阿Mo更新ig轉載NewJeans跳舞片寫下感受：Wanna Dance like this

2022年7月男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被一塊巨型屏幕從天而降撃中受重傷，而其父親李盛林牧師每星期都會發代禱信交代阿Mo的治療進度。阿Mo經過2年的治療，他的左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80至100%，但並不代表運動神經也恢復同樣程度，而現時正面對手術後4至5個月的抽搐期。上月底（22日）阿Mo的個人社交平台再次更新，他分享了與女友蘇芷晴（SoChing）一起跳舞的片段，雖然阿Mo在限時動態中並沒有留下任何訊息，但已經叫不少網民感到興奮。

2022年7月男團MIRROR紅館演唱會中被一塊巨型屏幕突然墜落而受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）。(ig@momo.lky)

今日（9日）阿Mo的社交平台再更新，今次他轉發NewJeans的一條跳舞片並寫上文字：「Wanna Dance like this so bad…」而另下一句是：「They been healing me starting from their debut since my injury.」阿Mo的大概意思是「好想這樣跳舞」、「自從我受傷後，他們從首次亮相開始就一直在治愈我」阿Mo在說完這句再加上「🥹」的表情符號，讓人更感悲傷。

阿Mo的社交平台再更新，今次他轉發NewJeans的一條跳舞片並寫上文字：「Wanna Dance like this so bad…」(ig@momo.lky)

阿Mo另一條限時動態剛是轉發自己的照片，相中他與NewJeans一樣的穿上白色舞衣，未知道他是否很想一起跳舞，所以有感而發轉載照片。