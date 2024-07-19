反黑英雄第20集劇情｜煒烈表面係大慈善家派飯　實際罐頭內藏秘密

《反黑英雄》第19集回顧：

姚子羚叫張振朗學習泰文，以便於同李家鼎及謝可逸談生意，之後姚子羚更將鉅款轉入張振朗名下，張振朗驚訝於她對自己的信任。謝可逸垂涎姚子羚美色，找藉口哄騙她上遊艇，姚子羚不肯就範，更把他……姚子羚及後卻向張振朗隱瞞一事，因為謝可逸告訴了她一個秘密。傅嘉莉向張頴康坦白，自揭利用人脈炒賣演唱會票，卻惹來一大堆購票者追債。除了到傅嘉莉工作的髮廊找她外，更到她的住處找她還錢，剛好被張頴康見到，當張頴康以為輕易解決時，傅嘉莉表示欠債12萬，令張頴康傻眼；傅嘉莉怕嚇到子女，決定搬往母親家暫住。張馳豪與倪嘉雯冷戰時到娛樂場所消遺，卻被林偉的手下認出指他是「未來女婿」，一班警員同事亦立即望向張馳豪。張馳豪再次反思與倪嘉雯的關係，似乎要接受與她分手的可能。另一邊廂，倪嘉雯亦質問林偉是否找過張馳豪，更要他不再管他們二人的事情。曾文心回家時發現顏仟汶險因葉泓聲而送命，原來葉泓聲教顏仟汶體內藏毒，加上葉泓聲常要曾文心親自運送毒品，曾文心萌生自立門戶的想法。

姚子羚更將鉅款轉入張振朗名下。(影片截圖)

謝可逸垂涎姚子羚美色，找藉口哄騙她上遊艇。(影片截圖)

姚子羚不肯就範，更把他……(影片截圖)

謝可逸告訴了姚子羚一個秘密。(影片截圖)

《反黑英雄》第20集劇透：

曾文心偶然從母親口中得知，前著名球王煒烈是癮君子，靠販賣毒品賺錢為生。煒烈為更生人士，但原來背後仍然有繼續販賣毒品，更以罐頭午餐肉作掩飾，不知天高地厚的曾文心主動說服煒烈以低價供應毒品。

曾文心偶然從母親口中得知，前著名球王煒烈是癮君子，靠販賣毒品賺錢為生。(影片截圖)

不知天高地厚的曾文心主動說服煒烈以低價供應毒品。(影片截圖)

丘梓謙有感即將閉關練拳，約曾文心拍拖遊玩，曾文心購買兩部手機作情侶機。在丘梓謙行開後有人到店舖搶劫手機，而這劫匪裝扮與丘梓謙相若，他就被休班警員鄧永健誤認為是劫匪。丘梓謙被以為是搶劫手機者，一度拒捕逃走，最後被陳山聰在後巷圍堵。

丘梓謙約曾文心拍拖遊玩。(影片截圖)

曾文心購買兩部手機作情侶機。(影片截圖)

劫匪裝扮與丘梓謙相若，他就被休班警員鄧永健誤認為是劫匪。(影片截圖)

丘梓謙被以為是搶劫手機者，一度拒捕逃走，最後被陳山聰在後巷圍堵。(影片截圖)

曾文心帶貨時遇到張振朗，於是打電話給麥偉天（邵展鵬飾）、麥火傑（黃浩霆飾）、胡石軍（施焯日飾）來接走她，他們三人聯同曾文心毆打葉泓聲出氣，一名便裝探員經過目睹，追截時遺失配槍。

曾文心帶貨時遇到張振朗，於是打電話給麥偉天（邵展鵬飾）、麥火傑（黃浩霆飾）、胡石軍（施焯日飾）來接走她。(影片截圖)

麥偉天（邵展鵬飾）、麥火傑（黃浩霆飾）、胡石軍（施焯日飾）聯同曾文心毆打葉泓聲出氣。(影片截圖)

麥偉天（邵展鵬飾）、麥火傑（黃浩霆飾）、胡石軍（施焯日飾）聯同曾文心毆打葉泓聲出氣。(影片截圖)

煒烈遇到道友平（吳展驊飾)要挾求財，於是給他一罐午餐肉，實際午餐肉內藏毒品，他讓吳展驊拿著去換錢，結果吳展驊在路上遇到張頴康，遺下了午餐肉。張頴康把午餐肉帶回警署與陳山聰一同研究，結果陳山聰發現午餐肉內是毒品，讓朱晨麗多加留意。

煒烈遇到道友平（吳展驊飾)要挾求財，於是給他一罐午餐肉。(影片截圖)

實際午餐肉內藏毒品。(影片截圖)

吳展驊在路上遇到張頴康，遺下了午餐肉。(影片截圖)

整個西九龍進入戒備狀態，朱晨麗、陳山聰、張頴康率眾徹夜工作，務求於天光前尋回失槍，結果失槍被他在後巷找到……

朱晨麗、陳山聰、張頴康率眾徹夜工作尋回失槍。(影片截圖)

結果失槍被他在後巷找到。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

