東張西望｜林生被質疑存10萬變9萬是造假　再有苦主稱被食38000元

《東張西望》日前（25日）報道銀行存鈔機再食錢的事件，苦主林先生月初於銀行經存鈔機存款十萬元，期間因機器故障一度中斷，最終顯示只存入了九萬元。報道一出立即引起網民熱議，林先生被不少網民質疑根本沒存那一萬到戶口，又或是在第一部存鈔機到第二部存鈔機的中途掉了那一萬元。昨日（26日）林先生現身激動回應網民的質疑，他表示當日是再三數清楚是「十疊」紙幣才去存款。

昨日林先生現身激動回應網民的質疑，他表示當日是再三數清楚是「十疊」紙幣才去存款。(節目截圖)

今日（27日）《東張西望》再繼續跟進銀行存鈔機食錢事件，林先生回應完後，再有市民站出來指銀行存鈔機會「真食錢」。報料觀眾劉先生指近日有留意到之前《東張西望》曾報道的陳女士「三萬變三千」的偽造文件事件，就覺得會讓人覺得林先生亦同樣是欺騙人：「變咗可能大眾都會覺得係咪呢個林生又呃銀行啊？我同林生冇接觸過，我唔知道件事係咪真確啦，但係我本人係曾經發生過同林生一模一樣嘅事件。」

今日再有市民站出來指銀行存鈔機會「真食錢」。(節目截圖)

劉先生指自己的事件是發生於7月3日：「我都係帶住十萬蚊現金去嗰啲入錢機度入錢，當時我喺屋企數咗，confirm一定係有十萬蚊，嗰部機我哋平時都入開，都知道點入嘅。」劉先生表示存鈔機突然顯示「暫停使用」，存鈔機把鈔票退回後發現鈔票少了一點：「因為十萬蚊，全部一千蚊紙，其實有一定嘅厚度，佢就好明顯少咗三分之一，咁我即時點數，發現咗少咗三萬八千蚊。」

劉先生指自己的事件是發生於7月3日被存鈔機食38000元。(節目截圖)

劉先生覺得最奇怪的是他存款時存鈔機顯示暫停運作，但他取回現金後，機器又顯示沒有問題。劉先生馬上去找職員去處理這件事，銀行當時向他表示要開機點算才可以知道存鈔機有沒有「食多錢」。銀行翌日再致電劉先生時卻表示還未知道機器有否多錢，直至劉先生表示要報警處理後的20分鐘，銀行要致電劉先生表示錢找到了，真的是存鈔機吞多了錢。劉先生藉《東張西望》希望大家不要一面倒覺得林先生「自導自演」，因為有可能真的是存鈔機出現問題。