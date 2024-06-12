賭王最索外孫女何鍶珩公開新戀情　3年前獲外籍富二代求婚成功

有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女，何鍶珩眼大大、五官深邃，甚具混血兒感覺，顏值相當高！2021年7月何鍶珩在IG曬出男友求婚照，宣布婚訊，但原來兩人已低調分手，日前何鍶珩曬出與新歡的合照，並寫道：「Life as a DJ’s assistant. 」高調公開新戀情！相中所見，何鍶珩同男友在遊艇上合照，男方一手攬住女友的纖腰，而何鍶珩亦雙手攬住男友，兩人頭貼頭合照，她又曬出在夜店陪男友打碟的片段，兩人情到濃時更錫錫，Sweet到漏！

何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女。（IG@xx.beatrice.xx）

何鍶珩眼大大、五官深邃，甚具混血兒感覺，顏值相當高！（IG@xx.beatrice.xx）

何鍶珩曾與金融才俊男友Greg Merrill愛得甜蜜，不時高調放閃，但原來兩人已低調分手。（IG@xx.beatrice.xx）

日前何鍶珩曬出與新歡的合照，公開新戀情！（IG@xx.beatrice.xx）

兩人情到濃時更錫錫，Sweet到漏！（影片截圖）

拍拖撐枱腳。（IG截圖）

何鍶珩同妹妹何倩珩之前一直居於美國紐約，過往兩姊妹都甚少在何家的公開活動中露面，但近年何鍶珩不時出席家族活動，引起外界關注。何鍶珩畢業於常春藤盟校之一、美國名校普林斯頓大學，畢業後她再修讀市場學碩士，並曾在銀行實習。去年何鍶珩與知名珠寶品牌合作推出聯乘珠寶系列，並舉行珠寶展，當時何超欣同超模阿嫂奚夢瑤都有到場支持。

何鍶珩同妹妹何倩珩之前一直居於美國紐約，過往兩姊妹都甚少在何家的公開活動中露面。（IG@xx.beatrice.xx）

去年何鍶珩激罕與何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮。（視覺中國）

何鍶珩與知名珠寶品牌合作推出聯乘珠寶系列，並舉行珠寶展。（IG@xx.beatrice.xx）

當時何超欣同超模阿嫂奚夢瑤都有到場支持。（IG@mingxi11）

相處融洽。（IG@mingxi11）

鬼妹仔性格的何鍶珩經常大曬美好身段，外形出眾的她更被譽為賭王「最索外孫女」。2021年7月何鍶珩在IG高調宣布婚訊，當時她以「Princesses go where the princes go. They go to Princeton.」來形容這場夢幻的求婚過程，更感激男友和朋友們令她夢想成真。而未婚夫Greg Merrill大有來頭，據知Greg同樣是學霸，現於紐約投行MPB任職資深合夥人，Greg的爸爸更是美國大型保險公司的總監，家底相當不錯，兩人門當戶對。不過二人一直未有正式舉行婚禮，原來已低調分手，何鍶珩現時與新歡亦愛得甜蜜！

鬼妹仔性格的何鍶珩經常大曬美好身段，外形出眾的她更被譽為賭王「最索外孫女」！（IG@xx.beatrice.xx）

何鍶珩與前度Greg Merrill出席活動。（IG@xx.beatrice.xx）

2021年7月何鍶珩在IG高調宣布婚訊。（IG@xx.beatrice.xx）

獲男友求婚。（IG@xx.beatrice.xx）

兩人門當戶對。（IG@xx.beatrice.xx）

曾愛得甜蜜。（IG@xx.beatrice.xx）

原來已低調分手。（IG@xx.beatrice.xx）

何鍶珩同新男友。（IG@xx.beatrice.xx）

出雙入對。（IG@xx.beatrice.xx）

何鍶珩同新歡。（IG@numberonepr）