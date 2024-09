阿Mo更新ig轉載NewJeans跳舞片寫下感受：Wanna Dance like this

2022年7月男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故,舞蹈員李啟言(阿Mo)被一塊巨型屏幕從天而降撃中受重傷,而其父親李盛林牧師每星期都會發代禱信交代阿Mo的治療進度。阿Mo經過2年的治療,他的左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80至100%,但並不代表運動神經也恢復同樣程度,而現時正面對手術後4至5個月的抽搐期。上月底(22日)阿Mo的個人社交平台再次更新,他分享了與女友蘇芷晴(SoChing)一起跳舞的片段,雖然阿Mo在限時動態中並沒有留下任何訊息,但已經叫不少網民感到興奮。

2022年7月男團MIRROR紅館演唱會中被一塊巨型屏幕突然墜落而受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)。(ig@momo.lky)

今日(9日)阿Mo的社交平台再更新,今次他轉發NewJeans的一條跳舞片並寫上文字:「Wanna Dance like this so bad…」而另下一句是:「They been healing me starting from their debut since my injury.」阿Mo的大概意思是「好想這樣跳舞」、「自從我受傷後,他們從首次亮相開始就一直在治愈我」阿Mo在說完這句再加上「🥹」的表情符號,讓人更感悲傷。

阿Mo的社交平台再更新,今次他轉發NewJeans的一條跳舞片並寫上文字:「Wanna Dance like this so bad…」(ig@momo.lky)

阿Mo另一條限時動態剛是轉發自己的照片,相中他與NewJeans一樣的穿上白色舞衣,未知道他是否很想一起跳舞,所以有感而發轉載照片。