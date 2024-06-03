芯駖@COLLAR觸及腰傷痛到行唔到　台上忍痛跳唱落台即標眼水瞓低

COLLAR成員日前全員出席《KKBOX香港風雲榜》，除唱跳《OFF/ON》、《Back in the game》外，又與Dear Jane 合唱《Chosen Family》、《銀行修理員》。不過演出後的訪問，就只得6位成員，未見有李芯駖份。隊長Gao（沈貞巧）就解釋，對方在演出時觸及腰部舊患，要接受治理。

COLLAR出席《KKBOX香港風雲榜》，但騷後訪問就只得6位成員，獨欠芯駖。（資料圖片）

Gao透露芯駖在台上整親，要接受治理。（KKBOX截圖）

雖然Gao說芯駖傷勢不嚴重，但實際情況似乎比預期中大件事，芯駖一返到後台原來已經行唔郁！她在IG發布後台相，只見她躺在休息室椅子上，並交代傷勢：「台上第一個動作已經扭親條腰，覺得有啲唔對路，行位都有啲痛，我稱之為瞓捩腰嘅感覺，係演唱會嘅舊患。盡力完成part表演，落咗台以為冇乜事，點知已經行唔郁，癱瘓坐喺休息室，標咗一個鐘頭眼淚水，希望冇嚇親大家，只係有啲痛。」

芯駖原本上台做第一個動作時已經扭傷腰，但仍忍痛完成表演，完全睇唔出受了傷。（KKBOX截圖）

芯駖痛到行唔郁，一落台即瞓低，在台下流了成個鐘眼水。（Instagram：lisumlingg）

從表演片段所見，演出時根本看不出她已經受傷，盡力完成演出，非常敬業！由於6月是Day（許軼）、Marf（邱彥筒）及Winka（陳泳伽）生日，眾人在後台都有切蛋糕，但芯駖因傷躺臥，隊友就捧著蛋糕圍住眼濕濕的芯駖合照，場面有點搞笑。而芯駖昨日（3日）去覆診時一樣有蝦碌事發生，她說：「啱啱覆完診，途中仲爆咗軚，而家已經好返好多了，唞幾日就會冇事。多謝大家關心，會好好治療好快好返🫶🏻」她說的爆軚其實是的士，但隊友就留言：「未睇相以為你話你條褲爆軚🥲」

隊員在後台食蛋糕幫Marf、Day、Winka預祝生日，但受傷的芯駖要全程瞓低，工作人員更叮囑不要碰到她。（Instagram：lisumlingg）

芯駖說覆診途中爆軚，所指的原來是的士，隊友Gao以為是她的褲子。（Instagram：lisumlingg）

早在3月的演唱會上，COLLAR其實已經輪住受傷，芯駖當時更自稱是「受傷之鬼」，指每日朝10晚11做體能訓練，有一晚跳《OFF/ON》要踢起腳，她太興奮而整親腰，「成條腰癱咗，接近臨On Show嘅五日，返到屋企瞓唔到，瞓喺度又痛、趴喺度又痛，已經即時做按摩，第二日搵咗好多個醫生，好彩我哋有Medical團隊幫我哋急救，電療、刮痧、衝擊波、針灸、放血，我哋每一日都放血。」今次觸及的，正是當時的舊患。