法證先鋒6第19集劇情｜黃宗澤怕咗馮皓揚　力保廚房決定唔畀佢入

撰文：胡凱欣
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法證先鋒6第十九集劇情：

馮皓揚為了多謝黃宗澤證明陳善渝不是自殺，特地為他煮早餐，但黃宗澤怕他拆了自己的廚房，所以還是自己動手。黃宗澤問馮皓揚有沒有「拍過拖」，馮皓揚表示有但對方不知道，黃宗澤沒氣的說那是暗戀，最後黃宗澤猜馮皓揚暗戀的人是……

黃宗澤怕他拆了自己的廚房，所以還是自己動手。(影片截圖)
馮皓揚為了多謝黃宗澤證明陳善渝不是自殺，特地為他煮早餐。(影片截圖)

「Z網絡」的CEO董敬文突然猝死，死因是腦中風，蔡潔驗屍發現死者似有服用抗凝血劑，但死者並沒有相關病史。黃宗澤等人檢驗董敬文的血液，的確驗出有過量抗凝血劑，成份卻有可疑！

「Z網絡」的CEO董敬文突然猝死，死因是腦中風。(影片截圖)
蔡潔驗屍發現死者似有服用抗凝血劑，但死者並沒有相關病史。(影片截圖)

黃宗澤表示董敬文是因為每天少量地吸收毒素，而且超過三個月以上，所以他是不是急性死亡，而是慢性中毒。袁偉豪、黃宗澤等往董敬文的住所調查，有重要發現，發現董敬文與太太文瑞芝（劉嘉琪飾）每天都會喝小麥草榨的汁，而小麥草就是令董敬文中毒的原因。

袁偉豪、黃宗澤等往董敬文的住所調查，有重要發現。(影片截圖)
黃宗澤表示董敬文是因為每天少量地吸收毒素。(影片截圖)

傅嘉莉獲著名珠寶公司聘請赴巴黎工作，袁偉豪着她宜詳加考慮。袁偉豪雖然很不想她去法國，但是礙於傅嘉莉是自己兄弟的老婆，他不敢踏出這一步。

傅嘉莉獲著名珠寶公司聘請赴巴黎工作。(影片截圖)
袁偉豪雖然很不想她去法國，但是礙於傅嘉莉是自己兄弟的老婆，他不敢踏出這一步。(影片截圖)

黃宗澤推斷陳善渝發生車禍時，現場還有另一輛車，那車是導致車禍的原因。袁偉豪等人根據線索找到那輛車，而這輛車是屬於陳少邦擁有，循著線索查出真相。原來陳少邦與劉嘉琪早已是一夥，而且分別都殺了自己的另一半，得到他們的遺產，打算雙宿雙棲！

袁偉豪等人根據線索找到那輛車，而這輛車是屬於陳少邦擁有。(影片截圖)
原來陳少邦與劉嘉琪早已是一夥，而且分別都殺了自己的另一半，得到他們的遺產，打算雙宿雙棲。(影片截圖)
原來陳少邦與劉嘉琪早已是一夥，而且分別都殺了自己的另一半，得到他們的遺產，打算雙宿雙棲。(影片截圖)

蔡潔遭人惡意中傷，更被張貼街招抹黑，事態嚴重。蔡潔不得不問關楚耀到底得罪什麼人，原來抹黑她的是關楚耀前妻。

原來抹黑她的是關楚耀前妻。(影片截圖)
蔡潔遭人惡意中傷，更被張貼街招抹黑。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)
機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)
重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)
法證專家余星柏（黃宗澤飾）。(TVB官方網站)
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