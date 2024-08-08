佘詩曼病母早前以布巾包頭健康令人擔心　今以新髮型現身精神返晒

佘詩曼（阿佘）是圈中的孝順女，由於早年喪父，現年71歲的母親Lily獨力湊大三個仔女，所以阿佘都好錫媽咪。佘媽年輕時做過DJ，所以與不少圈中人熟稔，過往亦曾跟曾志偉、文雪兒、吳君如母親、金興賢、葉子楣等圈中人聚會，更親自下廚煮餸畀好友食。

佘詩曼與媽媽一向感情好好。（微博：佘詩曼）

佘媽廚藝了得，之前烹調豐盛菜式畀文雪兒等好友。（Instagram：candymancandy）

佘媽一向好識打扮，亦長期頂著招牌冬菇頭銀髮示人，不過今年4月她被發現以布巾包頭，惹來外間揣測是否健康出狀況或接受治療導致脫髮，阿佘5月生日時，就貼了一張母女合照，透露母親的情況，她說：「喺媽咪唔舒服嘅呢一年半，我好似又大個女咗，變得更堅強。健康當然重要，但係開心始終係第一位，淨係日日都見到媽咪呢個招牌笑容都冧哂啦～我今年嘅生日願望係：『希望大家一齊集氣，祝佘媽媽身體健康啦！』」

佘詩曼媽媽Lily多年來以招牌冬菇頭示人，好有個人風格。（facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

佘媽於今年4月被發現以布巾包頭，令人擔心其健康狀況。（網上圖片）

今年5月，阿佘生日時貼上與母親的合照，透露對方近一年半確實不適，她希望大家可以集氣讓媽媽身體健康。（Instagram：charmaine_sheh）

從該張合照中所見，當時佘媽仍包著頭巾，不過今日佘媽出席馮素波80歲壽宴時，就未有再包著頭巾，展露出最新髮型。她以一頭銀白色短髮現身，並精心打扮，相當貴氣；雖然未知她現時的健康狀況如何，但見她面色紅潤飽滿、精神奕奕，看來阿佘早前叫大家集氣的確湊效，祝佘媽媽身體健康！

佘詩曼媽媽（左二）以新形象現身馮素波80歲壽宴，她未有戴著頭巾，以短髮示人，亦打扮得相當高貴。（葉志明攝）

佘媽媽與古天樂母親及馮素波合照，從近鏡看來她精神飽滿，笑容滿面，希望她一切安好！（葉志明攝）

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