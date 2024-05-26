專訪｜伍詠薇相識1個月即向練海棠求婚　訂婚攝影師竟是人夫舊愛

伍詠薇（伍姑娘）說，自己是雙魚座，雙魚座最大特質就是戀愛腦，她坦言自己以前拍拖都是一個接一個，沒有真空期，但兩段婚姻之間，確實曾出現過斷層。直至遇上第二任老公練海棠，僅相識一個月她已主動提出「結婚好冇呀？」

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場地：Greenhouse Times Square by Gaia Group



伍姑娘的個性是覺得好就要爭取，不論對工作或愛情都如是。（林志龍、潘樂文攝）

伍姑娘是出名多愁善感的雙魚座，她直認很需要戀愛，過往每段感情之間都冇空窗期。（林志龍、潘樂文攝）

黎姿做紅娘 與練海棠相識一個月已主動提結婚

伍姑娘與練海棠的紅娘原來是黎姿，有一段時間黎姿與伍姑娘常常一起玩，黎姿說：「我一路好想介紹個男仔畀你識，佢又單身你又單身，你係我好朋友，佢同我又好朋友。」不過練海棠聽到黎姿想介紹伍姑娘畀自己，居然耍手兼擰頭說：「唔好喇，報紙話佢好粗魯㗎。」結果要呃呃氹氹練海棠才肯出現，誰知一見面，他對伍姑娘立即改觀，旋即墮入愛河。

伍詠薇（右三）與老公練海棠的紅娘，原來是黎姿（中）。（VCG）

二人拍拖後，練海棠講起對她的印象，發現幻想中的伍姑娘，與真人簡直判若兩人，她說：「老練話，原來你唔係想像中嗰個你嚟㗎喎，原來你對音樂嗰個Passion、你聽嘅歌、睇嘅嘢、講嘅話題，同埋你講嘢嘅反應，感覺係好好，出奇地兩個人嚟㗎喎。」而伍姑娘亦覺得找到對的人，她遇過的對象很多，卻不是每個都令他有這種「Mr. Right」的感覺，所以她很快便向對方求婚。

伍姑娘與練海棠在11月成龍賽車盃當晚認識，一個月後伍姑娘已提出結婚。（資料圖片）

伍姑娘與練海棠結婚25年，中間有過小風波，但伍姑娘都選擇包容，並一同面對。（資料圖片）

二人11月認識，一個月後伍姑娘便問：「結婚好冇呀？」她很清楚自己的個性絕對不是趕住嫁人，純粹覺得感覺對了就要爭取，「我覺得有時啲嘢就係，你睇中咗件衫點解唔買啫？仲諗咁耐？點解咁都要諗咁耐？我覺得感覺嚟咗，我覺得係，就應該要去爭取，爭取唔一定要男人主動，你覺得好嘅嘢咪爭取囉。」不過練海棠就覺得有點太快，說要諗諗先，於是她便建議先訂婚。訂婚派對只是簡單食餐飯，那個年代智能手機未普及，伍姑娘便請了自己的前男友來幫手影相，同時向練海棠建議7月結婚，就這樣，二人拍拖才8個月就結成夫婦，至今已25年。

伍姑娘主動求婚，練海棠一度覺得太急而說：「諗諗先！」最終二人還是八個月即閃婚。（林志龍、潘樂文攝）

曾不知情下戀有婦之夫 向對方太太道歉獲原諒

講到訂婚派對上幫手影相的舊愛，與她拍拖時已是有婦之夫，伍姑娘亦大方承認，更指自己與對方及對方的太太都是朋友，見面絕不會尷尬。她透露：「我就係可以令到件事唔尷尬，而家啲人好鍾意話，你尷尬人哋就會尷尬，係真㗎，呢啲嘢我好耐以前已經講緊。我個人就係咁，我覺得我自己做錯嘅，等件事攤凍，我會同對方嘅另一半講一聲對唔住。當然希望唔會發生啦呢啲嘢啦，但係真係自己做錯咗，當時嘅我嘅性格，想咁樣去處理件事，咁我咪做咗呢件事囉，我同人講對唔住囉，但係有咩後果，我預咗會自負。」幸好事情很和平地發展，伍姑娘更與對方太太成為朋友。

伍姑娘曾在不知情下戀上有婦之夫，但她勇於向對方太太道歉，更與對方成為朋友，關係友好。（林志龍、潘樂文攝）

伍姑娘說無論任何事，只要做錯了就會道歉，覺得比較乾脆俐落，又笑言即使殺了人都可能會跟屍體講對唔住。（林志龍、潘樂文攝）

隔了一段時間，她與媽媽講起這件事，母親卻說：「詠薇，其實你都幾傻女。」伍姑娘形容母親是保守的傳統中國女性，母親說：「有時啲嘢過咗去嘅話，咪算囉，你就算唔去搵返人講對唔住，件事都冇事㗎，其實你可以選擇唔做呢件事，」伍姑娘對於母親說一些如此深入、親密的感受覺得有點愕然，但她還是重申，因為她覺得有需要這樣做，於是就按自己的感覺走，「正正等如我當初，我唔知人哋有太太嘅，開始咗，鍾意咗，咁……但係我錯咗嘅，我就覺得我需要道歉囉，不過我覺得呢個道歉我係冇做錯到嘅，同埋冇後悔嘅。」

伍姑娘的媽媽得知女兒走去向已婚舊愛的太太道歉，心痛地說了句：「詠薇，其實你都幾傻女。」（facebook：伍詠薇 Christine Ng）