被Eric Kwok指踢走佢後XiX終有運行　莊殷玥發長文談及佢同葉佩雯

音樂人郭偉亮（Eric Kwok）首次做經理人，捧旗下女團XiX，不過XiX兩度經歷人事變動，昨日（4日）Eric Kwok宣布踢走莊殷玥（Vici），XiX即日起會五變四，剩下梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele），但亦積極招募新成員中。

Eric Kwok首次做經理人，不過就搞到好勞氣。（葉志明攝）

莊殷玥Vici被踢出女團XiX。（IG@vici.chong）

XiX經歷兩次改組，目前有四位成員Crystal、Caitlin、Charlotte和Kiele。（葉志明攝）

Eric Kwok太太葉佩雯早前已曾在社交平台指有人唔尊重，批評：「個星自己book化妝整頭，唔經經理人公司&同事book喎！仲話自己唔識流程喎！零尊重，又自作主張！仲要扮無知！點搞呀？心淡」當時已盛傳矛頭就是Vici，而昨日Eric Kwok亦間接承認事件，坦言太太嬲到忍無可忍，用非常嚴重的字眼指Vici的家長多次干預，與經理人不能磨合，終成為他們踢走Vici的原因，強調：「最主要澄清我哋XiX有一位成員係被踢走嘅，唔係自己離開。」

葉佩雯曾在社交平台轟有藝人不尊重經理人公司，自作主張，Eric Kwok亦間接承認她所指的是Vici。（Threads@graceip）

Eric Kwok強調，Vici是被踢走而非主動退團，原因是家長多次干預，雙方難以磨合。（葉志明攝）

他又提到：「我都明白家長係好想參與，好緊張自己個細路，但係好多參與就變咗干預，咁呢個干預就令到大家開始就冇呢個尊重，互相開始唔尊重，亦都開始失去咗信任。冇咗信任同尊重，基本上就冇可能行到落去，咁所以我哋可以話我同我太太都痛苦咗好耐，我哋做咗20幾年artist，突然轉做manager，我諗我哋都未試過受咁多氣。」更表示踢走Vici後有如雨過天青，直言：「我終於覺得我哋有運行喇！」

Eric好少咁勞氣，表示入行以來未試過受咁多氣，又謂踢走Vici後終於覺得XiX有運行。（葉志明攝）

而XiX社交平台上，雖然仍未刪去XiX的聯絡資料，但亦發長文宣布離團，雖然Eric Kwok兩公婆都對她被踢走一事表達得幾嬲、幾唔客氣，但她仍感謝二人：「Life is full of challenges, and it’s time to revitalize studies. Thank you Eric sir 🙏🏻 who spotted us since Stars academy and boldly promote us to be performing artists. Uncovered more of my potentials, leading me to become a better ME.🙏🏻 With super special thanks to Grace jeje and Ruby jeje who have taught me so many valuable lessons and taken excellent care of me.🙏🏻（生命總是充滿挑戰，我也是時候重投學業。很感謝Eric Sir，從《聲夢》就發現到我，帶我們做藝人，發掘我更多的潛力、帶領我成為更好的人。特別要感謝Grace姐姐及Ruby姐姐，為我上了很多寶貴一課，亦把我照顧得很好。」

目前Vici的社交平台仍然保留「XiX女團成員」字眼。（IG@vici.chong）

雖然被Eric Kwok踢走，又稱有很多惡行，不過Vici仍貼出與他的合照，撰長文感謝。（IG@vici.chong）

雖然被指「零尊」，但Vici都有多謝葉佩雯對自己照料有加。（IG@graceip）

Vici也指，最難的就是要和隊友們分別，以往聚在一起的時光總是憓樂、好玩和吵鬧，以後也會愛她們，亦感謝Fans的大力支持，希望Fans在她離團後仍然可以繼續支持XiX。最後，Vici說一路上有很多人幫過XiX，自己從各人身上學到的，都會好好珍惜。Vici言辭得體成熟，完全不似一個17歲少女，未知是否由家人代筆。

Vici的行文成熟得體，未知是否由家人代筆。（IG@vici.chong）

另外，她分享照片時亦以《SiS》一曲憑歌寄意，貼出歌詞：「Remember when we used to have all day, Remember when we used to be best friends. When everything's gone (now it's gone, now it's gone), I still remember.」似乎很懷緬昔日與好友組團的時光。