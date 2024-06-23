鍾柔美以全班成績第一姿態畢業　忠粉保錡四字祝賀展開人生新篇章

現年17歲的鍾柔美（Yumi）童星出身，參演過不少劇集，3年前參加《聲夢傳奇》奪得季軍，以歌手身分正式入行。向來有「小鍾嘉欣」稱號的鍾柔美，樣子甜美、身材均勻，最煞食是她動靜皆宜，除了跳舞跳得外，曾在考試中考獲全班第一。

童星出身的Yumi，在14歲時參加《聲夢傳奇》奪得季軍正式入行，並於2022年推出首支個人單曲，以個人身分出道。（IG@yumichung1221）

樣子甜美的Yumi，向來有「小鍾嘉欣」稱號。（IG@yumichung1221）

Yumi前途無量。（IG@yumichung1221）

Yumi在《萬千星輝頒獎典禮2023》上奪得「最具潛質新人獎」。（IG@yumichung1221）

但鍾柔美非常謙虛，自言並非學霸，覺得校內的好成績不代表一切，香港有很多讀書厲害的學生，她只是一名小薯仔，並非學霸。而且她年紀輕輕已非常識諗，深明不知道娛樂圈這條路可以行得多遠，但知識學到是自己的，所以會以學習為先。

Yumi被讚愈大愈靚女。（IG@yumichung1221）

Yumi之前夢想成真到韓國知名舞室學舞。（IG@yumichung1221）

Yumi最近忙於選出新歌。（IG@yumichung1221）

大個女了。（IG@yumichung1221）

而最近，考完DSE的鍾柔美，除了忙於宣傳新歌外，原來也迎來人生另一個里程碑，她昨日（22）在社交平台寫道：「今日，我畢業了！向所有支持我的老師和朋友，說聲謝謝你們！我會永遠都記得這段難忘的中學時光，即將開始新的篇章、新的挑戰，加油鍾柔美！」

Yumi畢業了。（IG@yumichung1221）

淡妝一樣咁靚女，還要單眼。（IG@yumichung1221）

五官標緻。（IG@yumichung1221）

流露不捨之情。（IG@yumichung1221）

相中，鍾柔美回歸學生身分，沒有濃妝豔抹，而是簡單化了淡妝，紮起一條鬢辮，穿著畢業袍在學校打卡留念，露出校花級的甜美笑容；而且從片段中，更清晰聽見鍾柔美再次考獲全班第一的成績，認真厲害。

Yumi再次考獲全班第一，靚女又叻女。（IG@yumichung1221）

Yumi再次考獲全班第一，靚女又叻女。（IG@yumichung1221）

Yumi再次考獲全班第一，靚女又叻女。（IG@yumichung1221）

Yumi再次考獲全班第一，靚女又叻女。（IG@yumichung1221）

而之前被發現常在社交平台「Like」爆鍾柔美的ERROR成員保錡，當然第一時間留言：「恭喜恭喜」；另外吳若希也大讚：「好靚女，恭喜」；而粉絲們也紛紛送上祝賀：「恭喜Yumi ，妳好叻叻，又拎第一名，轉眼間，妳已經中學畢業，期待人生走進另一階段嘅妳，加油啊，米粉仍會繼續支持妳，陪伴妳Love u」、「工作學業同時兼顧優異，妳做了最好的示範，I’m so proud of you Yum」、「連續兩年全班第一」。

緊貼Yumi的保錡第一時間送上祝賀。（IG@k_p0k1）

保錡恭喜Yumi畢業。（IG@yumichung1221）

網民留言。（IG@yumichung1221）