亞視主持累馮素波收TVB警告信話要跪地斟茶認錯　波姐60字回應

馮素波（波姐）日前舉行80歲大壽壽宴，她與本身是TVB藝員的契仔嘉駿受訪時，契仔幫手遞咪，一時未有為意手上的咪牌是隔籬台，波姐卻非常敏捷地從他手中拎走HOY TV咪牌說：「我揸啦呢個咪！公司出Warning Letter㗎，我收過喇，所以我擔心你。唔使驚，阿媽喺大廳，波姐喺大廳！」

馮素波在壽宴上力阻契仔嘉駿攞「隔籬台」HOY TV咪牌，指自己試過因類似事件收警告信。（葉志明攝）

《01娛樂》事後向波姐了解她所講的警告信事件，波姐透露是發生在2000年父親馮峰喪禮時。當日殯儀館外有大批記者，亦有多支咪牌，她分不清是哪支就接受了圍訪，當中有亞視咪牌，而亞視亦播出了她受訪的片段。《01娛樂》問她是不是因揸了亞視咪牌而收信，她說：「唔係揸咗人個咪！係佢哋隊咗個咪埋嚟我度，淨係Take我個人講嘢同佢哋個咪，亞視返去做過裁剪之後，話我接受咗佢哋訪問。我冇揸到人個咪，只不過鏡頭前出到佢個咪。」波姐指事後TVB向她發警告信，指雖然「其情可憫」，但三個月內不可再犯，波姐輕鬆回應：「死人喎，唔通三個月又死？是但啦，笑話嚟啫，嗰時大家都好傾好講嘅。」但就坦言自此之後每次見到咪牌都好小心。

波姐透露，原來當年曾因在馮峰喪禮上受訪的一事，收到TVB警告信。（資料圖片）

在《01娛樂》刊出報道後，想不到當年採訪波姐的亞視主持竟然現身說法！這位叫鄭凱中的《今日睇真D》主持，解釋當日太多媒體相當混亂，坦承：「確實是我堅持要把我們節目的Mic牌放過去的。我在這邊正式的聲明當時候真的不是波姐在接受亞洲電視的訪問，真的是連（聯）訪，因為當時的媒體太多，波姐根本不知道我把Mic牌放過（去）的，是我堅持把Mic牌放過去的。」

原來當時採訪波姐的，便是亞視王牌節目《今日睇真D》，於馮峰喪禮當日做外景記者的鄭凱中，得悉波姐收警告信後非常抱歉，在《香港01》留言區現身說法。（亞視）

他表示不知道事情為波姐帶來這麼大的麻煩，害她收信，並在留言中致歉，他說：「我今天和您說聲抱歉，非常不好意思，對不起，我今天看到新聞真的嚇一跳，我真的需要親自跪下奉茶和您說聲不好意思！對不起！」翻查資料，鄭凱中是馬來西亞拿督之子，擁有爸爸留下的大量財產，家族企業龐大，而他在香港長大及由模特兒出道，曾擔任全職模特兒，1999年參加第二屆香港男士競選後加入亞洲電視，當時名為「鄭維朗」，曾擔任《今日睇真D》外景主持，2002年離開亞視後，又改名「秦朗」參加TVB8主辦的「全能主持大賽」，勇奪「男全能主持冠軍」等。

鄭凱中當年是《今日睇真D》外景主持，他指看到新聞後嚇到一跳，沒想過自己的一個動作會為波姐帶來這麼大的麻煩，他說：「我真的需要親自跪下奉茶和您說聲不好意思！對不起！」（IG@tehzhengkaizhong）

鄭凱中離開亞視和TVB8後，亦有在台灣演藝界發展。（IG@tehzhengkaizhong）

記者今日（10日）聯絡波姐，她指對方都有在社交平台留言致歉，自己本身不認識對方，但也以文字回覆：「感謝你讓我”沉冤得雪”😂不過當年你的堅持也是為了工作，不能會怪你。別跪下奉茶了，你的歉意我收到啦🫶以後工作順利，前程似錦，身體健康，萬事如意😘」對此鄭凱中亦有轉貼，並大讚波姐大人有大量，他表示：「很高興她完全不怪我，因為波姐知道這是我工作需要的一部分，還在訊息上祝福我一切順利。波姐度量真的很大也很明白和了解和知道我的無奈和工作的需要！」不過鄭凱中表示自己還是要再次道歉，始終是自己做錯累對方收警告信，亦因而以後做圍訪都產生陰影。

波姐以文字回覆：「感謝你讓我”沉冤得雪”😂不過當年你的堅持也是為了工作，不能會怪你。別跪下奉茶了，你的歉意我收到啦🫶」又祝福鄭凱中。（資料圖片/葉志明攝）