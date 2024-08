工藤靜香相隔31年再來港辦演唱會　細女光希仲幫忙擔任MV女主角

前日本偶像團體SMAP成員木村拓哉早前為香港一個外賣平台拍廣告,已經引起不少熱話,而他的太太工藤靜香相隔31年重臨香港舉辦演唱會。

工藤靜香的《「明鏡止水~piece of my heart~」Concert Tour 2024 in Hong Kong》將於10月24日於麥花臣場館舉行。一直活躍於藝能界歌唱演出的工藤靜香,在1993年香港的兩場演出後,相隔31年再次來港為大家演出!

工藤靜香不單是歌手,於1984年出道至今,一直以「愛繪里」名義 為自己的歌曲填詞,至今推出過48張單曲及18張專輯。其中11張細碟及4張專輯更獲得日本ORICON銷量榜冠軍!

剛剛在今年7月3日推出的第18張專輯「明鏡止水」中,她不單參與作詞及曲部分,更首次安排細女木村光希(Koki)擔任MV《霙》的女主角。今次工藤靜香再臨演出,將會大唱金曲及新曲,希望跟香港樂迷渡過熱鬧的晚上!工藤靜香今次演唱會只演一場。

演唱會詳細資料:

工藤静香 「明鏡止水~piece of my heart~」 Concert Tour 2024 in Hong Kong



舉行日期:24 Oct 2024



演出場地:麥花臣場館



演出時間: 8:00pm



票價: $1480 $980



優先訂票:8 月 12 日上午 10 時至 8 月 14 日晚上 10:00pm