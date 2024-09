錢國偉遺孀陳宛蔚母兼父職　餅印女兒升小一入讀九龍塘傳統女校

前無綫(TVB)金牌監製錢國偉(Wilson)2020年10月因胰臟癌病逝遺下妻女。遺孀陳宛蔚(Calinda)數年來母兼父職,全心照顧年幼女兒Abby,轉眼間囡囡已經升讀小一,更考入九龍塘著名女校。



Wilson同Calinda婚前婚後都好恩愛。(facebook@calinda.chan)

陳宛蔚在錢國偉離世後母兼父職湊大女兒。(FB/@Calinda Chan)

Wilson 2020年10月因胰臟癌離世,遺下妻女。(facebook@calinda.chan)

陳宛蔚在07年從英國回港參選港姐,加入TVB後在錢國偉監製的《味分高下》中擔任「味之天使」的「雜果賓治」,後二人修成正果淡出幕前。錢國偉離開2年後,陳宛蔚(Calinda)重返職場,退居幕後做TVB藝員經理人,不時陪著藝人出席大小活動,當中包括Wilson生前好友黎諾懿、麥美恩。

陳宛蔚做過「味之天使」。(facebook@calinda.chan)

Calinda參與Wilson監製嘅《喜愛夜蒲2》演出。(facebook@calinda.chan)

多年來陳宛蔚母兼父職,雖然是在職媽媽,但對囡囡的關愛及學業安排都非常妥貼。Abby今年在星二代熱捧,學費高達7萬一年的國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)畢業,九月升讀小一。陳宛蔚上載開學照寫道:「First Day of School! 📚🏫My baby girl is growing so fast that she is already in Primary One just in the blink of an eye!Enjoy your school ~ learn all that you can, make friends, make smiles and make memories.」

錢國偉陳宛蔚女兒在名幼畢業。(IG:@calinda.chan)

錢國偉陳宛蔚女兒已6歲。(IG:@calinda.chan)

陳宛蔚攜女兒與麥美恩外出。(IG:@calinda.chan)

錢國偉太太陳宛蔚與女兒。(IG:@calinda.chan)

錢國偉太太陳宛蔚與女兒。(IG:@calinda.chan)

錢國偉太太陳宛蔚與女兒。(IG:@calinda.chan)

Abby身穿藍色校裙舉起V字手勢,露出開心笑容,自行揹起大書包向學校進發。從校服樣式及上學路途背景,得知原來Abby成功入讀九龍塘名校瑪利諾修院學校(小學部)。此為傳統名校建校近100年,設有中小學部,歷年校友人才輩出,藝人包括李嘉欣、關之琳、梁詠琪、宣萱、陳文媛等都是校友。

錢國偉陳宛蔚女兒小一升讀著名女校。(IG:@calinda.chan)

錢國偉陳宛蔚女兒小一升讀著名女校。(IG:@calinda.chan)