56歲張敏近況曝光自拍少女感十足　凍齡美貌媲美全盛時期震驚網民

現年56歲的張敏是90年代影壇當紅女星，憑出眾美貌及魔鬼身材，初出道就隨即爆紅，並在跟周星馳合作的電影《賭聖》中飾演綺夢一角而深入民心。張敏雖然已淡出幕前多年，但私生活仍獲不少影迷及網民關注，日前張敏在微博分享近照，凍齡美貌跟三十年前一樣，震驚不少網民！

張敏是90年代影壇當紅女星。（VCG）

張敏憑出眾美貌及魔鬼身材，初出道就隨即爆紅。（電影劇照）

張敏好靚！（電影劇照）

日前，張敏在微博分享了最新的自拍照，相中的張敏身穿黑色T恤，戴著黑框眼鏡及化上淡妝，非常清純。她留言大讚自己的秀髮，並寫道：「You look very beautiful in long hair and as always you are very very beautiful!」，其後又分享另一照片，並留言：「追趕不上的不追，不屬於自己的不要，挽留不住的不留，生活哪有那麼復雜？！！！」

張敏在微博分享了最新的自拍照。（微博）

張敏凍齡美貌媲美全盛時期。（微博）

早前周慧敏亦上載了與張敏的近期合照。（微博）

兩人感情很好！（微博）

儘管已經56歲，張敏髮量仍然驚人，皮膚白滑又緊緻，完全看不出歲月的痕跡，戴上眼鏡及放下頭髮，少女感十足。有大批網民及粉絲看到張敏的近照後，都紛紛留言激讚：「自信就是最美的表現。你就是最漂亮的非常非常漂亮」、「你一直都漂亮，從前現在以後都漂亮，超級漂亮」、「女神！」、「想你了姐姐」、「好靚」、「點解可以冇老過？」。

真係Keep得好好！（微博）