56歲張敏近況曝光自拍少女感十足　凍齡美貌媲美全盛時期震驚網民

現年56歲的張敏是90年代影壇當紅女星,憑出眾美貌及魔鬼身材,初出道就隨即爆紅,並在跟周星馳合作的電影《賭聖》中飾演綺夢一角而深入民心。張敏雖然已淡出幕前多年,但私生活仍獲不少影迷及網民關注,日前張敏在微博分享近照,凍齡美貌跟三十年前一樣,震驚不少網民!

張敏是90年代影壇當紅女星。(VCG)

張敏憑出眾美貌及魔鬼身材,初出道就隨即爆紅。(電影劇照)

張敏好靚!(電影劇照)

日前,張敏在微博分享了最新的自拍照,相中的張敏身穿黑色T恤,戴著黑框眼鏡及化上淡妝,非常清純。她留言大讚自己的秀髮,並寫道:「You look very beautiful in long hair and as always you are very very beautiful!」,其後又分享另一照片,並留言:「追趕不上的不追,不屬於自己的不要,挽留不住的不留,生活哪有那麼復雜?!!!」

張敏在微博分享了最新的自拍照。(微博)

張敏凍齡美貌媲美全盛時期。(微博)

早前周慧敏亦上載了與張敏的近期合照。(微博)

兩人感情很好!(微博)

儘管已經56歲,張敏髮量仍然驚人,皮膚白滑又緊緻,完全看不出歲月的痕跡,戴上眼鏡及放下頭髮,少女感十足。有大批網民及粉絲看到張敏的近照後,都紛紛留言激讚:「自信就是最美的表現。你就是最漂亮的非常非常漂亮」、「你一直都漂亮,從前現在以後都漂亮,超級漂亮」、「女神!」、「想你了姐姐」、「好靚」、「點解可以冇老過?」。

真係Keep得好好!(微博)