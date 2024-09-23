台灣YouTuber劉芒結婚人氣網紅都來了！全員墨鏡上陣夢幻婚禮曝光
撰文：聯合新聞網
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台灣YouTuber劉芒結婚了，她20日分享與老公和賓客的同框畫面，全員戴墨鏡上陣，一臉嚴肅，讓人笑說「是在兇幾點」、「這是一場很有態度的婚禮」。
而不少YouTuber都受邀出席，包括阿滴、蔡哥、卡特等人近日都陸續透過IG限時動態分享參加婚禮動態，還曝光董仔等人表演《逃避雖可恥但是有用》（月薪嬌妻）舞蹈的畫面。
按圖看劉芒婚禮畫面！
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劉芒因「月老」系列影片爆紅，但去年陸續被爆耍大牌、慣性遲到，被指人設翻車，她事後道歉坦承心態問題，但沒多就又爆「退租風波」，不過當時她親上火線說清楚後，不少網友則替她抱屈。
劉芒去年11月底發文吐露「勇敢的人先享受世界」心境，年底再曝迎新年動態後就神隱9個多，直到近日她再曝新動態，就是婚禮場面，讓不少網友恭喜也留言「終於等到你了」、「歡迎回來」、「終於等到芒更新」。
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