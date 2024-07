30歲「最強小三」曬露肩露長腿婚紗照　網民問係咪好事近？

30歲的2019年港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney),一向都擁有魔鬼身材,她亦不時在社交平台大派福利。更於前年,在劇集《下流上車族》中飾演「最強小三」Peggy而為人認知。昨日(16日)黃嘉雯在社交平台分享了一輯穿婚紗的照片並寫下:「I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.(我無法改變風向,但我可以調整自己的帆,最終可到達目的地。)」立即引起網民熱話。

前年她於劇集《下流上車族》飾演「最強小三」Peggy而為人認知。 (《下流上車族》截圖)

黃嘉雯在社交平台分享了一輯穿婚紗的照片。(ig@carmaneysantiag)

黃嘉雯去年被爆出與富二代男友Jordan正在蜜運中,昨日婚紗照一出,就被網民問她是否好事近?相中可見黃嘉雯身穿露肩式婚紗,甚有睇頭,而且婚紗是高衩設計,露肩又露長腿,極度吸睛。不少網民都大讚黃嘉雯:「真的漂亮及上鏡」、「好漂亮高貴」。

黃嘉雯去年被爆出與富二代男友Jordan正在蜜運中。(ig@carmaneysantiag)

相中可見黃嘉雯身穿露肩式婚紗,甚有睇頭,而且婚紗是高衩設計,露肩又露長腿,極度吸睛。(ig@carmaneysantiag)

