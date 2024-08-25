鍾柔美竟拒大學Offer讀副學士　詹天文不後悔棄Berklee去廣州升學

鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）昨晚（24日）現身《新城33周年台慶》活動，兩位是同屆DSE考生，9月即將到不同地方升學。上月Yumi坦言DSE成績感不開心，正思考前路，但想留港讀書。她昨日公布自己最終決定，會升讀HKUSpace（香港大學專業進修學院），即修讀副學士或高級文憑，不過未有透露科目。

在活動後台，Yumi與有份裁培自己的薛家燕合照。（IG@kayinsit）

不過，原來她本身有收到大學錄取，但還是選讀HKUSpace，Yumi講到自己的去向：「因為我DSE成績未如理想，其實放咗榜之後有唔同嘅大學Degree Offer，但係我覺得點解唔揀嗰啲，因為我想讀HKUSpace再了解吓，畀多啲時間，多一年、兩年時間，發覺自己想要啲咩，希望大家會支持我。」

鍾柔美透露自己拒絕了一些大學Offer，9月將會讀HKUSpace，再想清楚前路。（梁碧玲攝）

Windy 4月時已率先宣布獲伯克利音樂學院（Berklee College of Music）取錄，並收到獎學金，有望成為顧嘉煇、王力宏、韓國歌手PSY及歐陽娜娜同校師妹。然而，她最終選擇到廣州星海音樂學院升學，讓不少人感到意外。不過Windy早前仍去美國旅行，並去Berklee校園見識，她在訪問中大談此行獲益良多，深感「讀萬卷書不如行萬里路」，也很喜歡當地氛圍，不過她對於自己決定亦不後悔。

Windy早前表示自己放棄Berklee，去升讀廣州的星海音樂學院。（梁碧玲攝）

雖然唔讀Berklee，但Windy都去了當地校園感受一下氛圍。（IG@win_dy__）

她解釋最初在社交平台分享Berklee的錄取通知和獎學金，因為覺得Berklee是間好學校，很想分享喜悅，但大家就默認了她一定去該校就讀，她說的確喜歡該校氛圍，不過最終還是決定講星海音樂學院。Windy表示：「唔會後悔，選擇做咗就係做咗，冇對與錯，人生好多選擇都係要去做，所以喺星海音樂學院讀完之後，我可能會選擇再去美國進修或者讀Master，多啲城市，唔同嘅學習氛圍都感受吓。」

詹天文未有後悔揀星海音樂學院而棄Berklee，認為決定做了就是做了。（梁碧玲攝）