許靖韻踩過時裝界設計小背心　將來有意開創自家服裝品牌

許靖韻（Angela）今年動作多多，除了早前完成廣州及肇慶首兩站的巡迴音樂會，最近她更踩入時裝界，跟服裝品牌合作，設計一系列屬於她的時尚服飾。

許靖韻最近踩入時裝界，跟服裝品牌合作，設計一系列屬於她的時尚服飾。

首次擔任客席設計師的Angela全程投入，參與度極高，從Logo到衣服的衣辦都參與其中。Angela表示設計靈感及主題是來自她另一別名-「小背心」，「因為自己叫『小背心』，所以一路都好想做一啲屬於真係小背心喺物件上面嘅嘢，真係着出嚟嘅小背心。設計主題當然都係『小背心』，哈哈，同埋大家都會見到好多少女心，圍繞住嘅都係我自己最鍾意嘅粉紅色。」除了款式、顏色，Angela亦希望在感覺上帶出自己的個性，「會似返係我平時嘅性格，係比較活潑啲、開心啲同埋正能量啲，所以大家見到喺色tone上面都係會比較活潑啲，同埋見到成個主題係粉紅色，係好浪漫好少女心嘅感覺。」

許靖韻別名「小背心」，所以今次設計主題都是小背心，另外亦以最愛的粉紅色為主。

對於穿衣之道，Angela認為是將自己最好的體形展示出來，「夠fit係我最大嘅要求，其實每個人嘅body shape都唔一樣，所以我覺得着衫最緊要第一係舒服，第二我覺得係夠fit，因為我曾經試過好肥，所以喺着衫方面都落咗好多苦功，希望望落去俾人嘅感覺可以再瘦啲。」至於將來會否推出自己的品牌，她直言絕對有想過，同時亦知道非常艱難，而且曾向不少前輩取經，「希望可以藉住今次同呢個品牌嘅聯名，學習到一啲skills先。今次嘅聯名對於我嚟講好有幫助，因為令我更加清楚成個運作，會係我開展自己品牌嘅第一步。」

Angela認為著衫一定要夠Fit！