陳奕迅(Eason)於6月10日因打網球時中暑休克暈倒,倒地時下巴撞地受傷,腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨,一共需縫30多針,更有進食困難,只可食用流質食物,並需由米芝蓮星級主廚特製食物。

Eason於6月10日因打網球時中暑休克暈倒,倒地時下巴撞地受傷。(資料圖片)

經理人甘菁菁(Lisa)早前曾透露Eason精神狀態很好,傷口已經拆線,亦埋口得好好,但由於康復期需六個星期,所以無奈宣布演唱會要延期。

陳奕迅原本正在內地舉行巡唱,但因傷要延期。(資料圖片)

Eason太太徐濠縈在IG限時動態出Post公開感謝負責Eason在住院期間飲食的星級團隊,原來是由米芝蓮星級主廚Vicky Cheng(鄭永麒)的團隊負責。(IG截圖)

事發至今已經一個月,林家謙近日就曝光了Eason的康復情況,他貼出二人的自拍合照,以英文寫上:「long time no see x2. thanks for coming(好久不見,謝謝你來)」Eason面露古怪表情,精神不錯,而下巴位置也沒有明顯傷痕,沒有破相,看來康復情況頗為理想。不過,林家謙其後把這張合照刪除。