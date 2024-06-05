向展鵬指曾有人邀與車婉婉食飯和解　怕是非再發酵：無端端提仲怪

去年參加《中年好聲音2》的向氏家族後人向展鵬（Jeffrey），去年底曾在社交平台抨擊節目主持車婉婉，近日他在訪問中再被問起與對方恩怨，提及《中2》謝師宴上發生的不愉快事件，不過向展鵬就向《01娛樂》澄清，自己並不覺得對方為人好差，事情已過去多時，早已消氣，不想再無止境回應以免愈描愈黑。他亦在電話訪問中解答與車婉婉的關係，又透露曾有中間人邀約請兩位食飯，想二人和解。



去年底，向展鵬在社交平台貼出一張模糊了的車婉婉演唱會海報，批評對方是「九唔搭八的所謂歌星」，又說：「我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！🤮🤮🤮我認識了她成30年了，我什麼都知道，但他（她）好扮嘢，仲串我，我為 (唯) 有………..」

向展鵬去年底貼出一張模糊了的女歌手照片，斥對方九唔搭八，扮嘢之餘更寸自己。（IG@jeffrey__heung)

而這張照片原相，與車婉婉演唱會海報相符。（IG圖片）

車婉婉其後出席活動時接受《香港01》訪問，稱對向展鵬的指控一頭霧水，知道對方指自己《中年好聲音2》謝師宴上說了令他不開心的話，自己都有思考是否做了什麼令對方不開心，車婉婉認為當晚自己處於很輕鬆的狀態，像家庭聚會，說話不覺得要有任何設計和計算。她又表示：「唔知道係咪嘈得滯，我啲語氣唔好，或者大聲或細聲，令到佢覺得我係好串啦！如果我真係有做得啲咩唔好真係好Sorry，因為嗰晚我喺一個好放鬆嘅地方，可能有啲嘢令到佢好upset，真係唔好意思！」被問到是否第一次與對方見面，她直言：「我唔知道，總之佢就話30年前就識我，算啦！我就覺得可能佢真係好唔開心，入咗《中年好聲音》就係一個Family，可能我畀佢嘅愛同埋關注唔夠多，可能我自己都要檢討吓啱唔啱。」

車婉婉曾表示對向展鵬的指控一頭霧水，對於對方指30年前跟同一個歌唱老師唱歌，車婉婉說時間太耐、學生又多，所以確實冇印象。（資料圖片）

向展鵬近日接受傳媒訪問，被問起謝師宴上與車婉婉發生的事件，他在報道中指當晚環境比較嘈雜，但自己仍想與認識多年的肥媽相認，期間車婉婉突然出現，向展鵬就對車婉婉說自己與對方在歌唱老師曾路得處相識，還曾在洪天明大食會上碰頭，誰知車婉婉就回應：「相識啲乜？吓？大食會，成日都會㗎啦！」講完還用背脊「得」住他，令他感覺冇面和不是味兒。報道引述向展鵬當時認為車婉婉講嘢又直又倔又大聲，感覺她冇禮貌人又差，又指他回家後非常失落，飲完酒出Post鬧車婉婉發洩憤怒情緒，不過酒醒後他已後悔及刪文，澄清其實同車婉婉冇乜恩怨，向對方講不好意思。

向展鵬稱自己可能不是食這行飯的材料，說完一句話意思被騎劫，但不打算特別追究。（資料圖片/胡凱欣攝）

報道刊出後，向展鵬收到很多朋友擔心自己的留言，他強調自己其實想化解恩怨，不想事情繼續鬧大，也不想多提免得講多錯多。他向《01娛樂》說：「話我話佢個人好差，其實裡面都冇報過，我亦都冇講過，我唔知點解會寫成咁樣。」訪問中確實寫到當晚環境嘈雜，車婉婉講嘢大聲又倔，他感覺對方冇禮貌、個人好差，他說：「係呀，但而家冇，第一，嗰一日係諗住大家喺謝師宴嗰度相認，我話同肥媽相認，佢行埋嚟，我話同佢相認，可能佢啲語氣比較倔啲，當時又嘈，卡拉OK唱緊歌，佢本身語氣都倔倔地。你見其實佢喺電視有時都講啲參賽者都會倔倔地，我諗佢係直啲嗰啲人，或者唔係好修飾啲語氣嘅人，有啲人係咁直，我諗佢係嗰隻。」

向展鵬稱當時的確覺得車婉婉講嘢倔，有因而不舒服，但事後已消氣，認為對方本身就是比較直、說話冇修飾。（電視截圖）

向展鵬指，當晚現場比較多人，枱與枱之間又密，對方當眾這樣說話確實令他感到有少少奇怪，「都有啲唔舒服啦當然，好似好樣衰，俾人『得』咗，但係都算啦，朋友冇所謂，又唔係真係朋友，佢冇需要對我客氣，做返自己，我都覺得其實唔係咁大件事，亦都唔想再提。」向展鵬承認當下確實有不快，但早已消氣，多番強調不想再提，又補充說：「嗰一晚發生咗件咁嘅事，當然我好愕然，但係亦都唔係咩大件事，我就唔想再繼續再講落去，好似永遠都唔完，又唔係真係好大件事係咪先？頂撞幾句，好多時喺街都會有啦，唔通不停仲講咩，我覺得真係小事一樁。」他透露事發一刻有參賽者都聽到車婉婉的說話，有位參賽者可能知道向展鵬尷尬，於是立即撩他傾偈，而自己其後亦轉枱。

向展鵬不想事情愈描愈黑，所以覺得由他丟淡過去就好，無需搞太多事。（資料圖片/葉志明攝）

向展鵬說若報道影響到車婉婉，他希望向對對方講聲不好意思，怕令對方不開心。被問在事件後有否與對方聯絡或溝通，他表示二人說不上朋友，冇交換電話，也覺得沒有特地再談的必要。不過事件後，原來曾有中間人叫向展鵬和車婉婉出來一班人食飯，他透露：「有啲參賽者都有出聲，不如叫埋佢出嚟啦，你成日都唔出，不如一齊。我其實唔介意，我開頭應承咗，但係呢排真係比較忙，好多人約我我都見唔到自己啲朋友，冇時間見，我覺得呢啲都唔係咁緊要嘅事，唔使好隆重要搵對方出嚟食餐飯，又要影相，同你哋講返話我哋冇事啦，咁仲奇怪！」他又補充：「如果你咁樣再約食飯我唔介意，邊個請都冇所謂，但係就好似搞到件事好誇張，愈描愈黑，重提舊事咁，不如淡淡然有得佢過去。」

向展鵬擔心有人覺得他借其他人炒作做宣傳，並謂：「唔需要無端端搵返提返件事，跟住又去食飯，係就半年前做咗啦。如果半年前冇做而家做嚟做咩？變咗好似好多餘我自己喺度炒作新聞咁，借人個名炒作自己，我唔想人哋咁誤會，我亦都唔需要做呢啲嘢。」