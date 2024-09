香港小姐2024｜梁嘉莹唔擔心黝黑膚色輸蝕：希望打破又白又瘦標準

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日隆重舉行,而今(4日)各候選佳麗就出席首晤「最上鏡小姐」評判活動,大家都狀態大勇,令人眼前一亮。

各候選佳麗都狀態大勇。(梁碧玲攝)

而大熱門之一的11號梁嘉莹(Emily)愈戰愈勇,在接受《香港01》訪問時,被問到決賽將至現今備戰情況如何時,她就表示:「準備我嘅才藝、keep fit,練吓我嘅口才。(對攞最上鏡小姐有冇信心?自己如何準備呢?)我覺得最重要就係要keep fit,因為keep fit係對鏡頭好睇啲,同埋我都會有信心,信心好重要,擺好心態係最重要,同埋做好自己先。(會唔會喺屋企對鏡練習?)有呀,練習點笑好睇啲,眼神溫柔啲,笑得甜一啲。」

11號梁嘉莹大熱門之一。(梁碧玲攝)

皮膚黝黑的Emily在眾候選佳麗中比較突出,被問到擔不擔心因自己膚色而難入到三甲,因為在歷屆港姐三甲中的膚色大多以白皙為主,她就二話不說:「我覺得今年嘅香港小姐嘅主題係Proud To Be A Woman,咁我哋無論係咩膚色我哋都係Proud To Be A Self ,所以我因為有呢個膚色,我覺得好特別,同埋可以代表一個好健康嘅形象,所以我都希望可以打破之前嗰啲又白又瘦嗰啲標準去做第一個好健康嘅香港小姐(三甲有冇信心?)有信心。」 還強調目前要訓練好廣東話。

11號梁嘉莹對自己入三甲有信心。(梁碧玲攝)

11號梁嘉莹表示要多練習廣東話。(梁碧玲)

另外,今日活動還公布「友誼小姐」,最終得主是3號王汛文(Candice),而Emily亦坦言有投對方一票:「佢真係一個好Nice嘅女仔,佢對人都好真誠,同埋每次見到佢都有能量,所以我有投俾佢,佢真係好值得呢個獎。(佢喺團隊帶好多歡樂俾大家?)係呀,佢每次喺group入面(說話)成個group入面都好開心,(佢係氣氛組)係呀,佢成日笑,佢唔講嘢眼睛好似笑緊咁。」