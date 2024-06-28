前東張女神轉型做演員發展平平　傳將過檔HOY TV曬黑白照留懸念

現年36歲的前「東張女神」利穎怡（Joan）曾因在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，雖然現時已康復，但因家人擔心她的安危，她亦直認壓力大，2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員，現時主力拍劇。不過去年10月利穎怡曾自爆因嚴重濕疹，面部紅腫爛面凹凸不平，以致無法上妝被迫停工休養。近日更有消息指利穎怡即將離巢，並會過檔HOY TV！

前「東張女神」利穎怡（Joan）。（IG@joannyle）

利穎怡曾在追訪美孚老鼠屋業主時被批踭。（電視截圖）

身材出眾。（IG@joannyle）

去年10月利穎怡曾自爆因嚴重濕疹，面部紅腫爛面凹凸不平。（影片截圖）

被迫停工休養。（影片截圖）

畢業於多倫多大學經濟系的利穎怡回流返港後曾任職公關，其後再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期TVB藝員訓練班，翌年初正式入行。利穎怡初期多數擔任劇集主角的武術替身，包括跳海、爆破、吊威也等戲份，其後加入《東張西望》成為外景主持之一，因多次採訪都發揮得有勇有謀而深受觀眾喜愛，更被封為「東張女神」。

被封為「東張女神」。（IG@joannyle）

「東張女神」利穎怡。（IG@joannyle）

深受觀眾喜愛。（IG@joannyle）

利穎怡在2022年9月決定離開《東張》轉向戲劇組繼續追夢，在過去近兩年時間中雖有機會參與不少劇集角色，但大部分都只是客串或者個案人物，發揮不大，當中她在《隱門》出演「模特兒」，無名無姓之餘，甚至只閃現約3分鐘。利穎怡亦有參演《本尊就位》、《飛常日誌》等，但同樣戲份不多，她曾在IG自爆被監製勸說重返《東張》：「他說大環境不太好，現在又少劇開，不是我沒有戲而是大家都沒有太多戲拍，叫我回《東張》，畢竟收視好多人看。」

《本尊就位》。（IG@joannyle）

《飛常日誌》。（IG@joannyle）

《逆天奇案2》。（IG@joannyle）

曾在IG自爆被監製勸說重返《東張》。（IG@joannyle）

幸好利穎怡獲老公支持她繼續追夢，早前更有份參演《黑色月光》，她在出席煞科宴後以長文大談感受，更特別感謝偶像楊茜堯的鼓勵同支持！不過日前利穎怡突然Post出三張黑白照，並寫道：「#夏至，懸念完了。所有激勵的話，配上實際行動才有意義。fear kills more dreams than failure ever will. #多謝好多正能量人給我的推動力 #利穎怡 #starttoday #pushyourself #頹夠啦 #雨都停啦」似乎意有所指。

利穎怡感激《黑色月光》一眾拍檔的支持。（IG@joannyle）

多謝總監製鍾澍佳。（IG@joannyle）

視楊茜堯為榜樣。（IG@joannyle）

又大讚林夏薇：「超級好嘅人，超級無架子，又演得又玩得又索。」（IG@joannyle）

日前利穎怡突然Post出三張黑白照。（IG@joannyle）

似乎意有所指。（IG@joannyle）