前東張女神轉型做演員發展平平　傳將過檔HOY TV曬黑白照留懸念

現年36歲的前「東張女神」利穎怡(Joan)曾因在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲,事後更一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況,雖然現時已康復,但因家人擔心她的安危,她亦直認壓力大,2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員,現時主力拍劇。不過去年10月利穎怡曾自爆因嚴重濕疹,面部紅腫爛面凹凸不平,以致無法上妝被迫停工休養。近日更有消息指利穎怡即將離巢,並會過檔HOY TV!

畢業於多倫多大學經濟系的利穎怡回流返港後曾任職公關,其後再修讀香港中文大學表演藝術系課程,並報名參加第26期TVB藝員訓練班,翌年初正式入行。利穎怡初期多數擔任劇集主角的武術替身,包括跳海、爆破、吊威也等戲份,其後加入《東張西望》成為外景主持之一,因多次採訪都發揮得有勇有謀而深受觀眾喜愛,更被封為「東張女神」。

利穎怡在2022年9月決定離開《東張》轉向戲劇組繼續追夢,在過去近兩年時間中雖有機會參與不少劇集角色,但大部分都只是客串或者個案人物,發揮不大,當中她在《隱門》出演「模特兒」,無名無姓之餘,甚至只閃現約3分鐘。利穎怡亦有參演《本尊就位》、《飛常日誌》等,但同樣戲份不多,她曾在IG自爆被監製勸說重返《東張》:「他說大環境不太好,現在又少劇開,不是我沒有戲而是大家都沒有太多戲拍,叫我回《東張》,畢竟收視好多人看。」

幸好利穎怡獲老公支持她繼續追夢,早前更有份參演《黑色月光》,她在出席煞科宴後以長文大談感受,更特別感謝偶像楊茜堯的鼓勵同支持!不過日前利穎怡突然Post出三張黑白照,並寫道:「#夏至,懸念完了。所有激勵的話,配上實際行動才有意義。fear kills more dreams than failure ever will. #多謝好多正能量人給我的推動力 #利穎怡 #starttoday #pushyourself #頹夠啦 #雨都停啦」似乎意有所指。

