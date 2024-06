鍾柔美以全班成績第一姿態畢業　忠粉保錡四字祝賀展開人生新篇章

現年17歲的鍾柔美(Yumi)童星出身,參演過不少劇集,3年前參加《聲夢傳奇》奪得季軍,以歌手身分正式入行。向來有「小鍾嘉欣」稱號的鍾柔美,樣子甜美、身材均勻,最煞食是她動靜皆宜,除了跳舞跳得外,曾在考試中考獲全班第一。

童星出身的Yumi,在14歲時參加《聲夢傳奇》奪得季軍正式入行,並於2022年推出首支個人單曲,以個人身分出道。(IG@yumichung1221)

樣子甜美的Yumi,向來有「小鍾嘉欣」稱號。(IG@yumichung1221)

Yumi在《萬千星輝頒獎典禮2023》上奪得「最具潛質新人獎」。(IG@yumichung1221)

但鍾柔美非常謙虛,自言並非學霸,覺得校內的好成績不代表一切,香港有很多讀書厲害的學生,她只是一名小薯仔,並非學霸。而且她年紀輕輕已非常識諗,深明不知道娛樂圈這條路可以行得多遠,但知識學到是自己的,所以會以學習為先。

Yumi之前夢想成真到韓國知名舞室學舞。(IG@yumichung1221)

Yumi最近忙於選出新歌。(IG@yumichung1221)

而最近,考完DSE的鍾柔美,除了忙於宣傳新歌外,原來也迎來人生另一個里程碑,她昨日(22)在社交平台寫道:「今日,我畢業了!向所有支持我的老師和朋友,說聲謝謝你們!我會永遠都記得這段難忘的中學時光,即將開始新的篇章、新的挑戰,加油鍾柔美!」

相中,鍾柔美回歸學生身分,沒有濃妝豔抹,而是簡單化了淡妝,紮起一條鬢辮,穿著畢業袍在學校打卡留念,露出校花級的甜美笑容;而且從片段中,更清晰聽見鍾柔美再次考獲全班第一的成績,認真厲害。

Yumi再次考獲全班第一,靚女又叻女。(IG@yumichung1221)

而之前被發現常在社交平台「Like」爆鍾柔美的ERROR成員保錡,當然第一時間留言:「恭喜恭喜」;另外吳若希也大讚:「好靚女,恭喜」;而粉絲們也紛紛送上祝賀:「恭喜Yumi ,妳好叻叻,又拎第一名,轉眼間,妳已經中學畢業,期待人生走進另一階段嘅妳,加油啊,米粉仍會繼續支持妳,陪伴妳Love u」、「工作學業同時兼顧優異,妳做了最好的示範,I’m so proud of you Yum」、「連續兩年全班第一」。

