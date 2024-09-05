法證先鋒6第18集劇情｜蔡潔心思勁細密　發現陳星妤對光有恐懼

法證先鋒6第十八集劇情：

袁偉豪等接報得知「Z網絡」的董事會主席陳星妤失蹤，推斷她遭人綁架。原來她被同是「Z網絡」的始創人捉走，目的是希望陳星妤每人給予10%公司股份，但陳星妤寧死不屈。眾人輾轉找到載走陳星妤的車，經化驗後有發現。

袁偉豪等接報得知「Z網絡」的董事會主席陳星妤失蹤，推斷她遭人綁架。（影片截圖)

原來陳星妤被同是「Z網絡」的始創人捉走。（影片截圖)

原來陳星妤被同是「Z網絡」的始創人捉走。（影片截圖)

根據黃宗澤的化驗報告，袁偉豪等人找到線索，設法查出藏參地點就是魚市場。但他們未能確認陳星妤的確實位置，於是就想出了一個方法，就是「送外賣」。袁偉豪叫阮嘉敏化作派傳單員，把外賣傳單送到他們手上，吸引他們叫外賣。結果，他們真的打電話叫外賣，袁偉豪化身外賣小哥把外賣送到他們手，實際是暗中安排怎樣把他們包抄，結果袁偉豪成功救人並抓到犯人！

袁偉豪等人找到線索，設法查出藏參地點就是魚市場。（影片截圖)

袁偉豪叫阮嘉敏化作派傳單員，把外賣傳單送到他們手上，吸引他們叫外賣。（影片截圖)

袁偉豪化身外賣小哥把外賣送到他們手，實際是暗中安排怎樣把他們包抄。（影片截圖)

蔡潔替陳星妤驗傷，發現她對光十分敏感，似患上恐光症。「Z網絡」的CEO王有為（董敬文飾）去探望陳星妤，實際是看她的情況再有另外打算。董敬文與法務代表黎宗廷（陳少邦飾）商量，欲取代陳星妤的主席之位。

蔡潔替陳星妤驗傷，發現她對光十分敏感，似患上恐光症。（影片截圖)

「Z網絡」的CEO王有為（董敬文飾）去探望陳星妤，實際是看她的情況再有另外打算。（影片截圖)

蔡潔找精神科醫生黃子恆幫忙，設法幫陳星妤克服恐光症，蔡潔亦抽空去探望她及為她作心理治療。「Z網絡」上市，董敬文在上市酒會上突然昏倒。

蔡潔亦抽空去探望她及為她作心理治療。（影片截圖)

「Z網絡」上市，董敬文在上市酒會上突然昏倒。（影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)