周柏豪廣州開騷　驚爆當初因呢位古惑仔做歌手：我好多歌都因為佢

周柏豪是模特兒出身，07年簽約華納做歌手，推出過《六天》、《傻小子》、《一事無成》、《無力挽回》、《傳聞》等歌曲，部份更是自己創作。近年他以內地發展為主，日前在廣州舉行《2024周柏豪奔赴世界巡迴演唱會》，尾場請來他的唱歌啟蒙做嘉賓，他竟是「古惑仔」的「山雞」陳小春！

周柏豪日前在廣州開《2024周柏豪奔赴世界巡迴演唱會》尾場。（IG@punkhippie）

二人近年都成為了「大灣仔」，因而結緣，並在台上合唱了陳小春的名曲《失戀王》。周柏豪唱《失戀王》前，講到自己當年要去試音，「我一個20歲嘅男仔去CD舖搵一首歌嘅卡啦OK，搵呀搵，就係呢首，誤打誤撞成為咗今日嘅周柏豪！」之後便開始唱歌，唱到一半，陳小春便出場與他合唱，令觀眾大為驚喜。

過去一年多，周柏豪已先後於內地13個城市開巡唱。（IG@punkhippie）

周柏豪在演唱會上，提到自己入行做歌手與陳小春有關。（IG@punkhippie）

陳小春坦言最初周柏豪請自己做嘉賓時並沒有答應，表示：「我話，又係唱嗰啲歌好悶㗎喎，諗住唔覆啦算啦。跟住佢又嚟喎，佢話好重要㗎，我話，我放假喎，佢話唔緊要，等你放假返嚟先再決定啦，跟住就……當然我要講聲sorry，冇覆到你。」周柏豪說以為對方有時差冇睇Message，不知道是故意已讀不回，之後他又說：「我好多歌都係因為你嘅歌而變化出嚟！」小春回應：「我唔知㗎」周柏豪則再說：「我而家話你聽啦。」確實令人意想不到。

周柏豪與陳小春合唱了《失戀王》，之後陳小春再唱《取消資格》。（抖音）