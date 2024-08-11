洪嘉豪唔唱《黑玻璃》會被拆台　潘靜文話炎明熹有同佢分享心得

昨日（10日）尖沙咀一商場舉行音樂節，歌手洪嘉豪（Kaho）已經第三次參與音樂節，第一次出席已經是2019年的事。提到今年該音樂節已經是第十二年，是一種音樂傳承。他很認同傳承的慨念，香港有很多音樂人努力創作，大家都做好音樂，但他對廣東歌傳承有一份堅持。

歌手洪嘉豪（Kaho）已經第三次參與音樂節。(公關提供)

洪嘉豪說：「希望大家都做好廣東歌，繼續聽廣東歌。」他很珍惜每一次的演出，可以與粉絲有近距離的接觸。他笑說：「我第一次來的時候，是由師姐帶領，所以我已經是這個音樂節的常客，希望之後會繼續參與。」過往兩次他由師兄師姐帶領出席，今次則由他與師弟LEWSZ同場表演，問他有什麼秘缺指點師弟？他謙虛地說：「他不用我指點了，他是一個很有想法的人，高大靚仔，他一出場已經有很多女粉絲尖叫了。」

洪嘉豪與師弟LEWSZ同場表演。(公關提供)

今次的歌單，洪嘉豪原來想選一些舊歌，可以大家回憶一番，但他笑謂如果不唱《黑玻璃》可能會被拆台，他亦有選了新歌獻唱。問到現場騷遇過烏龍事嗎？他笑說：「以前我不懂分哪些觀眾是來看我，有時會造成尷尬場面，現在懂得分了。」他謂加上現在的追星文化越來越好，粉絲通常都會有應援板，容易分很多了。

洪嘉豪笑謂唔唱《黑玻璃》會被拆台。(公關提供)

潘靜文（Sherman）則一口氣唱了四首歌包括《傷魚座》、《Look into my eyes》、《永遠潘朵拉》和《忍》，她表示揀選這四首歌背後也有原因，《Look into my eyes》是她很喜歡的一首歌，旋律輕快，希望帶給大家好輕鬆的感覺。至於《忍》是她初出道時的歌，希望大家懷緬一下從前。

潘靜文（Sherman）則一口氣唱了四首歌包括《傷魚座》、《Look into my eyes》、《永遠潘朵拉》和《忍》。(公關提供)

今年是音樂會12周年，炎明熹早已出席過這個音樂會，與炎明熹同期出道的Sherman笑言，炎明熹有向她分享演出心得，「Gigi話這裡唱歌好舒服，音響好好，大家都好熱情，叫我唔使擔心，放心唱。」Sherman表示平時也喜歡行商場消遣，如果遇上有歌手或Busker演唱也會停低欣賞，從而探討一下現在大家喜歡聽甚麼類型的歌，歌手又喜歡唱甚麼類型的歌，甚麼類型的音樂能帶動觀眾更加投入等，Sherman說：「我們做歌手好應該去摸索更多。」