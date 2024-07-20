專訪｜芯駖妙用李天命哲學論　回應網民對年齡評價：一同九冇高低

李芯駖參加《全民造星IV》時獲冠以「女人天花板」稱號，坦白說，同為女性的筆者絕對拜服，除了溫柔成熟的個性外，不論從狀態、體力、外貌等，都覺得她把自己保養得很好，根本看不出實際年齡。偏偏從選女團到現時出個人單曲也好，總有些人把焦點框死在一個數字，講足幾年。

然而芯駖在《COLLAR Crush Live 2024》上的一番話讓人尤其深刻，她說：「我覺得我存在嘅其中一個意義係，我想話畀好多朋友知，雖然我都唔係好叻，但係無論你3字頭、4字頭、5字頭、6字頭，100都好，都可以做自己，都可以靚，都可以有自信，都可以有選擇！我會繼續努力喺呢度做好我要做嘅嘢，同大家一齊。」觀眾掌聲雷動的程度，當時在台下的筆者仍歷歷在目，而講到網民對於年齡的評價，一向高EQ的芯駖就引用了哲學家李天命的「九一妙心」理論去回應，再一次令人拍爛手掌。



芯駖參加《造星IV》的表現令人驚艷，被冠以「女人天花板」稱號。（葉志明攝）

除此之外，訪問中芯駖亦剖白了在破碎家庭成長、時常目擊父母爭吵的經歷，坦言不覺得自己特別不幸，熱衷畫畫的她更謂：「一幅畫就係有光同暗，咁你先會有線條呢件事發生。呢啲畫面係一啲暗嘅部份，冇可能一幅畫全部都係光，一張白紙咁係唔會有任何嘢發生，我黑嘅部份襯托咗我光嘅部份，呢啲都係必須有嘅養分。」



造型：Daniel Cheung

服裝：Wardrobe: Helmut Lang from Lane Crawford and Isabel Marant

飾物：APM Monaco

化妝：Cathy Zhang

髮型：Ricky Lam

場地：No.5 Studio



訪問當日，芯駖同樣以MV中的間諜打扮現身，十分貼題。（葉志明攝）

芯駖在《SPYLING》MV的造型相當性感！（Instagram：lisumlingg）

成COLLAR第三位Solo成員 與舊生跳舞自肥

芯駖在無預警下推出第一首Solo歌《SPYLING》，MV中性感帶型格，大展她的拿手舞技。其實芯駖過往都翻唱過其他歌曲，在《Music Panda》中演繹梅艷芳的《似水流年》，獲讚磁性有驚喜，之後更在自己的YouTube頻道中上載完整翻唱版。不過今次《SPYLING》卻是一首快歌，因為由細跳舞跳到大的芯駖，一直渴望有更多廣東話跳唱歌。而COLLAR演唱會後，音樂總監謝國維給她一首快歌、一首慢歌，當芯駖一聽到《SPYLING》已很有畫面，「公司話你唔一定要出，但係如果你聽到有Feel就出，冇Feel就遲啲都得，我一聽到就好似一見鍾情咁！」

芯駖過往在《Music Panda》中演繹梅艷芳的《似水流年》，聲線獲讚磁性有驚喜，之後更在自己的YouTube頻道中灌錄了完整翻唱版。（Instagram：Sumling 李芯駖）

芯駖說自己一聽到《SPYLING》Demo時已立即想跳舞，腦海中浮現出盜竊及動作片畫面。（葉志明攝）

之前外間猜測第三位出Solo的COLLAR成員會是Day許軼（左一），芯駖就表示其實團裡冇特定次序，大家都一直在物色適合的歌曲。（Instagram：lisumlingg）

芯駖今次出歌乘機自肥，一直以來她對出跳舞歌有三個附帶心願，今次居然輕易地就一一達成！她找來日本排舞師RISA排舞，而MV亦邀請了自己欣賞的舞蹈員，以及昔日教跳舞的舊生來演出，「係我啱啱開始教跳舞嘅時候認識嘅學生嚟，佢哋亦都舉腳贊成，一聽到就話無論點樣都好，都一定會撐你，有啲咩事，我哋都會一齊跳。」芯駖對於在MV重聚非常感動，時間好像凝結在過去，有時都忘記了其實大家早已成長，她說：「我有時排練都會請大家食嘢，有個舞蹈員係其中一個學生Marvin，佢死都話畀返錢我，我話唔使啦，我請你哋食啦！佢就講咗句：『我而家大個仔，識搵錢㗎喇，你收啦！』」見到以前的學生現時在自己的領域獨當一面，芯駖都替他們開心。

芯駖從大學時期已開始教跳舞，現時圈中也有她的學生，包括許靖韻以及EOS的Lokyi！（Instagram：angelachingwan）

芯駖教跳舞多年，今次拍MV亦邀來多位舊生客串，以前的學生現時已經獨當一面，又可趁機重聚，她覺得是一個里程碑。（Instagram：lisumlingg）

受父親薰陶愛唱歌 翻睇100次張惠妹演唱會

《全民造星》系列有句名言叫「Dancer唱歌，注定坎坷。」但芯駖的歌唱實力和根底似乎可以打破這個定律。她早在讀書時期已經唱女歌音，試過唱Opera，就連唱K也是咪霸，她猜想可能是由於自小受父親薰陶。芯駖童年時就聽對方播Bee Gees、《重慶森林》Sound Track、民謠等等，由朝播到晚，她很喜歡跟著唱，也會趁爸爸上班時拿他的錄音帶和黑膠碟去播，「嗰時播張惠妹演唱會，我諗睇咗一百次以上！冇嘢做咪不斷睇、不斷唱，喺度扮張惠妹，哈哈哈，同埋睇龍貓，應該睇咗一千次！」

芯駖自幼常常一個人在家，於是常常拿父親的錄音帶和黑膠碟去聽，她說若不是這樣，或者自己也不會養成對唱歌的興趣。縱然後來與父親已沒有聯絡，她仍願意記著對方的好。（葉志明攝）

前幾年COVID時，芯駖決定重拾唱歌興趣，再跟老師學唱歌，甚至試過幫朋友代班駐唱歌手，她說：「我有個朋友喺一間好正經嘅酒吧唱歌，佢有次唔得閒，就話你有冇興趣去代吓班，我話好呀，老闆又OK，咁就唱咗幾晚。」她說那是很正經，有現場樂手，大家飲酒食飯的地方，聽到人走過來讚她唱得好或是點唱時，都令芯駖很有滿足感。

芯駖自爆唱K是「咪霸」，笑言：「一去唱K，當大家開始食嘢、玩、傾偈，我都係攞住枝咪由頭唱到尾，死都唔肯放手。」（葉志明攝）

以李天命「九一」哲學回應網民對年齡評論

芯駖出道以來，年齡總成為不少網民攻擊和談論的地方，雖然外表硬朗，但過往在綜藝節目《全日制COLLAR學院》中，隊友卻曾透露覺得芯駖心底裡可能會介意被指年紀大，還心痛她自嘲，她們說：「我Feel到佢對年紀有啲介意，成日講笑咁講話『你哋咁細個唔使啦！』、『使乜補身呀？』、『我啲骨都就嚟斷』。」雖然芯駖是情緒最穩定的成員，在練習或綵排中從不會崩潰，不過隊友都曾擔心她因為覺得自己年紀較大，故必須表現得成熟，逞強地不敢在工作時表露私人情緒。芯駖直認有負面情緒都傾向收埋，不想人擔心，她說：「我會自己哽咗先，你畀一個位我，我3分鐘就得㗎喇，我自己接收咗先，我冷靜咗落嚟就可以同人分享。」

在某些人眼裡看來，芯駖年紀確實比隊友或某些新人大，但其實她的經歷、成長經驗等等都是作品的珍貴養份，也是其他人無可取代的。（葉志明攝）

今次她出單曲，亦一樣有網民指她這個年紀才出道做新人，不過芯駖對於這些評論，亦比從前有了不一樣的體會。她說無論什麼人出歌，都一定有各式各樣的意見，自己會過濾有哪些評語值得參考、哪些帶有惡意，她更把哲學家李天命的一套「九一妙心」理論，當成自己的座右銘。芯駖說：「佢嘅說法係，一同九其實係冇高低之分，一係咪叻過九？九係咪叻過一？你諗真啲，一係代替唔到九，九亦都代替唔到一，佢哋大家各自都有自己嘅定位同埋價值。如果所有嘢都要咁比，其實冇得比。」

她續說：「如果你能夠站在上帝面前都唔會自卑，你站在螞蟻嘅前面亦都唔會自大，咁就係一個最好嘅狀態。唔自卑、唔自大、唔自謙，如果我用咁嘅諗法面對我而家要面對嘅嘢，其實所有嘢都通，冇一個最好，冇一個最差。」每個人都獨一無二，芯駖有不足時，亦必然有其他人及不上的長處，所以她不會受這些評論影響，只希望用自己最好的狀態去做好每一個作品。

芯駖年中才出歌，要爭新人獎下半年就必須夠衝，不過她對獎項就隨緣，並說：「如果我好Rush咁做首歌，但係每一首我都唔鍾意或者效果麻麻哋，其實我唔會開心。反而我做一、兩個作品，但我自己好鍾意嘅，或者帶畀觀眾一啲能量，我好多年後睇返都會好開心！」（葉志明攝）

隱瞞家人入行 母親看電視驚見芯駖亮相劇集

《SPYLING》講到做人在不同情況下要建立多種「人設」、隱藏某些面向，芯駖入行後反而很少這個情況，她說：「入行之後我發覺要好做自己，先至做到自己嘅作品，因為而家其實好透明，網絡世界或者藝人，好多時都係同觀眾交流接觸好頻密嘅，大家都知道你係一個咩人，冇得扮，都唔需要扮，或者扮咗都好快知道你係扮嘢。」不過早前在《COLLAR Crush Live 2024》上，她竟透露母親是首次睇自己表演，因為她一直隱瞞入行一事，直至劇集《法與情》播出，母親獲朋友告知，才驚覺女兒已做了藝人，她說：「我一直都係想去到有啲成績先同佢講，最主要係唔想佢擔心，因為老人家可能都會擔心，你會唔會好危險㗎，好容易整親，或者會唔會搵唔到另一半㗎。」

早前在《COLLAR Crush Live 2024》上，芯駖母親才首次睇她表演，因為她一直隱瞞對方入行一事。（葉志明攝）

被問到原本打算有哪個位置才向媽媽坦白，她說：「我諗去到好穩定，大家都知道有一個藝人叫李芯駖，佢做啲乜嘢乜嘢嘅，咁嘅時候先會同佢講囉，佢都唔會覺得好擔心，原來街坊街里都識你，咁都OK啦。」芯駖媽咪知道女兒入行，正是有朋友告知她「喺電視見到你個女做戲」，那芯駖其實已算達成目標了吧？她自覺好好彩，而母親雖然都擔心芯駖工作不穩定，但自此之後也很支持她，又向她說：「我有睇㗎《法與情》，好好睇呀女！你加油呀！」她笑指母親應該睇完又睇，又叫朋友一齊睇，幫手為劇集帶了不少流量。

自從知道芯駖是演員後，母親成了劇集《法與情》的忠實觀眾！（劇照）

兒時經歷父母爭吵離異 不覺得自己特別慘

芯駖自六年班起跟媽媽生活，以往曾透露自己童年時在破碎家庭長大，常目擊家人爭吵打鬧，亦有警察登門，她有段時間甚至睡在衣櫃裡，聽到都覺得心痛。芯駖不會主動提起家事，但如果有人問起亦會坦誠相告，早前她在其他訪問中談起母親時難過痛哭，有少數網民說她賣慘，在這裡不得不為她平反一下，因為芯駖根本不覺得自己慘。小時候不會有比較，不知道其他人的家庭是怎樣，所以她不知慘為何物，也不懂去怕，甚至覺得幾自由。她表示：「嗰時二年班、三年班晏晝飯，屋企人都要返工，冇人理，擺低少少錢畀我買嘢食，唔覺得慘喎，幾開心，有$20可以整個杯麵，留返$15扭卡同扭蛋。」開始懂性後，芯駖亦曾有一段時間想過為何自己的家庭好像特別慘、特別麻煩，確實曾為此傷心過，不過她沉澱後就明白到「家家有本難唸的經」。

芯駖在破碎家庭長大，的確有過很不容易的日子，但她卻說不覺得這段經歷特別慘，小時候還懂得苦中作樂。（葉志明攝）

深信家家有本難唸的經 將經歷化成養份

芯駖明白不同家庭都有各自問題，自己亦聽過不少朋友有更恐怖的遭遇，「就算有啲朋友喺好幸福嘅屋企長大，其實都好多問題，問題唔一定屬於單親家庭嘅人。」芯駖表示：「我唔會覺得呢啲經歷係一個不幸，我會覺得係一個鎖匙，打開咗我自己，『原來我有咁多嘢喎』嘅一道門。」過往不太愉快的童年縱是事實，不過她覺得自己有手有腳、有大學讀，有機會入女團追夢，其實已比很多人幸福，因此希望把這些經歷化成安慰、動力，去帶更多能量給與自己同病相憐的人，陪大家好好面對。「我由細到大都畫畫㗎嘛，一幅畫就係有光同暗，咁你先會有線條呢件事發生。呢啲畫面係一啲暗嘅部份，冇可能一幅畫全部都係光，一張白紙咁係唔會有任何嘢發生，我黑嘅部份襯托咗我光嘅部份，呢啲都係必須有嘅養分。」

芯駖認為自己已比很多人幸福，又用畫畫作比喻說：「一幅畫就係有光同暗，咁你先會有線條呢件事發生。呢啲畫面係一啲暗嘅部份，冇可能一幅畫全部都係光，一張白紙咁係唔會有任何嘢發生，我黑嘅部份襯托咗我光嘅部份，呢啲都係必須有嘅養分。」（葉志明攝）

圖為芯駖的畫作，芯駖很喜歡畫畫，這亦是小時候的情緒出口，「屋企環境係比較亂，我鍾意畫畫嗰個Moment，我可以投入咗喺入面，Ignore咗側邊嘅聲音。」（Instagram：lisumlingg）

不懂為自己打算 渴望被伴侶照顧

芯駖入行前，在《造星IV》上被卓韻芝問到，做女團好漫長，但如果她想結婚生仔，事業和愛情似乎需要取捨，芯駖當時回答自己會以演出為先，亦做好心理準備要有所犧牲，這甚至把經理人Wing都說服了，為她在COLLAR留了一席位。芯駖相識多年的好友兼COLLAR隊長Gao近來頻頻放閃，證實愛情事業可以並存，問此刻芯駖對戀愛的態度有否改變，她說：「我諗係暫時性囉，因為一入行有好多嘢要處理，好多嘢要適應，好多嘢要學，同埋好多嘢未係好習慣嘅階段，都要花好多心力。慢慢開始個軌道順啲，我當然唔介意，緣份到就自然會發生！」她說自己早過了趕結婚生仔的年紀，沒什麼負擔，不會夾硬找對象，但亦覺得時間點不算太重要，只要相處舒服就可。

芯駖參加《造星IV》時，曾表示已有心理準備為事業犧牲愛情，就連經理人Wing也被她打動。（ViuTV）

不過入行已經兩年多，各樣事情已開始適應，芯駖就表示若遇到適合對象都可以發展。（葉志明攝）

芯駖從參賽到成團都予人成熟、高EQ，如大姐姐般的感覺，但原來在感情上，她傾向被照顧多於照顧人，「我表面上好姐姐，實質上我係小朋友嚟嘅，仲係暴走中嘅小朋友，都需要一個好成熟嘅人將我拉返返屋企。」芯駖自言大無畏、唔驚死，多年來對人生都沒有太多規劃和打算，眼看身邊朋友早已制定時間表幾時要買樓買車，目標幾多歲財務自由等等，她通通沒有，「搵到錢我第一時間要去旅行，我要學嘢！使錢做我現時覺得有需要同埋最應該做嘅嘢。我唔係好識得計劃自己嘅財務或者人生，我諗我有咁嘅另一半會好啲。（你比較及時行樂？）冇乜嘢驚，我唔會覺得『死啦，好驚呀，我唔夠錢會點呢？』唔夠錢就唔夠錢囉，冇乜所謂，到時就有辦法解決㗎啦，船到橋頭自然直嘅。」

芯駖無論在《造星IV》時期還是COLLAR成團後，一直有著姐姐形象，但她自言從不懂為自己打算，內心仍是一個暴走的小孩，所以希望有個能照顧自己的伴侶。（葉志明攝）

這種取態與小時候的貧困生活或多或少有關，但也並無不好，至少她知道幸福非必然，想當初出第一份糧後儲到錢去美國學跳舞，知道機會和一分一毫也得來不易，因此才格外珍惜，從不走堂，落堂後亦勤力練舞。正正就是這些養份，造就了今時今日備得一身好武功、長期自律維持極佳狀態的李芯駖！