張振朗前女友陳芷尤 (現名:陳思帆) 早年曾於TVB節目《五覺大戰》中擔任神獸天使,及後開始參與一劇集演出,也頗為入屋,直到2019年她與TVB結束後,就回到新加坡發展,今年3月她更宣布與圈外人結婚。婚後兩個月她已在IG大騷巨肚分享孕婦生活。昨日她於IG出post宣布BB日前已經出世了。

陳芷尤(現名:陳思帆)靚靚孕照。(ig圖片)

昨日陳芷尤在IG分享了她仔仔的靚相,留言寫道:「Welcome home, lil A! I promise to love, cherish, and protect you and our little family with all my heart. You’re absolutely perfect! (歡迎回家,小A!我保證會全心全意地愛、珍惜、保護你和我們的小家庭。你絕對是完美的!) #小龍果」。相中可見她的仔仔相當可愛,乳名取名為小龍果,因為BB在龍年出世。

陳芷尤的仔仔小龍果。(IG圖片)

