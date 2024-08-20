「台版193」HUSH 十月來港開騷　對入場樂迷衣著竟有此要求？

曾連續兩年獲頒金曲獎最佳作曲人，並於去年榮穫最佳華語男歌手獎的台灣唱作男歌手HUSH，帶着他的全新巡迴演唱會《GO BIG》，於10月10日假旺角麥花臣場館再度來港開騷，門票於8月30日公開發售。

HUSH於10月10日假旺角麥花臣場館再度來港開騷。（大會提供）

HUSH的創作向來充滿生活哲學，歌詞間流露他對生命與愛情的觀點，讓樂迷產生共鳴，又曾為孫燕姿、張惠妹、林宥嘉、劉若英及Gin Lee李幸倪等創作音樂作品。其百變形象與甚有個性的風格，讓HUSH遊走於優雅、型格、時尚與玩味之間，無論在台上還是香港同樣俘虜不少樂迷的心。由於外型及高度與男團ERROR的193相若，HUSH更有「台版193」之稱，早前他為新一代男神劉俊謙主演的台灣電影《我在這裡等你》唱主題曲，於網絡惹來極大回響，不少網民大讚他的溫柔唱腔觸動人心。

HUSH早前為新一代男神劉俊謙主演的台灣電影《我在這裡等你》唱主題曲。（大會提供）

相隔9年，HUSH終於再次來港開騷，他甚為期待的說：「香港樂迷，好耐冇見！很希望能在現場看到很多面孔，無論大家是什麼時候開始聽我的音樂都歡迎。」是次「2024全新巡迴演唱會《GO BIG》香港站」的宣傳海報上，用上大篇幅的粉紅色與噴漆字體「GO BIG OR GO HOME」設計，HUSH透露概念來自上張專輯《娛樂自己》，當時他想過，如果這張專輯沒有甚麼成績，便要認真思考自己的生涯規劃：「GO BIG OR GO HOME這個概念，其實需要很大的決心和毅力，是我認為在面對人生難題時很重要的一個idea，所以希望透過這個概念來做一場演出。」

HUSH有「台版193」之稱。（大會提供）

而粉紅色一直是HUSH很喜歡的顏色，他覺得粉紅是很溫柔卻堅定的力量，剛好配合到「GO BIG OR GO HOME」的概念：「還有那些噴漆字，帶有某種街頭感，除了街頭塗鴉，有時候也可以見到噴漆文字，對我來說是很街頭、很貼近生活的藝術，我想要試著從這個角度去告訴大家，生活中微小的激勵，慢慢都可以成就大的事情。」

關於香港站的演出，HUSH為了保持神秘感大賣關子。（大會提供）

關於香港站的演出，HUSH為了保持神秘感大賣關子：「驚喜說了就不驚喜了！不過我想主要還是透過音樂回饋一直支持我的歌迷，所以在歌單上會有一些安排。」嘉賓方面，問到HUSH會否邀請香港演藝圈朋友？他笑言要好好享受香港的舞台，也應該會邀請一些朋友來看。向來有時裝觸角的HUSH，請大家期待他的歌衫，更調皮地邀請入場的樂迷可以着得HOT啲：「其實希望大家穿著舒服來就可以，當然『辣』一點也很好。」

靚仔。（大會提供）

HUSH又表示最期待與馬天佑合作，自爆兩人是IG網友：「很想和馬天佑合作，很喜歡他的fashion taste，我覺得有fashion taste香港美食亦讓HUSH「流口水」：「撈麵當然是一定要吃的，另外如果有時間的話，其實也很想去長洲走走看看！」