30歲「最強小三」曬露肩露長腿婚紗照　網民問係咪好事近？

30歲的2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney），一向都擁有魔鬼身材，她亦不時在社交平台大派福利。更於前年，在劇集《下流上車族》中飾演「最強小三」Peggy而為人認知。昨日（16日）黃嘉雯在社交平台分享了一輯穿婚紗的照片並寫下：「I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.（我無法改變風向，但我可以調整自己的帆，最終可到達目的地。）」立即引起網民熱話。

前年她於劇集《下流上車族》飾演「最強小三」Peggy而為人認知。 (《下流上車族》截圖)

前年她於劇集《下流上車族》飾演「最強小三」Peggy而為人認知。 (《下流上車族》截圖)

黃嘉雯在社交平台分享了一輯穿婚紗的照片。(ig@carmaneysantiag)

黃嘉雯在社交平台分享了一輯穿婚紗的照片。(ig@carmaneysantiag)

黃嘉雯去年被爆出與富二代男友Jordan正在蜜運中，昨日婚紗照一出，就被網民問她是否好事近？相中可見黃嘉雯身穿露肩式婚紗，甚有睇頭，而且婚紗是高衩設計，露肩又露長腿，極度吸睛。不少網民都大讚黃嘉雯：「真的漂亮及上鏡」、「好漂亮高貴」。

黃嘉雯去年被爆出與富二代男友Jordan正在蜜運中。(ig@carmaneysantiag)

黃嘉雯昨日婚紗照一出，就被網民問她是否好事近？(ig@carmaneysantiag)

相中可見黃嘉雯身穿露肩式婚紗，甚有睇頭，而且婚紗是高衩設計，露肩又露長腿，極度吸睛。(ig@carmaneysantiag)

黃嘉雯去年被爆出與富二代男友Jordan正在蜜運中。(ig@carmaneysantiag)

相中可見黃嘉雯身穿露肩式婚紗，甚有睇頭，而且婚紗是高衩設計，露肩又露長腿，極度吸睛。(ig@carmaneysantiag)

黃嘉雯昨日婚紗照一出，就被網民問她是否好事近？(ig@carmaneysantiag)

黃嘉雯去年被爆出與富二代男友Jordan正在蜜運中。(ig@carmaneysantiag)