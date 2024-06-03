吳若希對曾比特舞蹈員一句疑問　竟被牽扯到網絡欺凌更與網民罵戰

前晚（1日）的《萬眾同心公益金》上，其中一個環節曾比特唱出《一生何求》，而吳若希（Jinny）亦相當捧場在家裡睇電視。不過曾比特身後的舞蹈員非常搶鏡，他因為與曾比特有著同樣的爆炸頭髮型，成功吸引Jinny注意。於是她便在IG限時動態問：「純好奇，點解dancer要同Mike同一個髮型？」Dancer本人都回覆了Jinny，表示自己的是真髮，亦冇抄襲，純屬巧合而已。Jinny還搞笑謂：「我初頭好認真地懷疑過，係咪要食句歌詞『迷惘裡永遠看不透』」

曾比特演唱《一生何求》，其舞蹈員居然與他一樣都是爆炸頭，引起吳若希注意。（資料圖片/葉志明攝）

吳若希一句疑問，竟令人指她不尊重舞蹈員。（IG@jinnyng）

吳若希出於好奇問了這個問題。（IG@jinnyng）

Dancer本人都有「上水」，笑稱自己不是抄襲，與曾比特撞髮型是「純屬巧合」。（IG@jinnyng）

這位年輕舞蹈員本身之前都已是爆炸頭。（tytyhs_21）

本來以為事情就似告一段落，但有人就非常不滿，直指Jinny：「要幾X onX先問呢啲問題？主角夠料：) Dancer咩髮型都影響唔到」Jinny感到不解，反問：「下？why onX？」對方就直斥他作為公眾人物講嘢不用腦，自言是局外人，看不過眼即可直接鬧她，無需客氣，稱她「OnX當有趣」，表示：「大台嘅Artist真係咁上下，講到好似要佢Approve咁，Totally disrespectful to dancer 前面仲話咩差d認唔到邊個係Mike，有冇見過dancer揸mic吖？比說話人聽仲要蝦d後生 真係好差」

吳若希被稱「onX」，令她感到不明所以。（IG@jinnyng）

該網民認為Jinny會引導到別人覺得舞蹈員抄襲曾比特，但Jinny就覺得對方過份解讀，再Cap低對方的限時動態問：「你究竟經歷咗啲咩？不如分享下～一定有啲嘢令你覺得全世界都針對緊你or人哋」然後二人在IG私訊繼續對話，對方打了長文，而Jinny就稱自己純粹以為TVB為舞蹈員安排假髮而已。經過一輪對話後，對方都有道歉，但他就堅持，即使Jinny說者無心、沒有帶頭網絡欺凌，但她無法估計自己一句話可引起的嚴重性，指諗多步幾時都冇壞。

該名網民再追擊，稱吳若希「onX當有趣」，但吳若希卻覺得，對方一定是有什麼經歷，才會認為自己被全世界針對。（IG@jinnyng）

對方認為，吳若希雖然不是有心帶頭網絡欺凌，但若果事情往壞方向發展，可能有人以為舞蹈員抄襲，因而攻擊他。（IG圖片）

Jinny再作終極回應，她透露自己當時等緊宵夜，有空檔就跟對方講了5分鐘，之後就冇事，「其實大家都係出於好心，但係表達嘅方式激進咗啲。Well～香港人好大壓力！and me too～希望大家都體諒吓我」