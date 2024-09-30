李拾壹喺Crash Adams YT唱廣東話RAP　衝出國際外國網民勁Like！

加拿音樂組合Crash Adams憑一曲《Give Me a Kiss》而走紅，其後他們在各大城市街頭邀請素人為專輯中幾首歌曲唱RAP的短影音而在網上爆紅，其中一條短片更在YouTube上獲得1.8億播放次數，而其他10多條短片也獲1.6億至5000多萬播放次數，宣傳十分成功。問起誰是Crash Adams，可能有不少人都沒什麼印象，但說到有沒有睇過「excuse me, can you rap / freestyle?」相信睇開YouTube的網民都必定睇過。

李拾壹上咗Crash Adams YouTube頻道呀！（YT@CrashAdams）

李拾壹上咗Crash Adams YouTube頻道呀！（YT@CrashAdams）

外國網民話聽唔明，但係大讚李拾壹唱得好正。（YT@CrashAdams）

早前原來組合Crash Adams曾到港出席海巷城的音樂活動，還順道在香港找素人，路人拍攝短片。近日Crash Adams YouTube頻道中，就出現了一個港人熟悉的音樂人，李拾壹。開場白當然就是著名的那句「excuse me, can you freestyle?」，然後在聽完主曲後，李拾壹就以粵語RAP：「fit晒，我嘅世界，變得更加輕快，使乜怕醜怪，做怕羞怪，大家咁熟，使勼用公筷。遇見你之前，我人生虛無，有啲太操勞，我成身貓毛，我有話我，瀨蛤蟆想食天鵝肉，即管笑我哋，點都要一起，好心地，也要好心理，即管笑我哋，浪漫的世紀。我只得你，懶得理你哋，懶得理你哋」。

外國網民話聽唔明，但係大讚李拾壹唱得好正。（YT@CrashAdams）

有港人在短片底下留言大表支持，也有外國樂迷留言表示：「廣東話版本特別有味道」，雖然聽唔明，但卻十分喜歡李拾壹的演釋：「understanding : 0% Vibing : 100%」、「I love his energy! I wish i could understand his language」

李拾壹：使乜用公筷。（YT@CrashAdams）