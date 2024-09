前華姐冠軍苟芸慧(苟姑娘)早年因甲狀腺問題致身形暴脹,高峰期體重更達170磅,不過近年積極減磅的她靠生酮飲食法及做運動成功瘦了一個碼!日前苟姑娘在IG曬出近照,並寫道:「Change the world by being yourself~8月和許多朋友們,前輩們聊天,受益良多💜9月來點實在的,朝著目標一步一步前進💜」

苟芸慧(苟姑娘)睇展覽。(IG@joyfulck)

苟芸慧早年因甲狀腺問題致身形暴脹。(視覺中國)

高峰期體重更達170磅。(視覺中國)

上個月苟姑娘同岑麗香、李亞男、王君馨到廣州為好姊妹鍾嘉欣撐場。(IG@joyfulck)

好姊妹!(IG@joyfulck)

慶祝生日。(IG@joyfulck)

身穿粉紅色吊帶裙的苟姑娘,戴上草帽,對着鏡頭大擺Pose影相,不但瓜子臉重現,又大曬白滑香肩同事業線,身形十分纖瘦,仙氣十足,網民紛紛留言大讚:「靚到犯晒規」、「我哋靚靚嘅九姑娘返嚟啦」、「女神最美」、「漂亮有氣質,魅力無法擋」!苟姑娘在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋(William)結婚,婚後淡出娛樂圈,但有指兩人因生育問題令婚姻出現暗湧,近年更屢傳婚變。早前苟姑娘出席聚會時,因明顯肚凸凸加上影相時又用手遮肚,引來懷孕猜測!不過如今看來她狀態大勇,更是零孕味!

瓜子臉重現!(IG@joyfulck)

大曬白滑香肩同事業線。(IG@joyfulck)

身形十分纖瘦。(IG@joyfulck)

女神!(IG@joyfulck)

苟芸慧在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋(William)結婚,正式封盤。(IG@joyfulck)

早前苟姑娘出席聚會時,因明顯肚凸凸加上影相時又用手遮肚,引來懷孕猜測。(IG圖片)

好靚。(IG@joyfulck)

大曬好身材。(IG@joyfulck)