賭王最索外孫女何鍶珩公開新戀情 3年前獲外籍富二代求婚成功
撰文：董欣琪
出版：更新：
有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女，何鍶珩眼大大、五官深邃，甚具混血兒感覺，顏值相當高！2021年7月何鍶珩在IG曬出男友求婚照，宣布婚訊，但原來兩人已低調分手，日前何鍶珩曬出與新歡的合照，並寫道：「Life as a DJ’s assistant. 」高調公開新戀情！相中所見，何鍶珩同男友在遊艇上合照，男方一手攬住女友的纖腰，而何鍶珩亦雙手攬住男友，兩人頭貼頭合照，她又曬出在夜店陪男友打碟的片段，兩人情到濃時更錫錫，Sweet到漏！
何鍶珩同妹妹何倩珩之前一直居於美國紐約，過往兩姊妹都甚少在何家的公開活動中露面，但近年何鍶珩不時出席家族活動，引起外界關注。何鍶珩畢業於常春藤盟校之一、美國名校普林斯頓大學，畢業後她再修讀市場學碩士，並曾在銀行實習。去年何鍶珩與知名珠寶品牌合作推出聯乘珠寶系列，並舉行珠寶展，當時何超欣同超模阿嫂奚夢瑤都有到場支持。
鬼妹仔性格的何鍶珩經常大曬美好身段，外形出眾的她更被譽為賭王「最索外孫女」。2021年7月何鍶珩在IG高調宣布婚訊，當時她以「Princesses go where the princes go. They go to Princeton.」來形容這場夢幻的求婚過程，更感激男友和朋友們令她夢想成真。而未婚夫Greg Merrill大有來頭，據知Greg同樣是學霸，現於紐約投行MPB任職資深合夥人，Greg的爸爸更是美國大型保險公司的總監，家底相當不錯，兩人門當戶對。不過二人一直未有正式舉行婚禮，原來已低調分手，何鍶珩現時與新歡亦愛得甜蜜！
+35