港產女星海外爆紅獲Fans送百萬銀紙山　IG 150萬追蹤完勝香港頂流

中泰混血兒鄺玲玲（ศิริลักษณ์ คอง）在香港土生土長，17歲回泰國升學及加入當地演藝圈，近年因與Kornnaphat Sethratanapong（別名：Orm）主演泰國GL劇《我們的秘密》爆紅，又曾擔任因BL劇《只因我們天生一對》人氣急升的Win MV女主角，紅返嚟香港，愈來愈多香港人認識。

鄺玲玲是在香港成長的中泰混血兒，17歲後返回泰國，並加入當地電視圈。（IG@linglingkwong）

穿上泰服的鄺玲玲。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲早前返香港。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲近年因與Kornnaphat Sethratanapong（別名：Orm）主演泰國GL劇《我們的秘密》爆紅，「LIngorm」成了觀眾心目中的螢幕情侶！（IG@linglingkwong）

鄺玲玲在IG擁有153萬追蹤者，多過好多香港頂流藝人甚至天后級人馬！（IG@linglingkwong）

鄺玲玲好靚女。（IG@linglingkwong）

「Lingorm」已是不少劇迷心中的GL螢幕情侶，近日玲玲與Orm舉行粉絲見面會《LingOrm Fan Meet 2geTHer》，一班支持者絕對是落重本，唔送禮物直接送錢！粉絲們把銀紙整齊地堆成一座座巨型銀紙山，又用鈔票砌成心型和應援物，向玲玲和Orm表達愛意，根據統計，單是中港地區的粉絲，已送出至少2百萬人民幣的現金。除此之外，現場亦有一個個DIOR、LV、LOEWE、CHANEL紙袋，泰國Fans直接把名牌精品和手袋送畀偶像作禮物。

玲玲與Orm舉行Fans meeting《LingOrm Fan Meet 2geTHer》。（IG@ch3plus）

玲玲與Orm舉行Fans meeting《LingOrm Fan Meet 2geTHer》。（IG@waiiting_foru）

鄺玲玲在Fans meeting上彈結他。（IG@forilovee）

泰國的粉絲超實際，直接送錢畀鄺玲玲！（IG@ch3plus）

連應援物都一樣用錢整。（IG@ch3plus）

Fans亦送上多個名牌手袋。（微博圖片）

泰國這種追星應援文化，令不少香港人大開眼界，有人就問：「有邊份工係會可以咁樣收錢法？」、「貧窮限制想像」、「畀著係你你返唔返香港發展😂😂😂」、「喺泰國做阿姐好過返香港做花瓶」、「成千萬，真係拍幾多年劇都唔一定有呢個數」、「已財自可退休」也有人解釋，泰國追星文化正是如此，畀得多錢甚至有更大機會見到偶像！

數之不盡的銀紙！（Threads）

香港Fans對泰國應援文化大開眼界，更問：「畀著係你你返唔返香港發展？」（IG@ch3plus）

香港網民對泰國應援文化嘆為觀止。（Threads@ojaai）

網民留言。（Threads）

鄺玲玲出生於香港，從小在香港長大的她，17歲回泰國繼續升學，2018年大學畢業後因獲選為孔敬年度考宣光小姐而走紅，及後她參加了泰國第3電視台試鏡，出道成為藝人，參演了泰劇《娜迦之火》、《直到天空迎來太陽》等演出。2022年，玲玲因擔任胡慧冲旅遊節目《冲遊泰國7》主持，獲香港觀眾認識，當其時因為鄺玲玲的弟弟在翟道翟開設食店「鄺叉燒」售賣港式食品，因而胡慧冲稱她為「叉燒姐」，其IG追蹤人數現時有153萬人，多過不少香港頂流！

鄺玲玲現年29歲。（IG@linglingkwong）