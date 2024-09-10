錢國偉遺孀陳宛蔚母兼父職　餅印女兒升小一入讀九龍塘傳統女校

前無綫（TVB）金牌監製錢國偉（Wilson）2020年10月因胰臟癌病逝遺下妻女。遺孀陳宛蔚（Calinda）數年來母兼父職，全心照顧年幼女兒Abby，轉眼間囡囡已經升讀小一，更考入九龍塘著名女校。



Wilson同Calinda婚前婚後都好恩愛。（facebook@calinda.chan）

陳宛蔚在錢國偉離世後母兼父職湊大女兒。（FB/@Calinda Chan）

Wilson 2020年10月因胰臟癌離世，遺下妻女。（facebook@calinda.chan）

陳宛蔚在07年從英國回港參選港姐，加入TVB後在錢國偉監製的《味分高下》中擔任「味之天使」的「雜果賓治」，後二人修成正果淡出幕前。錢國偉離開2年後，陳宛蔚（Calinda）重返職場，退居幕後做TVB藝員經理人，不時陪著藝人出席大小活動，當中包括Wilson生前好友黎諾懿、麥美恩。

陳宛蔚做過「味之天使」。（facebook@calinda.chan）

Calinda參與Wilson監製嘅《喜愛夜蒲2》演出。（facebook@calinda.chan）

重溫錢國偉婚禮相：

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多年來陳宛蔚母兼父職，雖然是在職媽媽，但對囡囡的關愛及學業安排都非常妥貼。Abby今年在星二代熱捧，學費高達7萬一年的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）畢業，九月升讀小一。陳宛蔚上載開學照寫道：「First Day of School! 📚🏫My baby girl is growing so fast that she is already in Primary One just in the blink of an eye!Enjoy your school ~ learn all that you can, make friends, make smiles and make memories.」

錢國偉陳宛蔚女兒在名幼畢業。（IG：@calinda.chan）

錢國偉陳宛蔚女兒已6歲。（IG：@calinda.chan）

陳宛蔚攜女兒與麥美恩外出。（IG：@calinda.chan）

錢國偉太太陳宛蔚與女兒。（IG：@calinda.chan）

錢國偉太太陳宛蔚與女兒。（IG：@calinda.chan）

錢國偉太太陳宛蔚與女兒。（IG：@calinda.chan）

Abby身穿藍色校裙舉起V字手勢，露出開心笑容，自行揹起大書包向學校進發。從校服樣式及上學路途背景，得知原來Abby成功入讀九龍塘名校瑪利諾修院學校（小學部）。此為傳統名校建校近100年，設有中小學部，歷年校友人才輩出，藝人包括李嘉欣、關之琳、梁詠琪、宣萱、陳文媛等都是校友。

錢國偉陳宛蔚女兒小一升讀著名女校。（IG：@calinda.chan）

錢國偉陳宛蔚女兒小一升讀著名女校。（IG：@calinda.chan）