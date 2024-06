賭王最索外孫女何鍶珩公開新戀情　3年前獲外籍富二代求婚成功

有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩(Beatrice)是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女,何鍶珩眼大大、五官深邃,甚具混血兒感覺,顏值相當高!2021年7月何鍶珩在IG曬出男友求婚照,宣布婚訊,但原來兩人已低調分手,日前何鍶珩曬出與新歡的合照,並寫道:「Life as a DJ’s assistant. 」高調公開新戀情!相中所見,何鍶珩同男友在遊艇上合照,男方一手攬住女友的纖腰,而何鍶珩亦雙手攬住男友,兩人頭貼頭合照,她又曬出在夜店陪男友打碟的片段,兩人情到濃時更錫錫,Sweet到漏!

何鍶珩同妹妹何倩珩之前一直居於美國紐約,過往兩姊妹都甚少在何家的公開活動中露面,但近年何鍶珩不時出席家族活動,引起外界關注。何鍶珩畢業於常春藤盟校之一、美國名校普林斯頓大學,畢業後她再修讀市場學碩士,並曾在銀行實習。去年何鍶珩與知名珠寶品牌合作推出聯乘珠寶系列,並舉行珠寶展,當時何超欣同超模阿嫂奚夢瑤都有到場支持。

鬼妹仔性格的何鍶珩經常大曬美好身段,外形出眾的她更被譽為賭王「最索外孫女」。2021年7月何鍶珩在IG高調宣布婚訊,當時她以「Princesses go where the princes go. They go to Princeton.」來形容這場夢幻的求婚過程,更感激男友和朋友們令她夢想成真。而未婚夫Greg Merrill大有來頭,據知Greg同樣是學霸,現於紐約投行MPB任職資深合夥人,Greg的爸爸更是美國大型保險公司的總監,家底相當不錯,兩人門當戶對。不過二人一直未有正式舉行婚禮,原來已低調分手,何鍶珩現時與新歡亦愛得甜蜜!

