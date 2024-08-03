謝東閔突然宣布離巢TVB　入行14年：係時候要說再見

謝東閔深夜突公布離巢。謝東閔於8月3日凌晨12點左右於Instgram發帖，突然宣布離巢。今年38歲的謝東閔於2010年參加歌唱節目《超級巨聲2》奪得第四名而加入演藝圈，入行後雖然並非主力發展歌唱事業，而是主力拍劇，不過亦頗受TVB重視，亦曾多次出演劇集的重要角色。

謝東閔公布離巢TVB。（ig@brian_tsetse）

謝東閔公布離巢TVB。（ig@brian_tsetse）

他在IG上貼出一張TVB外車道及廠景自拍照，以及一些昔日與TVB藝人的黑白合照，並寫道：「14年絕對唔係一個短嘅時間，多謝呢間公司令到我由一個小朋友變成一個大人，認識咗好多好好嘅朋友，正所謂天下無不散之筵席，係今日時候要說再見，好多謝所有呢間公司曾經俾個機會我嘅台前幕後工作人員，希望將來再見。」

不少公司藝人朋友都有留言，例如龔嘉欣就留言：「All the best !!!」姚子羚也說：「All the best to u」，而經已離巢的陳欣茵則留下三個拍手掌的emoiji。一些網民也留言說再見，寫道：「加油💪希望你有更好的發展」、「期待你更璀璨嘅新一頁，加油」更有人說：「呂洞賓你要去邊度修煉？」

謝東閔。（葉志明攝）

吳業坤曾貼出3張那些年同巨聲幫戰友聚會相片，見到相片中仲有謝東閔及變化甚大嘅胡鴻鈞。（吳業坤FACEBOOK）

謝東閔為比賽兩星期減十磅，日練六七小時。（IG@brian_tsetse）

謝東閔近年頗受重視和力捧，除了一些綜藝節目外，更出演了《刑偵日記》、《智能愛人》、《殺手》、《香港愛情故事》，近年亦主演了《本尊就位》。現尚未播出的劇集只剩有《奪命提示》，相信是謝東閔最後一套在TVB出現的作品。

謝東閔近年頗受重視和力捧，除了一些綜藝節目外，更出演了《刑偵日記》、《智能愛人》、《殺手》、《香港愛情故事》，近年亦主演了《本尊就位》。（劇照）

謝東閔剖白與朱智賢的關係。

除了以上作品外，早年謝東閔亦曾因「緋聞女友」朱智賢出軌的事而成為焦點。當時他更陪同朱智賢出席記者會，回應事件時也說：「現階段我會陪你（朱智賢）走過這一關。可能她一時有點迷失。希望大家可以給她機會反思。」並表示：「我自己可能也有一點責任，可能我整天想著工作，忽略了她。」當時有網民大讚他是深情漢子，也有網民戲稱他為「綠帽俠」。