Tyson Yoshi見未婚妻外貌被批爆粗護花　Christy高EQ回應贏盡支持

Tyson Yoshi日前在溫哥華演唱會上,向拍拖7年的女友Christy求婚成功,「準程太」感動到眼濕濕,場面超感動,很多網民亦喜見他們修成正果。二人拍拖以來不時高調放閃,羨煞旁人,Tyson Yoshi的壞男孩外表與超錫女友的個性形成強烈反差,而每當女友被欺負或批評時,他都勇於開聲維護,更曾高聲表示:「保護身邊人都做唔到,點做男人!」簡直Man爆。

早在兩年前,已曾有網民挑剔Christy的外貌,敢言的Tyson Yoshi在直播中連環爆粗,激動謂:「好樣衰?咁點呀?我鍾意呀!出名就要被人『鬧』?人紅是非多另一面係好,我都明,但呢件事上,我係作為站在男朋友的立場!你試吓行行吓街、拖拖吓手,突然有個幪面人話你好樣衰,之後有一大班唔知響邊條巷走出嚟嘅人,叫你企響度,辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦!現實生活可以直接走!佢哋論點係討論區可以討論好多嘢,但保護身邊人都做唔到,點做男人!我只係好奇,如果心態唔夠強、企得唔夠硬,走咗點算?有冇人諗過?唔係匿喺網絡背後就唔使負責任,韓國已經發生過好多事例,好彩係嗰個人心態好,冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事,大家設身處地諗吓!」

而日前Tyson Yoshi求婚成功後,卻有網民再次抨擊Christy的外表,說:「大家會對Tyson同佢女朋友咁有共嗚(鳴),咁覺得浪漫,好Sweet,主要係因為佢女朋友係好普通,大家先會代入同幻想,佢女朋友好靚好靚大家唔會有啲咩反應的。」大堆網民留言圍攻原Po主,他其後再補充:「Sorry大家,其實佢女朋友唔係普通的,魏錯了,係好X普通。」而Tyson Yoshi亦不忍了,留言回覆:「😂 fxxk u on about」對方回覆「Thank you」後,Tyson Yoshi再用「🧠🤔」回應,疑暗示對方冇腦。

Christy亦有感而發,出Post嘗試用第三者角度談及自己外貌受關注一事,認為不應用一個人的外貌去判斷她是否值得擁有幸福或一切,她說:「*我個樣just being我個樣*: 網民反應兩極☯️ 用第三身角度分享吓我諗法: 冇人應該用一個人嘅外貌 去判斷一個人生命入面值得擁有啲咩say 『你個樣3 out of 10,咁好啦,你最多值3 out of 10幸福。』『你個樣4分,咁你伴侶應該______。』人生又唔係大型選美現場,唔好搞到大家同自己咁辛苦,一直追追追人哋個審美standard唔知為緊啲咩,最後又唔係嗰啲『人哋』為你人生埋單,都係要自己埋~言歸正傳,希望大家都唔使經歷呢啲judgements,兜兜轉轉先識know your worth🧏🏻‍♀️」

貼文獲逾7千個讚好,網民讚她好識諗,又指根本幾靚的女仔都會有人覺得唔靚;另外都有人安慰Christy,表示覺得她其實好靚女好吸引。其實Christy過往遇到網民留言指她是「靚版馬蹄露」時,她都試過虛心回應多謝。

