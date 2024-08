被Eric Kwok指踢走佢後XiX終有運行　莊殷玥發長文談及佢同葉佩雯

音樂人郭偉亮(Eric Kwok)首次做經理人,捧旗下女團XiX,不過XiX兩度經歷人事變動,昨日(4日)Eric Kwok宣布踢走莊殷玥(Vici),XiX即日起會五變四,剩下梁善知(Crystal)、楊秉頤(Caitlin)、繆昀希(Charlotte)、鄧曉殷(Kiele),但亦積極招募新成員中。

Eric Kwok太太葉佩雯早前已曾在社交平台指有人唔尊重,批評:「個星自己book化妝整頭,唔經經理人公司&同事book喎!仲話自己唔識流程喎!零尊重,又自作主張!仲要扮無知!點搞呀?心淡」當時已盛傳矛頭就是Vici,而昨日Eric Kwok亦間接承認事件,坦言太太嬲到忍無可忍,用非常嚴重的字眼指Vici的家長多次干預,與經理人不能磨合,終成為他們踢走Vici的原因,強調:「最主要澄清我哋XiX有一位成員係被踢走嘅,唔係自己離開。」

他又提到:「我都明白家長係好想參與,好緊張自己個細路,但係好多參與就變咗干預,咁呢個干預就令到大家開始就冇呢個尊重,互相開始唔尊重,亦都開始失去咗信任。冇咗信任同尊重,基本上就冇可能行到落去,咁所以我哋可以話我同我太太都痛苦咗好耐,我哋做咗20幾年artist,突然轉做manager,我諗我哋都未試過受咁多氣。」更表示踢走Vici後有如雨過天青,直言:「我終於覺得我哋有運行喇!」

而XiX社交平台上,雖然仍未刪去XiX的聯絡資料,但亦發長文宣布離團,雖然Eric Kwok兩公婆都對她被踢走一事表達得幾嬲、幾唔客氣,但她仍感謝二人:「Life is full of challenges, and it’s time to revitalize studies. Thank you Eric sir 🙏🏻 who spotted us since Stars academy and boldly promote us to be performing artists. Uncovered more of my potentials, leading me to become a better ME.🙏🏻 With super special thanks to Grace jeje and Ruby jeje who have taught me so many valuable lessons and taken excellent care of me.🙏🏻(生命總是充滿挑戰,我也是時候重投學業。很感謝Eric Sir,從《聲夢》就發現到我,帶我們做藝人,發掘我更多的潛力、帶領我成為更好的人。特別要感謝Grace姐姐及Ruby姐姐,為我上了很多寶貴一課,亦把我照顧得很好。」

Vici也指,最難的就是要和隊友們分別,以往聚在一起的時光總是憓樂、好玩和吵鬧,以後也會愛她們,亦感謝Fans的大力支持,希望Fans在她離團後仍然可以繼續支持XiX。最後,Vici說一路上有很多人幫過XiX,自己從各人身上學到的,都會好好珍惜。Vici言辭得體成熟,完全不似一個17歲少女,未知是否由家人代筆。

另外,她分享照片時亦以《SiS》一曲憑歌寄意,貼出歌詞:「Remember when we used to have all day, Remember when we used to be best friends. When everything's gone (now it's gone, now it's gone), I still remember.」似乎很懷緬昔日與好友組團的時光。