李拾壹喺Crash Adams YT唱廣東話RAP　衝出國際外國網民勁Like！

加拿音樂組合Crash Adams憑一曲《Give Me a Kiss》而走紅,其後他們在各大城市街頭邀請素人為專輯中幾首歌曲唱RAP的短影音而在網上爆紅,其中一條短片更在YouTube上獲得1.8億播放次數,而其他10多條短片也獲1.6億至5000多萬播放次數,宣傳十分成功。問起誰是Crash Adams,可能有不少人都沒什麼印象,但說到有沒有睇過「excuse me, can you rap / freestyle?」相信睇開YouTube的網民都必定睇過。

李拾壹上咗Crash Adams YouTube頻道呀!(YT@CrashAdams)

李拾壹上咗Crash Adams YouTube頻道呀!(YT@CrashAdams)

外國網民話聽唔明,但係大讚李拾壹唱得好正。(YT@CrashAdams)

早前原來組合Crash Adams曾到港出席海巷城的音樂活動,還順道在香港找素人,路人拍攝短片。近日Crash Adams YouTube頻道中,就出現了一個港人熟悉的音樂人,李拾壹。開場白當然就是著名的那句「excuse me, can you freestyle?」,然後在聽完主曲後,李拾壹就以粵語RAP:「fit晒,我嘅世界,變得更加輕快,使乜怕醜怪,做怕羞怪,大家咁熟,使勼用公筷。遇見你之前,我人生虛無,有啲太操勞,我成身貓毛,我有話我,瀨蛤蟆想食天鵝肉,即管笑我哋,點都要一起,好心地,也要好心理,即管笑我哋,浪漫的世紀。我只得你,懶得理你哋,懶得理你哋」。

外國網民話聽唔明,但係大讚李拾壹唱得好正。(YT@CrashAdams)

有港人在短片底下留言大表支持,也有外國樂迷留言表示:「廣東話版本特別有味道」,雖然聽唔明,但卻十分喜歡李拾壹的演釋:「understanding : 0% Vibing : 100%」、「I love his energy! I wish i could understand his language」

李拾壹:使乜用公筷。(YT@CrashAdams)