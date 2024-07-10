吳若希被指第三者勁嬲　爆粗鬧「X樣」叫網民道歉仲逼老公表態

吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）結婚多年，她不滿老公近日忽然很積極車女同事返工，將對話截圖放上網公審，Alex解釋自己只是要對方簽MPF，又說：「我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我而家做正經嘢都鬧。」不過Jinny就反問：「我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我依家先知原來MPF需要老闆親自攞文件畀員工簽。男人呢～就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」

吳若希近日因公審老公成為新聞人物。（IG@jinnyng）

有網民就覺得，雖然花生好食，但無論怎樣不滿老公都好，身為公眾人物都不應該將家事放上網，畢竟「家醜不出外傳」。網民湧到Jinny的IG，叫她不應公審老公，因為此舉對大部份男人而言都會覺得反感。而Jinny亦無懼負評，正面還擊網民留言！其中一條最觸動到她神經的，就是指她做第三者：「所謂崩口人忌崩口碗，人地都係做第三者搶個男既返黎，當然怕俾人搶老公啦🤣🤣🤣」

有網民話吳若希係第三者，因此才會怕老公被搶走，她嬲到爆粗叫對方「X樣」！（IG@jinnyng）

Jinny非常激動，連覆幾句，更鬧對方是「X樣」，她標註該網民說：「哇～ 你第二個世界返嚟ga？ 我幾時做第三者搶人哋男朋友呀？ 平行時空？」之後更兩度Tag老公，要他還自己清白：「有條X樣話我係第三者喎？想問吓？我係唔係第三者啊？」、「Hello？ 我問你我係咪第三者啊？人哋話我係第三者啊！出聲啦！世界好老闆！」而Alex就簡單回答：「不是」獲老公證明自己不是第三者的Jinny，繼續Tag網民攞彩：「喂！X樣～話完我第三者你 say sorry未？」

Jinny否認是第三者，更連Tag老公兩次叫他幫拖證自己清白。（IG@jinnyng）

另外，有自稱是Fans網民就將Jinny與張致恒老婆雯雯相提並論，認為二人都愛在網上公審老公，Jinny回覆：「多謝你呀～ 好可惜你唔係我老公啦～ 如果唔係我都好想公審你啊🥰🥰🥰」對方似乎覺得自己是「好言相勸」，續說：「男人最忌下下比人公審，做乜都唔順，正所謂家衰口不停。不過如果你係我老婆，我又唔介意比你公審🥰🥰🥰」Jinny亦寸嘴謂：「得㗎啦，你冇機會俾我公審㗎啦～ 同埋好可惜囉，我老公識咗我之後生意越嚟越好☺️ 終於做越大tim～」

網民向Jinny說教，Jinny回覆：「好可惜你唔係我老公啦～ 如果唔係我都好想公審你啊」還指老公認識自己後，生意的愈做愈大。（IG@jinnyng）

當見到網民標註Alex，向他說：「我係你就離婚啦」Jinny又回覆：「支持，但係好可惜你唔係佢！」該網民又鬧Jinny：「原來你真係癲㗎 @allexxhoo 真係慘啊，兄弟你」Jinny就寸他胡亂認親認戚，說：「你唔好咁X啦，人哋都冇認你做兄弟🤣 你咁單向真係好X呀」另外其中一位男網民就向Jinny說教，指：「男人好簡單，你俾到溫柔鄉佢，就自然識返屋企。 女同事未必代表咩既。 人唔係男就女架啦。」Jinny就說：「啱呀～我都大把男同事啦～ 下次明明公司係東面，我都叫個住將軍澳既特登出嚟九龍車我先～～～～ 重點要個男同事仲要唔車個仔返學～ 過嚟車我n」大批女網民不同意這位男網民講法，就連「樂印姊妹」的駱胤鳴都加把嘴：「男人要溫柔鄉就識返屋企？狗嚟㗎？？？？😂最好係女人三從四德千依百順，紮埋腳好唔好？」

有網民Tag Alex叫他離婚，Jinny繼續搶口回應，完全唔怕同網民罵戰。（IG@jinnyng）

以上是部份精彩留言，Jinny IG還有大量花生。