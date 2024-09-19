微辣前成員見面會$980貴過天后開騷　自比古天樂：我只會愈嚟愈貴

微辣自去年阿晶輕生的風波後，成員大部份已重新出發，就連微辣的YouTube頻道都開始重新更新，早前以老闆六毫子親自填詞的正能量歌曲《成長列車》打頭炮訴心聲，他亦親自出鏡拍短片。

微辣重新更新YouTube，以六毫子填詞的正能量歌曲打頭炮。（YouTube@微辣Manner）

微辣六毫子親自出鏡拍片。（YouTube@微辣Manner）

而已為人母的前成員Rosalina過往以知性、智慧等做定位，近日她就宣布9月21日在香港搞見面會，不過定價就引起不少爭議。Rosalina的社交平台自我介紹一早寫明：「我的世界只歡迎真實，有趣， 可愛，有愛，聰明，善良，自律， 正能量，積極向上，終身學習的人✨ 不跟不同頻的人說話，不浪費自己能量。 任何人消耗我，我都會果斷踢走。」

Rosalina的自我介紹表明「我的世界只歡迎真實，有趣， 可愛，有愛，聰明，善良，自律， 正能量，積極向上，終身學習的人。」（IG@rosalina1114）

Rosalina以往走智慧路線，會在個人頻道分享讀書心得之類。（IG@rosalina1114）

Rosalina常常分享正能量語錄。（IG@rosalina1114）

Rosalina已為人母。（IG@rosalina1114）

而她的首個線下見面會《This is R首次線下見面會！（aka Share with R）》亦標明要跟「同頻」的人見面、深度交流，她說：「我要跑出網絡世界見你哋啦！我要將我嘅能量同熱情畀同頻嘅人！來🫶🏻就睇吓我呢個突然想做嘅快閃見面會，見到幾多有趣嘅人☺️💕我哋到時見💗」、「請帶住目的嚟見我，請諗清楚嚟搵我嘅原因」

Rosalina見面會資訊。（IG@rosalina1114）

見面會9月21日於九龍區舉行，全程4小時，費用$980。有不少網民見到收費都指她「獅子開大口」，因為天王巨星開演唱會都未必需要$980，而Rosalina就回應網民評價，自比為古天樂。她撰長文表示：「最後，都講樣邏輯性既野。我知有好多人Dm，覺得好貴。其實呢個就係每個人，自己評估價值既問題，係我角度，我會想像古天樂開見會面，我時間啱價錢啱，我就會比錢去見佢。（我拎自己同古天樂比？yes! Why not2佢又係人，我又係人；任何明星喺我眼中都係一個人only）價錢亦代表呢個人係你心目中嘅價值。所以我標價越高，我搵到既同頻越一致。因為係你心目中，我值得。」

Rosalina以往同Doris、Yelo好frd，組成「DRY」。（IG@rosalina1114）

她說經濟學都是需求與供給問題，有需要就買，覺得價錢唔啱就不要買，並謂：「但我係一個配得感好高既人，我覺得我絕對值呢個價格，我仲只會越黎越貴，因為我每日都進步紧，我每日都係更好既自己。我既時間同能量好寶貴，我會留返比值得既人。同埋平時我依然有時間，就會獲有需要既人，但一定唔係密同隨緣。生活遇見我既，隨時可以過黎同我傾計。我依然會出片，出post，出story，呢啲全部都係免費。我永遠係我，我永遠會堅持做我認為啱既野。」

Rosalina見面會被嫌貴，她以長文反擊，並以古天樂自比，更反問：「拎自己同古天樂比？yes! Why not？佢又係人，我又係人」

其實古天樂早前才宣布，自己10月的生日會會員價300、非會員500元，抵過Rosalina見面會。

古天樂將舉行生日會跟影迷見面，會員價300元、非會員500元，平過Rosalina見面會。（小紅書）

網民以江華當年評價「娃娃舜」的圖片回應「你份人就係太有自信」，亦有人認為她講多錯多，其實不回應更好，要去的人自然會去，又表示：「學佢咁講 大家都係人 做咩要見你？」、「#ThisisR晒頭」、又有人用古天樂《尋秦記》的對白圖：「我看你最近一定是窮瘋了」回應，相當抵死。

網民以江華對娃娃舜的評價回應：「你份人就係太有自信」。（TVB）