Tyson Yoshi見未婚妻外貌被批爆粗護花　Christy高EQ回應贏盡支持

Tyson Yoshi日前在溫哥華演唱會上，向拍拖7年的女友Christy求婚成功，「準程太」感動到眼濕濕，場面超感動，很多網民亦喜見他們修成正果。二人拍拖以來不時高調放閃，羨煞旁人，Tyson Yoshi的壞男孩外表與超錫女友的個性形成強烈反差，而每當女友被欺負或批評時，他都勇於開聲維護，更曾高聲表示：「保護身邊人都做唔到，點做男人！」簡直Man爆。

Tyson Yoshi日前在溫哥華演唱出上邀女友Christy上台，向她唱《Would you be mine？》（IG@tysonyoshi）

原來她是要向Christy求婚！（IG@tysonyoshi）

二人拍拖7年都依然好甜蜜，羨煞旁人。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi以巨鑽向女友許下承諾。（IG@tysonyoshi）

早在兩年前，已曾有網民挑剔Christy的外貌，敢言的Tyson Yoshi在直播中連環爆粗，激動謂：「好樣衰？咁點呀？我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？人紅是非多另一面係好，我都明，但呢件事上，我係作為站在男朋友的立場！你試吓行行吓街、拖拖吓手，突然有個幪面人話你好樣衰，之後有一大班唔知響邊條巷走出嚟嘅人，叫你企響度，辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦！現實生活可以直接走！佢哋論點係討論區可以討論好多嘢，但保護身邊人都做唔到，點做男人！我只係好奇，如果心態唔夠強、企得唔夠硬，走咗點算？有冇人諗過？唔係匿喺網絡背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好，冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事，大家設身處地諗吓！」

敢言的Tyson Yoshi，不止一次為女友出頭，爆粗還擊網民的批評。（IG@tysonyoshi）

Tyson是圈中出晒名錫女友的代表。（IG@c.705）

Tyson Yoshi同Christy經常孖公仔現身。（IG@c.705）

而日前Tyson Yoshi求婚成功後，卻有網民再次抨擊Christy的外表，說：「大家會對Tyson同佢女朋友咁有共嗚（鳴），咁覺得浪漫，好Sweet，主要係因為佢女朋友係好普通，大家先會代入同幻想，佢女朋友好靚好靚大家唔會有啲咩反應的。」大堆網民留言圍攻原Po主，他其後再補充：「Sorry大家，其實佢女朋友唔係普通的，魏錯了，係好X普通。」而Tyson Yoshi亦不忍了，留言回覆：「😂 fxxk u on about」對方回覆「Thank you」後，Tyson Yoshi再用「🧠🤔」回應，疑暗示對方冇腦。

有網民指Christy樣貌普通、唔靚，Tyson Yoshi直接用粗口回應。（Threads）

Christy亦有感而發，出Post嘗試用第三者角度談及自己外貌受關注一事，認為不應用一個人的外貌去判斷她是否值得擁有幸福或一切，她說：「*我個樣just being我個樣*: 網民反應兩極☯️ 用第三身角度分享吓我諗法: 冇人應該用一個人嘅外貌 去判斷一個人生命入面值得擁有啲咩say 『你個樣3 out of 10，咁好啦，你最多值3 out of 10幸福。』『你個樣4分，咁你伴侶應該______。』人生又唔係大型選美現場，唔好搞到大家同自己咁辛苦，一直追追追人哋個審美standard唔知為緊啲咩，最後又唔係嗰啲『人哋』為你人生埋單，都係要自己埋～言歸正傳，希望大家都唔使經歷呢啲judgements，兜兜轉轉先識know your worth🧏🏻‍♀️」

Christy外貌無辜被抨擊，但仍無損她即將做人妻的靚爆心情。（Threads@c.705）

Christy的心聲。（Threads@c.705）

貼文獲逾7千個讚好，網民讚她好識諗，又指根本幾靚的女仔都會有人覺得唔靚；另外都有人安慰Christy，表示覺得她其實好靚女好吸引。其實Christy過往遇到網民留言指她是「靚版馬蹄露」時，她都試過虛心回應多謝。

Christy認為：「冇人應該用一個人嘅外貌 去判斷一個人生命入面值得擁有啲咩say。」（IG@c.705）

Christy被指似「靚版馬蹄露」時，都有禮貌回應。（IG@c.705）

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