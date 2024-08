「台版193」HUSH 十月來港開騷　對入場樂迷衣著竟有此要求？

曾連續兩年獲頒金曲獎最佳作曲人,並於去年榮穫最佳華語男歌手獎的台灣唱作男歌手HUSH,帶着他的全新巡迴演唱會《GO BIG》,於10月10日假旺角麥花臣場館再度來港開騷,門票於8月30日公開發售。

HUSH的創作向來充滿生活哲學,歌詞間流露他對生命與愛情的觀點,讓樂迷產生共鳴,又曾為孫燕姿、張惠妹、林宥嘉、劉若英及Gin Lee李幸倪等創作音樂作品。其百變形象與甚有個性的風格,讓HUSH遊走於優雅、型格、時尚與玩味之間,無論在台上還是香港同樣俘虜不少樂迷的心。由於外型及高度與男團ERROR的193相若,HUSH更有「台版193」之稱,早前他為新一代男神劉俊謙主演的台灣電影《我在這裡等你》唱主題曲,於網絡惹來極大回響,不少網民大讚他的溫柔唱腔觸動人心。

相隔9年,HUSH終於再次來港開騷,他甚為期待的說:「香港樂迷,好耐冇見!很希望能在現場看到很多面孔,無論大家是什麼時候開始聽我的音樂都歡迎。」是次「2024全新巡迴演唱會《GO BIG》香港站」的宣傳海報上,用上大篇幅的粉紅色與噴漆字體「GO BIG OR GO HOME」設計,HUSH透露概念來自上張專輯《娛樂自己》,當時他想過,如果這張專輯沒有甚麼成績,便要認真思考自己的生涯規劃:「GO BIG OR GO HOME這個概念,其實需要很大的決心和毅力,是我認為在面對人生難題時很重要的一個idea,所以希望透過這個概念來做一場演出。」

而粉紅色一直是HUSH很喜歡的顏色,他覺得粉紅是很溫柔卻堅定的力量,剛好配合到「GO BIG OR GO HOME」的概念:「還有那些噴漆字,帶有某種街頭感,除了街頭塗鴉,有時候也可以見到噴漆文字,對我來說是很街頭、很貼近生活的藝術,我想要試著從這個角度去告訴大家,生活中微小的激勵,慢慢都可以成就大的事情。」

關於香港站的演出,HUSH為了保持神秘感大賣關子:「驚喜說了就不驚喜了!不過我想主要還是透過音樂回饋一直支持我的歌迷,所以在歌單上會有一些安排。」嘉賓方面,問到HUSH會否邀請香港演藝圈朋友?他笑言要好好享受香港的舞台,也應該會邀請一些朋友來看。向來有時裝觸角的HUSH,請大家期待他的歌衫,更調皮地邀請入場的樂迷可以着得HOT啲:「其實希望大家穿著舒服來就可以,當然『辣』一點也很好。」

HUSH又表示最期待與馬天佑合作,自爆兩人是IG網友:「很想和馬天佑合作,很喜歡他的fashion taste,我覺得有fashion taste香港美食亦讓HUSH「流口水」:「撈麵當然是一定要吃的,另外如果有時間的話,其實也很想去長洲走走看看!」