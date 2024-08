謝東閔突然宣布離巢TVB　入行14年：係時候要說再見

謝東閔深夜突公布離巢。謝東閔於8月3日凌晨12點左右於Instgram發帖,突然宣布離巢。今年38歲的謝東閔於2010年參加歌唱節目《超級巨聲2》奪得第四名而加入演藝圈,入行後雖然並非主力發展歌唱事業,而是主力拍劇,不過亦頗受TVB重視,亦曾多次出演劇集的重要角色。

他在IG上貼出一張TVB外車道及廠景自拍照,以及一些昔日與TVB藝人的黑白合照,並寫道:「14年絕對唔係一個短嘅時間,多謝呢間公司令到我由一個小朋友變成一個大人,認識咗好多好好嘅朋友,正所謂天下無不散之筵席,係今日時候要說再見,好多謝所有呢間公司曾經俾個機會我嘅台前幕後工作人員,希望將來再見。」

不少公司藝人朋友都有留言,例如龔嘉欣就留言:「All the best !!!」姚子羚也說:「All the best to u」,而經已離巢的陳欣茵則留下三個拍手掌的emoiji。一些網民也留言說再見,寫道:「加油💪希望你有更好的發展」、「期待你更璀璨嘅新一頁,加油」更有人說:「呂洞賓你要去邊度修煉?」

謝東閔近年頗受重視和力捧,除了一些綜藝節目外,更出演了《刑偵日記》、《智能愛人》、《殺手》、《香港愛情故事》,近年亦主演了《本尊就位》。現尚未播出的劇集只剩有《奪命提示》,相信是謝東閔最後一套在TVB出現的作品。

除了以上作品外,早年謝東閔亦曾因「緋聞女友」朱智賢出軌的事而成為焦點。當時他更陪同朱智賢出席記者會,回應事件時也說:「現階段我會陪你(朱智賢)走過這一關。可能她一時有點迷失。希望大家可以給她機會反思。」並表示:「我自己可能也有一點責任,可能我整天想著工作,忽略了她。」當時有網民大讚他是深情漢子,也有網民戲稱他為「綠帽俠」。