreaso_）

蘇韻姿全文：

依家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。



不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。



首先要多謝珍姐，喺我一個人嚟到香港嘅時候，俾機會我演熊心如，令到我喺香港都可以有一個家。亦都令到多左人認識我、有不同嘅工作，學到好多中文。多謝您咁多年嘅教導栽培。我會好好緊記你教我嘅一切。



多謝樂小姐，由選美到入行，一路都好照顧住我，教我點樣做好一個藝人。仲有Management嘅同事，多謝你哋一直嘅照顧及幫忙，我會加倍努力！



多謝志偉哥！ 你嘅指導，加上鼓勵，令到我發現自己可以有好多可能性。我會keep 住你俾我嘅正能量。



多謝監製祥哥！喺拍攝愛回家呢幾年嘅鼓勵、你對拍戲嘅熱情、創作力，有直啟發我，真係好榮幸能夠同你合作！



多謝監製佳導，俾個好好嘅機會我參與黑色月光，令到我見識多咗，學咗好多嘢，非常期待套劇播出！



仲有好多謝俾機會我嘅綜藝監製們，我知道自己嘅經驗少，所以感激你哋信任，俾我去嘗試不同嘅工作！



多謝熊家人，冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺。



最後要多謝關心同錫我嘅台前幕後朋友仔！等緊埋位，或者收工嘅時候都會同大家一齊傾偈。我會記住一齊渡過過嘅美好時光！🥰



相信喺未來大家一定能夠再遇到，亦都想藉呢個機會衷心祝福所有朋友，能夠在自己嘅舞台上發光發亮。❤️

